Innenministerium: Corona-Proteste in Sachsen werden friedlicher

Dresden

Viele Proteste, aber weniger Angriffe auf Einsatzkräfte: Das sächsische Innenministerium hat in den vergangenen Wochen weniger Gewalt bei Corona-Demonstrationen im Vergleich zum Dezember festgestellt. Die Proteste liefen überwiegend friedlich, es seien weniger verletzte Beamtinnen und Beamte bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen festzustellen, teilte das Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bedauerlicherweise würden jedoch weiterhin Übergriffe auf Einsatzkräfte und Medienschaffende verzeichnet.

Außerdem registriert die Polizei den Angaben zufolge immer wieder Verstöße gegen die versammlungsrechtlichen Auflagen - etwa wenn Proteste vorher nicht angemeldet werden.

Zahl der Demonstrierenden binnen Monaten verzehnfacht

Wegen der hohen Infektionszahlen hatte die sächsische Corona-Verordnung zwischenzeitlich nur Proteste mit maximal zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern erlaubt. Seit Anfang Februar gibt es keine Obergrenze mehr. Diese Lockerung habe die Zahl der Protestierenden nicht sinken lassen, hieß es vom Ministerium.

Die Zahlen der Protestierenden an Montagen in Sachsen sind in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen: So zählte das Innenministerium am 29. November landesweit noch 30 Versammlungen mit 3300 Teilnehmern. Am 10. Januar waren es bereits 33.400 Personen bei 240 Protesten. Inzwischen gehen den Angaben zufolge etwa rund 50.000 Menschen montags auf die Straße.



Von RND/dpa