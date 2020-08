Leipzig

Heute, genau vor fünf Jahren, hat ein Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) Geschichte geschrieben. „Wir schaffen das“, lautete Merkels Fazit angesichts des enormen Flüchtlingsandrangs am 31. August 2015 an den Grenzen. Damals waren Zehntausende Asylsuchende nach Deutschland gekommen. Zugleich hatte die Kanzlerin entschieden, die Grenzen offen zu halten und die Flüchtlinge zunächst ohne Registrierung einreisen zu lassen. Seitdem steht dieser Satz von Merkel exemplarisch für die deutsche Flüchtlingspolitik. Bis heute haben die damaligen Maßnahmen die Politik in Deutschland nachhaltig geprägt.

Marathon, aber noch nicht im Ziel

Fünf Jahre danach wird dieser Satz besonders an den Integrationsergebnissen am Arbeitsmarkt gemessen. Wie gut ist die Eingliederung der Flüchtlinge gelungen? Die LVZ hat sich diese Frage mit Blick auf Sachsen gestellt. Der Freistaat sei mitten in einem Marathon, aber noch nicht im Ziel, sagte Landesarbeitsagenturchef Klaus-Peter Hansen im Interview. „Wir sind dabei, es zu schaffen.“ In Sachsen seien heute über 9600 Menschen aus den Asylherkunftsländern sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Dazu kommen weitere knapp 1800 Minijobber. Vor fünf Jahren hatten gerade einmal 1300 eine Arbeit. Die Zahl der Azubis sei von 80 auf 1300 gestiegen. Deutschlandweit liegt die Beschäftigungsquote von Geflüchteten bei 27,6 Prozent, in Sachsen sind es 24,9 Prozent, damit steht knapp jeder vierte Flüchtling in einem regulären Arbeitsverhältnis. Thüringen liegt mit 27,4 Prozent über den Werten vieler westdeutscher Länder.

Quote um Siebenfaches höher

Zugleich betonte Hansen, dass die Arbeitslosenquote unter Geflüchteten mit 40,6 Prozent um ein Siebenfaches höher ist als die aller Sachsen. „Dennoch gibt es Fortschritte: 2015 lag die Quote noch bei 65 Prozent. Und noch etwas ist in diesem Zusammenhang wichtig. Dass die Quote nicht stärker gesunken ist, liegt auch daran, dass in den fünf Jahren die Zahl der Asylsuchenden gestiegen ist, die überhaupt als arbeitsfähig gelten.“

Damit könnten sie sich regulär um einen Arbeitsplatz bewerben. Und das wollten sie auch. „Unsere Erfahrung ist genau die: Menschen, die bei uns Asyl suchen, wollen auf eigenen Füßen stehen, um ihre Familie zu ernähren und um ein selbstbestimmtes Leben zu führen“, sagte der Agenturchef.

Zahl der Flüchtlinge geht zurück

Die Zahl neu ankommender Flüchtlinge in Sachsen ist in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Nach Angaben der Landesdirektion Sachsen kamen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 1589 Asylsuchende in den Freistaat. Im ersten Halbjahr 2019 waren es noch 3149, bis zum Jahresende dann 6645. Den Höchststand hatte es 2015 mit rund 69 900 gegeben. Ende Juni lebten den Angaben zufolge nach 21 626 Asylbewerber in Sachsen, 13 781 sind zur Ausreise verpflichtet.

Von Andreas Dunte