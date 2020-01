Jedes neunte Polizeiauto ist ein Sachse

Zwickau

Bei den Polizeiautos in Deutschland liegt ein Hersteller weit vorn: Volkswagen. Mehr als jedes dritte Einsatzfahrzeug trägt das VW-Logo auf dem Kühlergrill. Und gebaut werden die Polizeiautos der Marke zu einem großen Teil in Sachsen. Aber nicht in dem großen VW-Werk in Zwickau, sondern im zehn Kilometer entfernten Vorort St. Egidien.

Dort hatte VW 2013 ein eigens Werk eröffnet, in dem 40 Mitarbeiter Autos der Marke zu Sonderfahrzeugen umgerüsteten, etwa für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und Fahrschulen. Und das Gros der Produktion entfällt hier auf Polizeiautos, sagte Werkssprecher Carsten Krebs. „Das macht dort den größten Anteil aus.“ Von den 900 Polizeiautos, die VW im vergangenen Jahr auslieferte, kamen 300 aus St. Egidien. Der Rest entfiel auf die anderen beiden Standorte Wolfsburg und Emden. Damit dürfte am Ende jedes neunte Polizeiauto in Deutschland aus Sachsen stammen.

Auch Audi , Skoda und Seat lassen in Sachsen umrüsten

Umgerüstet werden in dem VW-Werk in St. Egidien dabei nicht nur die Zwickauer Modelle Golf und Golf Variant, sondern auch Passat, Tiguan, Touran und der VW-Bus. Selbst die Konzernschwestern Audi, Skoda und Seat lassen hier Autos zu Sonderfahrzeugen umrüsten – allerdings nicht für die Polizei, sondern nur für Feuerwehr, Rettungsdienste und Fahrschulen.

Insgesamt verfügen allein die sächsischen Polizeidirektionen laut Innenministerium über 1169 Funkstreifenwagen – und nur 120 davon sind nicht von VW. Die anderen beiden Hersteller im Freistaat spielt hier keine Rolle: BMW stellt nur ein einziges Polizeiauto, Porsche gar keins.

Nach acht Jahren müssen sie im Schnitt ausgemustert werden. Das lässt sich der Freistaat einiges kosten: Allein für die Anschaffung von Polizei-Fahrzeugen sind in diesem Jahr rund 14 Millionen Euro eingeplant, wie das sächsische Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Das ist eine Million Euro weniger als 2019. Hinzu kommen etwa 6,3 Millionen Euro für die Wartung. Für Diesel und Benzin zahlt das Land jährlich zwischen vier und fünf Millionen Euro.

8600 Polizeiautos tragen das VW-Logo

Nicht nur in Sachsen ist VW bei den Streifenwagen, Polizeibussen und Zivilfahrzeugen an der Spitze. Das ergab eine Umfrage unter den Polizeibehörden des Bundes und der Länder. Elf Landespolizeien und die Bundespolizei lieferten verwertbare Daten. Dort kommt VW mit mehr als 8600 Fahrzeugen auf einen Anteil von gut einem Drittel. Und auch in vier der fünf fehlenden Ländern gehören VWs zu den häufigsten Modellen. Vor allem der Passat und der VW-Bus sind bei der Polizei beliebt.

Neben Sachsen liegt VW auch in Niedersachsen, Brandenburg, Bremen, Rheinland-Pfalz, Hamburg und bei der Bundespolizei vorne. In Thüringen schlägt VW den heimischen Anbieter Opel, der in Eisenach ein Werk hat, um sieben Fahrzeuge. Selbst in Bayern, eigentlich Heimat von BMW und Audi, hat VW die Nase vorn. Bundesweit die Nummer zwei ist Mercedes-Benz: 6600 Fahrzeuge lassen sich zählen, mehr als die Hälfte davon im Stammland Baden-Württemberg, wo Mercedes mit fast 90 Prozent klar dominiert. BMW liegt mit mehr als 3800 Fahrzeugen auf den dritten Platz.

Länder bevorzugen heimischen Marken

Auch wenn auffällt, dass die meisten Hersteller in den Bundesländern, in denen sie ihren Sitz haben, gut dastehen, ist der Zusammenhang dabei höchstens indirekt. „Die Beschaffung läuft grundsätzlich und ausschließlich im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen“, heißt es beispielsweise vom Innenministerium Thüringen.

Lohnend ist das Geschäft mit den Polizeiautos für die Hersteller eher nicht. Die meisten Landespolizeien äußern sich zwar nicht zu den typischen Rabatthöhen, doch teilweise ist von bis zu 35 Prozent zu hören. Wichtiger ist das Prestige: „Die Polizei genießt allgemein ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung und hat ein positives Image. Volkswagen hat daher grundsätzlich Interesse daran, sie mit Fahrzeugen zu beliefern“, heißt es bei VW in Wolfsburg.

Auf ID.3 soll zum Streifenwagen werden

VW stellt man zudem einen Trend fest, der dem Gesamtmarkt folgt: „Inzwischen ist auch im Polizeibereich der Trend zum SUV spürbar.“ Auch Plug-in-Hybride und E-Fahrzeuge würden stärker nachgefragt. Und auch die sollen künftig aus Sachsen kommen. „Wir werden in St. Egidien dann auch Elektrofahrzeuge umrüsten“, sagte Werkssprecher Krebs.

Der erste reine VW-Stromer ID.3 war erst im November in Zwickau angelaufen, der ID.4X soll im Mai folgen. Die Produktion der klassischen Benziner und Diesel läuft dann aus: Der Golf schon in diesem Monat, der Golf Variant Mitte dieses Jahres. Künftig werden beide Modelle nur noch in Wolfsburg produziert.

Komplett auf Elektro umgestellt wird St. Egidien anders als Zwickau aber nicht. Auch wenn bis Mitte des Jahres in Zwickau Golf und Golf Variant auslaufen und dort dann nur noch Elektroautos gebaut werden, will der Konzern in St. Egidien weiter Benziner und Diesel umrüsten, die dann aus Wolfsburg, Emden und Hannover kommen. „Wir arbeiten dort ganz normal weiter.“

Von Frank Johannsen und Christof Rührmair