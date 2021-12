Innenminister Wöller spricht von Linksterrorismus in Leipzig

Leipzig/Dresden

Nach Auffassung von Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat die linksextreme Szene in Leipzig mittlerweile die Grenze zum Linksterrorismus überschritten. Diese Einschätzung äußerte er nach der Innenministerkonferenz am Freitag: „Die wachsende Eskalation und Zunahme der Qualität und Quantität der linksextremen Straftaten in Leipzig hat die Stufe zum Linksterrorismus erreicht. Wir brauchen ein gemeinsames und entschlossenes Vorgehen dagegen“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

„Enthemmtheit der Szene besorgniserregend“

Ihm sei es wichtig gewesen, dass die Runde über den Linksextremismus in Deutschland beraten habe, äußerte Wöller: „Dass sich Leipzig – neben Hamburg und Berlin – zu einem der bundesweiten Hotspots für linksextremistische Gewalt entwickelt hat, betrachte ich mit großer Sorge. Die zunehmende Enthemmtheit, Gewaltbereitschaft und Entmenschlichung von politischen Gegnern der autonomen Szene ist besorgniserregend.“ Er habe im Rahmen der Innenministerkonferenz bundesweit dafür sensibilisieren und „das Ausmaß der wachsenden Gefahren“ verdeutlichen wollen. Er forderte ein „gemeinsames und entschlossenes Vorgehen“.

Verfassungsschützer warnen länger vor Radikalisierung

Verfassungsschützer warnen bereits länger, dass die Szene in Leipzig sich radikalisiere. Auch der sächsische Verfassungsschutz attestiert Teilen der Leipziger Autonomen eine „kontinuierlich hohe Gewaltbereitschaft“. In diesem Zusammenhang wird unter anderem auf Anschläge auf Baukräne im Herbst 2019 sowie den körperlichen Angriff auf die Angestellte einer Immobilienfirma wenig später verwiesen. Die Leipziger Polizei hatte deswegen eine Sonderkommission Linksextremismus (Soko Linx) eingerichtet, die linksextreme Straftaten in Leipzig verfolgen soll.

Kritik von Linken-Abgeordneter

Die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Linke) kritisierte Wöller auf Twitter für seine jüngsten Aussagen: „Er lebt in einer anderen Welt“, schrieb sie. „Demnächst wird er wahrscheinlich die Bundeswehr anfordern, um dem Linksextremismus in Leipzig den Garaus zu machen.“

Von kol