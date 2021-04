Inzidenz in Kreisen und Städten steigt – Lockerungsoptionen werden dennoch gezogen 

Dresden

Die sächsische Corona-Schutzverordnung gibt den Bürgern und Bürgerinnen im Freistaat für jede Lebenslage detaillierte Regeln zur Pandemie-Bekämpfung vor. Die zehn Landkreise und drei kreisfreien Städte im Freistaat haben die Möglichkeit, abweichend davon Verfügungen zu erlassen und Öffnungen zu ermöglichen. Der von der Inzidenz unabhängige Grenzwert von 1300 Betten, die in Sachsens Krankenhäusern von Covid-Patienten belegt werden, lässt diese Schritte zu. Obwohl der Inzidenzwert in Sachsen am Wochenende wieder stärker anstieg, bleiben die Öffnungen erhalten.

Alle möglichen Lockerungen sind allerdings obsolet, wenn die Obergrenze von 1300 belegten Covid-Betten in sächsischen Krankenhäusern erreicht ist. Dann müssen auch die Kreise wieder die Notbremse ziehen. Am Sonntag lag diese Zahl bei 1065.

Vogtlandkreis:

Im Vogtlandkreis beträgt die Inzidenz am Sonntag 349,1 – sachsenweit der höchste Wert. Zum letzten Mal unter der Grenze von 100 lag dieser am 13. Februar (99,1). Seit Dienstag herrscht deshalb ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Das Vogtland hat außerdem auf eine „Click & Meet“-Regelung im Einzel- und Großhandel, in Galerien, Museen, für Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten sowie körpernahe Dienstleistungen verzichtet. Die Gastronomie, Konzerthäuser, Opernhäuser, Theater und andere Veranstaltungsorte sowie Hotels oder Ferienwohnungen sind ebenfalls weiterhin geschlossen. Über ein „Click & Collect“-Angebot kann jeder Einzel- und Großhandel selbst entscheiden. Lediglich die Friseure sind seit dem 1. März geöffnet – mit Testpflicht. Anbieter medizinisch notwendiger Dienstleistungen verlangen kein negatives Test-Ergebnis mehr und ihre Öffnungen werden unabhängig von den übrigen körpernahen Dienstleistungen geregelt. Kitas haben nach den Osterfeiertagen im eingeschränkten Regelbetrieb wieder geöffnet. Abschlussjahrgänge und -klassen werden in ihren Prüfungsfächern in Präsenz unterrichtet. Die übrigen Schüler und Schülerinnen erhalten Präsenzunterricht im Wechselmodell. Versammlungen im Vogtland sind für maximal 200 Teilnehmer erlaubt.

Landkreis Zwickau:

Die Inzidenz liegt im Kreis Zwickau bei aktuell 298,4 und unter 100 zuletzt am 9. März (71,1). Treffen sind mit maximal zwei Haushalten und höchstens fünf Personen möglich. Ein Trinkverbot für Alkohol gilt in den Innenstädten, auf öffentlichen Plätzen und vor Geschäften, die alkoholische Getränke verkaufen. Im Einzel- und Großhandel dürfen Läden mit einer Größe von mindestens 40 Quadratmetern für einen „Click & Meet“-Service öffnen. Zu vereinbarten Zeiten dürfen auch Galerien, Museen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten Besucher und Besucherinnen empfangen. Anbieter körpernaher Dienstleistungen wie etwa Massagen oder Tätowierungen dürfen mit entsprechenden Hygienemaßnahmen ebenfalls öffnen. Ebenso wie die Friseure (seit dem 1. März geöffnet). Seit dem 6. April sind Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet. Grundschulen steigen nach den Osterferien ebenfalls auf diese Weise ein. Abschlussklassen und -jahrgänge werden in Präsenz unterrichtet – allerdings nur in den Fächern, in denen sie auch ihre Abschlussprüfungen ablegen. Alle weiteren Schüler und Schülerinnen werden im Wechselmodell in den Schulen unterrichtet – in Klassen von maximal 16 Personen. Es gilt eine Testpflicht zwei Mal wöchentlich.

Erzgebirgskreis:

Die Inzidenz im Erzgebirgskreis liegt am Sonntag bei 274,4 und letztmalig am 9. März (92,3) unter der Grenze von 100. Das Trinken von Alkohol in den Innenstädten, auf öffentlichen Plätzen und vor Alkohol verkaufenden Geschäften ist im Erzgebirge ebenfalls verboten. Nach dem „Click & Meet“-Konzept dürfen Einzel- und Großhändler öffnen. Wer das nicht darf oder möchte, kann „Click & Collect“ anbieten. Auch Museen, Galerien, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten können zu festen Terminen besucht werden. Tagesaktueller negativer Corona-Test vorgelegt und eine medizinische Maske sind Voraussetzungen. Das gilt auch bei Friseuren und anderen körpernahen Dienstleistern wie Tätowierern, die zusätzlich ein Hygienekonzept erstellen müssen. Bei medizinisch notwendigen körpernahen Dienstleistungen ist kein negativer Test erforderlich. Den eingeschränkten Regelbetrieb in festen Gruppen der Kitas übernehmen mit Schulstart am 12. April auch die Grundschulen. Abschlussklassen und -jahrgänge werden in ihren Prüfungsfächern in Präsenz unterrichtet. Die übrigen Schülergruppen erhalten im Wechselmodell Präsenzunterricht. Versammlungen im Erzgebirgskreis sind mit bis zu 1000 Personen gestattet.

Stadt Chemnitz:

Die Stadt Chemnitz hat eine aktuelle Inzidenz von 229,4. Unter 100 lag diese zuletzt am 18. März (79,6). Dem entsprechend sind auch in Chemnitz nur Treffen zwischen zwei Haushalten und höchstens fünf Personen erlaubt und seit dem 6. April ist das Trinken von Alkohol an öffentlichen Plätzen verboten. Unabhängig der Inzidenz können Einzel- und Großhandel im „Click & Meet“-Konzept öffnen, wenn sie eine Ladenfläche von mindestens 40 Quadratmetern haben. Museen, Galerien, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten können ebenfalls mit Termin und Test besucht werden. Massagesalons, Tattoo-Studios oder Nagelstudios können unter der Voraussetzung eines Hygienekonzeptes öffnen – zusätzlich ist ein tagesaktueller negativer Corona-Test notwendig. Anbieter von medizinisch notwendigen körpernahen Dienstleistungen wie zum Beispiel Physiotherapie verlangen keinen negativen Test mehr. Seit dem 6. April sind Kitas und Tagesstätten im eingeschränkten Regelbetrieb mit festen Gruppen geöffnet. Mit dem Ende der Osterferien am 12. April starten mit diesem Prinzip auch die Grundschulen in Chemnitz. Auch hier in Präsenz bei den Abschlussklassen in den Prüfungsfächern. Die übrigen Schülergruppen erhalten Präsenzunterricht in halbierten Klassen. In Chemnitz sind Versammlungen wegen der Inzidenz mit höchstens 1000 Teilnehmern möglich. Sie müssen außerdem den Abstand von mindestens anderthalb Metern zueinander einhalten und medizinische Masken tragen.

Landkreis Mittelsachsen:

Der Landkreis Mittelsachsen liegt am Sonntag bei einer Inzidenz von 219,7. Am 17. März vermeldete der Kreis zuletzt eine Inzidenz unter 100 (91,7). Seit 22. März ist das Trinken von Alkohol im öffentlichen Raum verboten. „Click & Meet“ für Einzel- und Großhandel ist möglich. Nach Terminbuchung dürfen außerdem Museen, Galerien, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten öffnen. Negativer Corona-Test und medizinische Maske sind Bedingung. Körpernahe Dienstleistungen wie Massagen oder Tätowierungen dürfen ebenfalls nach Terminvereinbarung angeboten werden. Auch in Mittelsachsen sind Friseure unabhängig von der Inzidenz schon seit dem 1. März geöffnet. Von der Testpflicht sind nur medizinisch notwendige körpernahe Dienstleistungen wie Physiotherapie ausgenommen. Kitas und Kindergärten sind seit dem 6. April im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet. Schulen öffnen nach den Osterferien grundsätzlich im Wechselmodell. Abschlussklassen und -jahrgänge haben in ihren Prüfungsfächern kompletten Präsenzunterricht. Menschen dürfen sich in Mittelsachsen nach aktueller Inzidenzlage zu höchstens 1000 versammeln und müssen dabei die Abstandsregeln und Maskenpflicht einhalten.

Stadt Leipzig:

Die Inzidenz in Leipzig liegt am Sonntag bei 116,2. Zu Wochenbeginn erließ die Stadt neue Ausgangsbeschränkungen, aber keine Ausgangssperre. Die Beschränkungen sind bis zum einschließlich 18. April gültig und beinhalten auch ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Es bleibt erlaubt, Termine nach dem „Click & Meet“-Konzept im Handel wahrzunehmen. Auch Besuche von Museen, Galerien, Gedenkstätten oder botanischen Gärten ist bei vorher vereinbarten Termin möglich. Der Leipziger Zoo und der Wildpark der Stadt bleiben trotz Öffnungsmöglichkeit geschlossen. Körpernahe Dienstleistungen wie Massagen oder Tattoos können angeboten werden. Die Öffnungen von Friseuren bleiben ebenfalls bestehen, sind aber nicht von der Stadt, sondern vom Freistaat geregelt. Das gleiche gilt für medizinisch notwendige körpernahe Dienstleistungen wie zum Beispiel Physiotherapie. Bei ihnen muss kein tagesaktueller negativer Test mehr belegt werden. Bei allen anderen genannten Aktivitäten ist ein Negativ-Ergebnis erforderlich. Grundschulen nehmen nach den Ferien den eingeschränkten Regelbetrieb auf. An den Leipziger Schulen gehen Abschlussklassen ab Montag ausschließlich in den Fächern, in denen sie auch für ihre Abschlüsse geprüft werden, in den Präsenzunterricht. Alle anderen Schülergruppen besuchen Unterricht vor Ort im Wechselmodell. Das bedeutet, sie werden in halbierten Klassen in festen Räumen mit höchstens 16 Personen unterrichtet. Versammlungen können nach derzeitiger Inzidenzlage mit bis zu 1000 Teilnehmern stattfinden.

Landkreis Leipzig:

Im Kreis Leipzig liegt die Inzidenz bei 137,5. Unter dem Grenzwert 100 lag der Wert letztmalig am 18. März (88,3). Seit dem 7. April ist „Click & Meet“ möglich ebenso wie „Click & Collect“. Zu vereinbarten Terminen können außerdem Museen, Galerien, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten besucht werden. Kosmetik- und Tattoo-Studios sowie weitere körpernahe Dienstleister können ebenfalls öffnen (Hygienekonzept und Testergebnis sind Pflicht). Medizinisch notwendige körpernahe Dienstleistungen sind unabhängig geöffnet und verlangen keinen Negativ-Test mehr. Kitas und Kindergärten sind wie fast überall seit dem 6. April im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet. Abschlussklassen werden in ihren Prüfungsfächern in Präsenz unterrichtet. Andere Schülergruppen starten im Wechselmodell. Versammlungen im Landkreis sind bis mit maximal 1000 Teilnehmern zugelassen.

Landkreis Nordsachsen:

In Nordsachsen lag die Inzidenz am Sonntag bei 205,8. Mit einem Wert von 90 lag sie zuletzt am 10. März unter der Grenze von 100. Neben dem Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen gilt die Möglichkeit von „Click & Meet“ im Handel auch hier. Museen, Galerien, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten dürfen nur mit negativem Corona-Test betreten werden. Körpernahe Dienstleistungen dürfen öffnen, wenn sie ein entsprechendes Hygienekonzept einführen. Für medizinisch notwendige körpernahe Dienstleistungen wie Physiotherapie wird kein negativer Test vorausgesetzt. Kindergärten sind im eingeschränkten Regelbetrieb in festen Gruppen geöffnet. Diese Regelung gilt ab dem Ende der Osterferien auch für Grundschulen. Abschlussjahrgänge werden ab Montag in den Fächern vor Ort unterrichtet, für die sie auch eine Abschlussprüfung ablegen. Alle weiteren Klassen werden dann im Wechselmodell mit halber Gruppengröße unterrichtet. Versammlungen sind aufgrund der Inzidenz mit höchstens 1000 Menschen gestattet.

Landkreis Meißen:

Der Kreis Meißen vermeldet eine aktuelle Inzidenz von 174,2. Am 12. März lag der Wert zuletzt unter 100 (78,6). Es gilt eine Ausgangsbeschränkung, die vorschreibt, dass Treffen nur zwischen zwei Haushalten und maximal fünf Personen möglich sind – Alkoholverbot in den Innenstädten inklusive. „Click & Meet“ ist auch in Meißen und anderen Kommunen des Kreises erlaubt. Mit Termin dürfen auch Museen, Galerien, Gedenkstätten, botanische Gärten und Zoos besucht werden. Die Vorlage eines negativen Testergebnisses und das Tragen einer Maske sind beim Friseur, Tätowierer verpflichtend. Bei der Physiotherapie nicht. Kitas sind seit 6. April geöffnet. Nach den Osterferien übernehmen die Grundschulen dieses Prinzip. Auch im Kreis Meißen gilt Präsenzunterricht für Abgangsklassen nur in den Prüfungsfächern. Versammlungen sind im Landkreis mit bis zu 1000 Teilnehmern möglich.

Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge:

In der Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge liegt der Inzidenz-Wert mit 119,7 jetzt wieder über 100 – am Freitag zuletzt noch darunter. Die Ausgangsbeschränkungen im Kreis schreiben vor, dass man sich nur mit einem triftigen Grund ins Freie begeben darf. Bis zum 18. April gilt das Alkoholverbot. Terminvereinbarung sind für Einkäufe im Einzelhandel sowie Besuche in Museen, Galerien & Co. möglich. Für Massagen, Tätowierungen und andere körpernahe Dienstleistungen sind Hygienekonzept und Negativ-Test verpflichtend. Friseure haben mit denselben Regeln bereits seit dem 1. März geöffnet. Medizinisch notwendige körpernahe Dienstleistungen können ohne Negativ-Test in Anspruch genommen werden. Für Kindergärten und Schulen gelten die sachsenweit üblichen Regeln. Versammlungen im Landkreis sind mit bis zu 1000 Teilnehmern gestattet.

Stadt Dresden:

In der Landeshauptstadt Dresden liegt die Inzidenz bei 136,3. Zuletzt unter 100 lag sie bis zum 8. April. Alkoholverbot darf auch in der Landeshauptstadt nicht auf öffentlichen Plätzen getrunken werden. Mit Termin können Museen, Gedenkstätten, Galerien, botanische Gärten und Zoos besucht werden. Mit Hygienekonzept können körpernahe Dienstleister wie Tattoo-Studios oder Nagelstudios öffnen. Für medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapeuten wird aktuell kein Test mehr verlangt, genau wie für Friseure. In ihren Prüfungsfächern erhalten Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen Präsenzunterricht. In halbierten Klassen zu maximal 16 Personen und in festen Räumen erhalten den auch alle übrigen Schülergruppen. In Dresden sind Versammlungen mit maximal 1000 Personen erlaubt.

Landkreis Bautzen:

Der Kreis Bautzen vermeldet am Sonntag einen Inzidenzwert von 199,8. Zuletzt unter 100 lag der Wert am Donnerstag (97,7). Eine Ausgangssperre gibt es hier nicht. Die persönlichen Kontakte sollen weiter reduziert und im öffentlichen Raum die bekannten Abstands- und Maskenregeln eingehalten werden. Treffen sind zwischen zwei Haushalten und mit maximal fünf Personen gestattet. Seit dem 29. März darf im Kreis Bautzen in der Öffentlichkeit kein Alkohol getrunken werden. Per „Click & Meet“ kann im Einzel- und Großhandel eingekauft werden. Auch Museen, Galerien, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten dürfen zu vereinbarten Zeiten besucht werden. Körpernahe Dienstleister wie Tattoo-Studios können mit einem Hygienekonzept öffnen. Test- und Maskenpflicht gelten auch hier. Nur bei medizinisch notwendigen körpernahen Dienstleistungen muss kein negativer Test vorgelegt werden. Abschlussklassen erhalten laut der Schutzverordnung des Landes nach den Osterferien Präsenzunterricht – allerdings nur in den Prüfungsfächern. Alle anderen Schülergruppen besuchen die Klassenzimmer im Wechselmodell. Versammlungen dürfen mit bis zu 1000 Teilnehmern abgehalten werden.

Landkreis Görlitz:

Im Kreis Görlitz liegt die 7-Tage-Inzidenz mit 185,6 weiter deutlich über 100. Letztmalig darunter lag sie am Mittwoch mit 97,7. Seit dem 23. März gelten Ausgangsbeschränkungen und ein Alkoholverbot. Nach Terminvereinbarung können außerdem Museen, Galerien, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten besucht werden. Für jedes Angebot müssen Kunden und Kundinnen einen negativen Corona-Test bestätigen, der nicht älter als ein Tag ist. Die Testpflicht gilt wie überall für jeden ab sieben Jahren. Medizinisch notwendige körpernahe Dienstleister wie zum Beispiel Physiotherapeuten setzen keinen Negativ-Test mehr voraus. Auch im Kreis Görlitz gelten die Vereinbarungen für Prüfungsschüler (Präsenz) und alle anderen (Wechselunterricht in Gruppen bis maximal 16 Schüler). Versammlungen im Landkreis sind mit bis zu 1000 Teilnehmern gestattet.

Von Constantin Paschertz