Leipzig

Sachsens Mediziner trotzen dem Ruhestand: Rund jede elfte Ärztin und jeder elfte Arzt im Freistaat arbeitet weiter, obwohl diese bereits Anspruch auf Rente haben. Das geht aus Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVS) hervor. „Da es für niedergelassene Ärzte kein verpflichtendes Renteneintrittsalter gibt und in einigen Regionen Ärzte für ihre Praxis keinen Nachfolger finden, arbeiten viele Ärzte über die 65 Jahre hinaus weiter“, bestätigt die Sächsische Landesärztekammer (SLAEK).

So bleiben 758 von insgesamt 8359 Medizinerinnen und Medizinern im Rentenalter ihren Patientinnen und Patienten weiterhin treu – auch in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie. 114 von ihnen sind sogar bereits 75 Jahre alt und älter. Bei den Hausärztinnen und -ärzten liegt die Quote sogar noch höher. Hier arbeitet derzeit rund jede und jeder Neunte weiter.

1355 Mediziner erreichen in nächsten fünf Jahren Rentenalter

Insgesamt werden den Angaben zufolge in den kommenden fünf Jahren weitere 1355 Ärztinnen und Ärzte das Renteneintrittsalter erreicht haben. Wie viele davon dann den Kittel weiter tragen wollen, ist zwar noch ungewiss. Denn eine gemeinsame Untersuchung von Landesärztekammer und Leipziger Uniklinik kommt zu dem Schluss, dass Belastungen und Beanspruchungen von Medizinerinnen und Medizinern immer weiter gestiegen sind. Dennoch gibt es für viele ältere niedergelassene Mediziner vor allem in ländlichen Gegenden einen praktischen Grund fürs längere Arbeiten: Sie finden keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger. Viele arbeiten daher so lange weiter, bis irgendwann doch noch ein passender Bewerber übernimmt.

Zu einem bemerkenswerteren Schluss kommt die Studie von Ärztekammer und Uniklinik allerdings in einem anderen Punkt: Die befragten Ärztinnen und Ärzte weisen trotz aller Widrigkeiten durchweg hohe Zufriedenheitswerte auf. Das liegt offenbar auch daran, dass sie in der Lage sind, in den Bereichen Work-Life Balance, Erholungsfähigkeit und Burnout-Symptome ein vernünftiges Gleichgewicht zu halten. Höchste Zustimmung erhielt bei den Befragten das Motiv „Sinnerleben in der Arbeit“. Die in der Stichprobe befragten Ärzte waren zwischen 63 und 87 Jahre alt. Etwa 60 Prozent von ihnen waren männlich und 40 Prozent weiblich. Viele davon arbeiteten in Teilzeit.

Aktive Ärzte im Rentenalter treiben weniger Sport

Die berenteten Ärzte zeigten zudem ein ähnlich gesundes Verhalten in Bezug auf Rauchen, Alkohol, Ernährung und Gewicht wie ihre Kollegen insgesamt. „Sie geben allerdings deutlich häufiger an, keinen Sport zu machen“, hebt die Studie hervor. Als beeinträchtigend würden vor allem Erkrankungen des Bewegungsapparates erlebt. 

Die Untersuchung kommt zu dem Schluss: „Berentete Ärzte leisten einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung und können durch ihren großen Erfahrungsschatz viel zur Gesundheit der Bevölkerung beitragen.“ Und daran werde sich aufgrund des Ärztemangels – vor allem in ländlichen Regionen – auch in den nächsten Jahren nichts ändern.

Von Roland Herold