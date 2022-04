Innenausschuss zu Polizei-Skandalen: Die Kritik an Wöller wächst

Dresden

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) stand am Donnerstag erneut im Mittelpunkt im Innenausschuss des Sächsischen Landtags. Er selbst ließ sich krankheitsbedingt entschuldigen und sandte Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa und Generalstaatsanwalt Martin Uebele. Im Innenausschuss ging es unter anderem um ein bizarres Aufnahmeritual für junge Nachwuchspolizisten beim Mobilen Einsatzkommando (MEK). Beamte sollen mit Übungsmunition auf die neuen Kollegen geschossen haben, die dadurch Hämatome erlitten. Der Vorgang war am Mittwoch öffentlich geworden.

Damit ist der Innenminister in kurzer Zeit erneut ins Feuer der Kritik geraten. Dass die sächsische Polizei-Hochschule von einer Studienfreundin seiner Frau geleitet werden soll und dass der Chef der Stabsstelle Kommunikation mutmaßlich nach Meinungsverschiedenheiten ersetzt wurde, gehört nämlich auch zu den Vorwürfen gegen Wöller.

Nagel: „Was kommt jetzt noch alles?“

Die Linken-Abgeordnete Juliane Nagel, die an der hinter verschlossenen Türen stattfindenden Sitzung des Innenausschusses teilnahm, sagte anschließend, man sei im Ausschuss „sehr erschüttert“ gewesen. Im Zuge der Entkoppelung des MEK und stärkeren Anbindung an das Landeskriminalamt (LKA) als Konsequenz der Untersuchungen nach dem Munitionsskandal sei nun das neue Problem aufgetaucht. „Damit ist ein Teil der erforderlichen Maßnahmen zwar schon eingeleitet. Für uns stellt sich nun aber die Frage: Was kommt jetzt noch alles?“, so Nagel.

Sollte Wöller zurücktreten? „Das wäre angemessen“, sagte die Landtagsabgeordnete vor dem Hintergrund der Geschehnisse an der Polizei-Hochschule und im Innenministerium. „Wer sein Amt so missbraucht und andere begünstigt, der kann es nicht mehr ausüben.“ Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt haut in die selbe Kerbe: „Wie lange noch wird der Ministerpräsident an seinem unfähigen Innenminister festhalten?“ Wöller habe mehrfach unter Beweis gestellt, dass er seiner Aufgabe in keiner Weise gewachsen sei. „Seit Monaten jagt eine Panne die nächste.“ Auch die Gewerkschaften fordern mittlerweile Wöllers Rücktritt.

Grüne: Klären, ob es noch mehr solche Rituale gegeben hat

„Nach der Ausschusssitzung bleibt für mich vor allem die Frage offen, ob es entsprechende Aufnahmerituale bei den MEKs auch in der Vergangenheit beziehungsweise an anderen Standorten gegeben hat“, sagt Grünen-Innenexperte Valentin Lippmann. Er erwarte, dass das Innenministerium alle geeigneten Maßnahmen ergreift, um dies schnellstmöglich aufzuklären. Dazu gehöre auch, dass alle entsprechenden MEK-Kräfte hierzu befragt werden. Lippmann: „Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass sich offensichtlich die Spezialkräfte innerhalb des LKAs über Jahre hinweg vollkommen verselbstständigt haben und in selbstherrlicher Art und Weise mit Regeln und geltendem Recht umgegangen sind.“ Umso mehr müssten nun Maßnahmen ergriffen werden, um den strukturellen Ursachen hierfür entgegenzuwirken. Dazu gehöre auch ein wirksamer Whistleblower-Schutz sowie bessere Kontrolle- und Beschwerdestrukturen.

Die AfD warf Wöller in Bezug auf die Polizei-Hochschule „Vetternwirtschaft“ vor. Zu den Personalveränderungen im Innenministerium erklärte der innenpolitische Sprecher Sebastian Wippel: „Das ist fragwürdige Personalpolitik nach Gutsherrenart.“

Von Roland Herold