Sachsens Kabinett will am Dienstag (10.00 Uhr) die neuen Corona-Regeln für das Land vorstellen. Zuvor wurde der Entwurf in verschiedenen Ausschüssen im Landtag diskutiert. Die Corona-Schutzverordnung soll am Montagabend nach Beratungen vom Kabinett beschlossen werden. Sie soll ab 1. April gelten. Bereits in der vergangenen Woche hatten Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) nach den Bund-Länder-Beratungen angekündigt, künftig verstärkt auf eine Testpflicht zu setzen und damit unabhängig von der Zahl der Neuinfektionen etwa den Besuch von Zoos, Museen und Galerien zu ermöglichen.

Die inzidenzunabhängige Öffnungsstrategie gilt, so Köpping, nicht für Fitnessstudios.

Köpping gibt eine zweimalige Testpflicht pro Woche auch für Kundinnen und Kunden beim Friseurbesuch bekannt. Das ändere sich nun mit der neuen Corona-Schutzverordnung. Zuvor hatte es eine Ausnahmeregelung gegeben.

Piwarz und Köpping stellen sich nun den Fragen der Pressevertreterinnen und -vertreter. Die Gesundheitsministerin rechtfertigt zunächst das Modellprojekt in Augustusburg. Für ein mögliches Modellprojekt für die Gastronomie rund um die Frauenkirche in Dresden liege noch kein Antrag vor.

Mit Blick auf die Vielzahl an Tests spricht Piwarz von einer "großen Herausforderung". Es gelte aber, den Schul- und Kitabetrieb aufrecht zu erhalten. Das sei man dem Gesamtsystem schuldig.

Eine weitere Neuerung: Die Schulbesuchspflicht wird mit der neuen Corona-Schutzverordnung vorerst gestrichen. Nötig mache diesen Schritt die inzidenzunabhängige Öffnung von Schulen, so Piwarz.

Nun spricht Kultusminister Christian Piwarz über das weitere Vorgehen in Schulen und Kindertagesstätten. Schüler sollen nun zwei Mal pro Woche getestet werden. Das gelte auch für Lehrkräfte sowie Lehrerinnen und Lehrer. Eltern sollen Schulgebäude nicht mehr ohne aktuelle Corona-Testergebnisse betreten dürfen.

Das Stufenmodell zu Öffnungen soll weiter gelten. Die Landkreise können, so Köpping, zum Beispiel Zoos weiter inzidenzunabhängig öffnen. Das gelte aber nur, wenn die maximale Bettenkapazität von 1300 Corona-Betten nicht überschritten ist. Zudem müssen auch Besucher und Kunden tagesaktuelle Tests vorweisen können.

Beschäftigte und Selbstständige mit Kundenkontakt müssen ab dem 1. April zwei Mal pro Woche getestet werden. Bisher galt pro Woche eine einmalige Testpflicht in Sachsen.

Die neue Corona-Schutzverordnung soll vom 1. April bis 18. April gelten. Dabei werden laut Köpping die meisten Regeln erhalten bleiben. Private Zusammenkünfte sind weiterhin auf zwei Haushalte mit höchstens fünf Menschen beschränkt.

Ab April sollen 16.000 Impfungen pro Tag in Sachsen möglich sein.

Köpping erklärt die Impflage in Sachsen. Mit Blick auf die Zweitimpfung, also einen kompletten Impfschutz, liege der Freistaat auf Platz eins unter allen Bundesländern in Sachsen. Die Erstimpfung sei nicht das entscheidende Kriterium. Deshalb werde der Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung auch künftig nicht erhöht.

Gesundheitsministerin Petra Köpping eröffnet die Konferenz und spricht von einer beunruhigenden Infektionslage in Sachsen. Die Tendenz sei weiter steigend. Im Vogtland liegt die Inzindenz weiter über 400 Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche. Die kritische Marke von 1300 belegten Corona-Betten in Krankenhäusern werde nach Ostern erreicht.

Die Presssekonferenz mit Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) und Kultusminister Christian Piwarz (CDU)





Schüler sollen zweimal pro Woche getestet werden und zudem eine Maskenpflicht im Unterricht ab der 5. Klasse eingeführt werden. Unterdessen verschärft sich die Corona-Situation in Sachsen kurz vor Ostern deutlich. So stieg am Montag nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche (7-Tage-Inzidenz) auf rund 200. Nur die Stadt Leipzig liegt noch knapp unter der kritischen 100er Marke. Im Vogtland etwa stieg der Inzidenzwert auf 424. In vielen Regionen Sachsens mussten Lockerungen bereits wieder zurückgenommen werden, Kitas wieder schließen.

