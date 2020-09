Leipzig

Die drei mitteldeutschen Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Brandenburg und Berlin wollen sich künftig im Kampf gegen Rechtsextremismus enger vernetzen. Das erklärten die zuständigen Innenminister der Länder sowie der Berliner Innensenator nach einem Treffen in Leipzig. „ Rechtsextremismus macht an Ländergrenzen nicht halt“, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU).

Deshalb gehe es nun darum – gemeinsam mit den Verfassungsschutzbehörden der Länder –frühzeitig Lagebilder zu erstellen. Dafür werde eine länderübergreifende Arbeitsgruppe gebildet. Beispielsweise bei Immobilienkäufen, Rechtsrock-Konzerten oder in der Prepper-Szene habe sich gezeigt, dass die Phänomene an Ländergrenzen nicht halt machen. Werde eine solche Aktion in einem Bundesland gestoppt, würden die Betroffenen häufig in andere Länder ausweichen. Deshalb soll unter Federführung Sachsen-Anhalts ein Handlungskonzept vorbeugender Möglichkeiten erarbeitet werden.

Studie zum Rechtsextremismus in der Polizei umstritten

Die Innenminister wollen sich außerdem auf ihrer nächsten Konferenz in Weimar mit der Frage beschäftigen, ob es eine Studie zum Thema Rechtsextremismus in der Polizei geben soll. Thüringens Innenminister Georg Maier ( SPD) sagte, es sei kein Geheimnis, dass es dabei unterschiedliche Ansichten gebe. „Mir wäre sehr daran gelegen, dieses Problem wissenschaftlich und sachlich zu diskutieren.“

Nach Einschätzung von Wöller gibt es durchaus ein Rassismus-Problem bei der Polizei im Freistaat. Das habe der Fall aus der Polizeidirektion Leipzig gezeigt. Von einem Einzelfall könne man dabei nicht ausgehen. Am Freitag hatte die Polizei mitgeteilt, dass gegen einen Leipziger Polizisten wegen rechtsextremistischer und rassistischer Äußerungen in einem Chat ermittelt wird.

Damit widersprach er indirekt Leipzigs Polizeichef Torsten Schultze, der den Vorfall mit den Worten kommentiert hatte: „Das Handeln eines Einzelnen wirkt sich einmal mehr unmittelbar auf das Ansehen aller Kolleginnen und Kollegen der Polizei aus.“

17 Fälle in fünf Jahren

Wöller zufolge gab es in den vergangenen fünf Jahren 17 derartige Fälle mit 16 betroffenen Polizeibeamten. „Rassismus und Extremismus haben in der sächsischen Polizei nichts zu suchen und wir gehen konsequent dagegen vor“, sagte er. Man werde dies nicht tolerieren. Die Polizeibeamten müssten aber auch selbst das Interesse haben, solche Vorfälle zu melden. „Es sind keine Einzelfälle“, so Wöller. Aus falsch verstandenen Korpsgeist dürfe nicht weggeschaut werden. Man wolle deshalb auch jenen den Rücken stärken, die solche Taten bisher nicht gemeldet hätten.

Maier warnte: „Mir sind die Einzelfälle zu viele.“ Es sei an der Zeit, sofort zu reagieren. „Was wir wollen, ist Offenheit.“ Das sei auch eine Führungsaufgabe. Im polizeilichen Alltag schliffe sich Manches ab, was an der Polizeischule erlernt worden sei. „Wir müssen dann mit aller staatlichen Härte durchgreifen.“ Das erwarte die Gesellschaft und es werde deshalb auch erfolgen.

AfD-Beobachtung nicht ausgeschlossen

In Bezug auf eine mögliche Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz sagte der sächsische Innenminister: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Es müsse aber alles belastbar, beweisbar und rechtssicher sein. Das Schlimmste, was passieren könne, sei „eine Bauchlandung vor Gericht“. Das würde das Vorgehen der AfD adeln. Wöller: „Sorgfalt ist das Gebot der Stunde.“

Man werde dazu möglicherweise „in absehbarer Zeit“ Neuigkeiten verkünden, so der Innenminister. Bisher gebe es nicht die Möglichkeit, die Öffentlichkeit über Verdachtsfälle zu informieren. Er wolle dies aber durch eine Änderung des Verfassungsschutzgesetzes ermöglichen. Das Landesamt habe die Aufgabe, extremistische Bestrebungen zu erkennen. Diese Gefahren seien da, auch vom Flügel, so Sachsens Innenminister. Er halte es mit Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( SPD), der gesagt habe: Der Flügel sei der ganze Vogel.

