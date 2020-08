Leipzig

Am Sonntag wird Arnold Vaatz 65. Seit 1998 sitzt er für die CDU im Bundestag, seit 2002 ist er Fraktionsvize. Mit einem Beitrag im rechtskonservativen Portal „Tichys Einblick“ sorgt er aktuell für Aufregung.

Vaatz wirft der Berliner Polizei im Zusammenhang mit der Demonstration in Berlin gegen die Corona-Regeln DDR-Methoden vor. Auch in der DDR habe es eine „dreiste Kleinrechnung der Teilnehmerzahlen“ gegeben, Demonstranten seien als „Rowdys“ diffamiert worden. Von Monat zu Monat lerne man mehr von der DDR, so der einstige Ost-Bürgerrechtler. Er spricht „von einem gefährlichen Versuch, die Straßen leerzukriegen“.

Vaatz‘ Beitrag löst vor allem beim Koalitionspartner SPD viel Kritik aus. Generalsekretär Lars Klingbeil nennt die Äußerungen „unhaltbar und absurd“, Parteivize Kevin Kühnert erinnert daran, dass Vaatz nicht zum ersten Mal mit „kruden Äußerungen“ auffalle. Die CDU müsse sich von Vaatz‘ Äußerungen distanzieren.

Entfremdung in Berlin

In der Tat ist es nicht neu, dass Vaatz öffentlich Meinungen vertritt, die nicht immer der Parteilinie entsprechen. So fühlt er sich auch auf Grund seiner Herkunft aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung seit längerem nicht mehr recht wohl im politischen Berlin. „Eine neue, unbefangene Generation wird erkennen, welche Leistung 1989 wirklich vollbracht worden ist. Leider werden wir dann fast alle von der Bildfläche verschwunden sein.“ Sagte er bereits im Sommer 2005.

Dass mittlerweile Abgeordnete, die einst Mitglied der SED waren, in größerer Zahl im Bundestag vertreten sind als die Ost-Revolutionäre, ist für Vaatz „gar keine Überraschung“: „Wir, das heißt diejenigen, die 1989 mit dafür sorgten, dass die DDR unterging, waren doch letztlich nur Dekoration für die Parteien aus dem Westen. Die Qualifikationen, die wir hatten, waren nicht gefragt, die der Genossen schon. Sie hatten Führungserfahrung, Herrschaftswissen, Ressourcenkenntnis und waren gut vernetzt.“

Anfänge in Weida

Für Vaatz steht schon seit längerem fest: „Im nächsten Jahr ist Schluss. Eine weitere Kandidatur gibt es nicht. Ich halte nichts davon, quasi bis zum Lebensende an solchen Posten zu hängen.“

Er stammt aus Weida in Thüringen. Hier engagierte er sich im Jugendkonvent der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Nach dem NVA-Dienst studierte er Mathematik an der TU Dresden, zeitgleich absolvierte er ein Fernstudium der Theologie. Als Vaatz 1982 zum Reservedienst einberufen werden sollte, verweigerte er diesen und wurde zu sechs Monaten Haft verurteilt, heißt: Zwangsarbeit im Stahlwerk Unterwellenborn.

Anfang Oktober 1989 gehörte er zu den Gründern der „Gruppe der 20“, wurde Mitglied im Neuen Forum und dessen Dresdner Pressesprecher. Im Frühjahr 1990 trat er in die CDU ein und spielte bei der Neukonstituierung des Freistaates Sachsen eine wichtige Rolle. Bis 1998 war er zunächst Staatsminister in der Sächsischen Staatskanzlei und unter Ministerpräsident Kurt Biedenkopf dann auch Staatsminister für Umwelt und Landesentwicklung.

Briefmarkenprüfer Arnold Vaatz. Quelle: Matthias Rietschel/dpa

Ausweichort Thüringen

Vaatz staunt heute schon mal, wie lang er sich im bundesdeutschen Politikbetrieb behaupten konnte: „Es ist mir ein Rätsel, dass ich nicht überflüssig geworden bin …“ Langeweile wird für den Pensionär in spe nicht aufkommen. Da gibt es die große Familie (vier Kinder, zurzeit sieben Enkel), da muss das ererbte Grundstück mit 3000 Quadratmetern Lauffläche samt Haus gehütet und erhalten werden.

Zuletzt, in strengen Coronazeiten, war das Anwesen auf thüringischem Land der ideale Ausweichort für den Hauptwohnsitz in Dresden. „Im Hof fand der Unterricht statt, mit Kreide wurden die Rechenaufgaben auf die Steine geschrieben“, lässt Vaatz „denkwürdige, fast idyllische Zeiten“ Revue passieren.

Im Zeichen des Sachsendreiers

Auch ohne Bundestag wird er gut beschäftigt sein, hat er sich doch ein „zweites Standbein“ als Briefmarkenprüfer aufgebaut und besitzt als solcher weltweit das Privileg, die Briefmarken, die vom Königreich Sachsen von 1850 bis 1867 herausgegeben wurden, zu bewerten. Er kennt – keine Frage – den Sachsendreier, mit dem die königlich-sächsische Briefmarkengeschichte vor 170 Jahren ihren Anfang nahm, in all seinen erhaltenen Varianten.

Vaatz hat private Kunden, die bei ererbten Sammlungen oft nicht wissen, was diese wert sind, und er ist der gefragte Fachmann für fast 60 Auktionshäuser im ganzen Land. Als Briefmarkenprüfer wird er die Bundespolitik nicht mehr in Aufregung versetzen.

Von Tom Mayer