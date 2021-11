Italien und Portugal wollen Corona-Patienten aus Sachsen aufnehmen

Dresden

In Sachsen stoßen die Krankenhäuser bei der Versorgung von Corona-Patienten an ihre Grenzen – deshalb mussten am Donnerstag die ersten zehn Schwerkranken in andere Bundesländer verlegt werden. „Wer jetzt noch glaubt, dass wir keine besondere Situation haben, dem kann ich nur empfehlen, sich an den Krankenhäusern selbst mal zu informieren“, sagte Sachsens Gesundheitsminister Petra Köpping (SPD) am Donnerstag in Dresden und fügte hinzu: „Es besteht höchste Gefahr.“

Sachsen meldet 20 Verlegungen pro Woche an

Köpping kündigte an, dass der Freistaat weitere 20 Verlegungen pro Woche im sogenannten Klinik-Kleeblatt Ost angemeldet hat. In dieser Koordinierungsstelle sind neben Sachsen auch Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin zusammengeschlossen, um sich gegenseitig freie Intensivbetten zur Verfügung stellen zu können.

Die Gesundheitsministerin dämpfte aber zugleich die Erwartungen: Da auch die anderen Bundesländer hohe Infektionsraten mit entsprechend vielen Schwerkranken aufwiesen, müssten die Kliniken für jeden einzelnen Fall gesucht werden. „Wir müssen schauen, wie und ob wir überhaupt verlegen können“, erklärte Köpping. Darüber hinaus machte sie keine Angaben, in welche Kliniken die aktuellen Verlegungen erfolgt sind.

Hilfsangebote aus Europa für sächsische Corona-Notfälle

Deshalb könnten Covid-19-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt und häufig auch beatmet werden müssen, notfalls auch in ausländische Kliniken geflogen werden. Entsprechende Hilfsangebote liegen laut Köpping aus mehreren EU-Ländern vor. Unter anderem hätten Portugal und Italien ihre Unterstützung angeboten. Diese Verlegungen werden aber nicht in Sachsen, sondern vom Bund in Berlin koordiniert. Damit kehrt sich die Entwicklung um: Noch vor knapp einem Jahr hatte Sachsen schwerkranke Corona-Patienten aus anderen Bundesländern wie auch aus Italien und Frankreich aufgenommen.

Belegung auf den Intensivstationen steigt rasant an

Prognosen zeichnen eine dramatische Entwicklung: Demnach wird die Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen in der kommenden Woche auf etwa 2800 steigen – obwohl schon jetzt die Überlastungsstufe erreicht ist. Damit würde die maximale Belegung aus dem vergangenen Winter (Weihnachten/Silvester 2020) erreicht. Aktuell werden 1918 Fälle auf Normalstationen behandelt. Gleichzeitig müssen 534 schwerkranke Covid-19-Patienten auf Intensivstationen betreut werden – vor einer Woche waren es noch 369.

Corona-Patienten werden nun auch in Reha-Kliniken behandelt

Deshalb hat die sächsische Landesregierung bereits einen Notfallplan beschlossen: Ab sofort werden auch die 19 Reha-Kliniken einbezogen, von denen zwei Häuser auch über Intensivstationen (Kreischa, Pulsnitz) verfügen. Auf diese Weise könnten bis zu 4000 zusätzliche Betten zur Verfügung stehen – allerdings nur auf Normalstationen, da selbst auf den Intensivstationen der Reha-Kliniken kaum noch freie Betten vorhanden sind, sagte Köpping. Außerdem wurde ein zusätzlicher Hubschrauber für eilige Fälle abgestellt.

Kliniken sollen planbare Hüft- und Knie-Operationen absagen

Darüber hinaus hat Sachsen am Donnerstag die Krankenhäuser per Allgemeinverfügung verpflichtet, auf alle planbaren Operationen zu verzichten: Sie müssen „in der Lage sein, planbare Aufnahmen und Operationen bei Bedarf jederzeit zu reduzieren“ – damit soll zumindest die Notfallbehandlung abgesichert werden, egal ob es sich um Corona-Patienten, Unfallopfer, Herzinfarkte oder Schlaganfälle handelt.

Das heißt, dass bis auf Weiteres beispielsweise keine Hüft- oder Knieprothesen eingesetzt werden sollen. „Damit haben wir uns sehr schwer getan, da viele Patienten auf die Operationen warten – aber nur auf diesem Weg können wir so vielen Menschen wie möglich das Leben retten“, sagte Köpping. Das Leipziger Uni-Klinikum und auch andere Krankenhäuser hatten bereits in den vergangenen Wochen schon von sich auseine Reihe von planbaren Eingriffen verschoben.

Triage wird bei überlasteten Kliniken nicht ausgeschlossen

Auch eine Triage – also die Behandlung von Patienten nach Überlebenschancen – schließt die Gesundheitsministerin inzwischen nicht mehr aus. „Es kann zu solchen Maßnahmen kommen“, sagte Köpping – allerdings sei dies in Sachsen noch nicht der Fall. Der Chef der Landesärztekammer, Dr. Erik Bodendieck, hatte gemahnt, dass Ärztinnen und Ärzte schon bald in eine solch schwierige Entscheidungssituation kommen könnten. „Ich verstehe das vor allem als Warnung an die Bevölkerung, die Corona-Maßnahmen einzuhalten“, erklärte die Ministerin – da ansonsten die Situation eintreten könne, „dass nicht mehr alle Patienten optimal versorgt werden können“.

Von Andreas Debski