Inflation: Firmen in Sachsen warnen vor Kostenexplosion

Leipzig

Unternehmen in Sachsen schauen mit Sorge auf die gestiegenen Preise bei Rohstoffen, Kraftstoffen und Energie. Wie erste Ergebnisse einer aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig zeigen, steigt die Zahl derer, die in der Kostenexplosion eine Gefahr für die geschäftliche Entwicklung sehen.

Schätzten bei der letzten Konjunkturumfrage im Juni noch 16 bis 20 Prozent der Firmen die Entwicklung der Energie,- Rohstoff- und Spritpreise als Risikofaktor ein, sind es in der Herbstanalyse, die die IHK in Kürze veröffentlicht, 38 bis 45 Prozent.

Die Unternehmen erwarteten dadurch steigende Preise auf breiter Front, so ein Sprecher. Mit Preiserhöhungen in den kommenden 12 Monaten rechnen derzeit 87 Prozent der Bauunternehmen, 85 Prozent der Einzelhändler und Großhändler. Bei den Verkehrsunternehmen und den Unternehmen im Gastgewerbe geht mehr als jeder dritte von einer Verteuerung aus.

IHK: „Staat hat die Möglichkeit gegenzusteuern.“

Die Preise für Strom, Gas oder Benzin seien marktgetrieben und die Gründe dafür unterschiedlich, meint der Leipziger Energieberater Ralf Noack. Man müsse der Entwicklung aber nicht tatenlos zusehen. „Der Staat hat durchaus Möglichkeiten, gegenzusteuern, um den Bürger und die Wirtschaft zu entlasten“, so Noack weiter. Denn ein Großteil der Kosten für Strom, Diesel oder Heizöl seien Abgaben und Steuern, die sich mit jedem Preisanstieg ebenfalls verteuern.

Die Kammern in Sachsen forderten seit Jahren, die Stromsteuer abzusenken. „Sie ist 1999 eingeführt worden, übrigens um die Rentenkassen zu entlasten. Da es keine verpflichtende Steuer ist, kann sie problemlos weg, nur muss das die Politik auch wollen“, sagt Noack, der für die IHK-Leipzig im Umwelt- und Energieausschuss des DIHK sitzt, wo die gesamte gewerbliche Wirtschaft in Deutschland vertreten ist.

Auch die Konzessionsabgabe könnte gesenkt werden, die die Städte und Gemeinden festlegen und die bis auf wenige Ausnahmen immer den Höchstsatz hat. Und es gebe weitere Stellschrauben, so Noack.

Preise sind auf breiter Front geklettert

Die Auswirkungen der Inflation seien nicht nur an der Tankstelle oder beim Stromverbrauch für jeden in Mitteldeutschland zu spüren, meint Joachim Ragnitz vom Dresdner ifo-Wirtschaftsinstitut. „Es reicht ein Gang in den Supermarkt, um festzustellen, dass tatsächlich vieles gerade teurer wird.“ Die Lebensmittelpreise sind binnen Jahresfrist laut Statistischem Bundesamt um 4,9 Prozent gestiegen. Über alle Warengruppen hinweg beträgt die Inflationsrate derzeit 4,1 Prozent – sie ist damit so hoch wie seit knapp 28 Jahren nicht mehr.

Konkret haben sich nach Daten des Statistischen Bundesamtes Tomaten um 18,2 Prozent verteuert, Kartoffeln um 16,3 Prozent oder Eier um 12,1 Prozent. Aber auch Möbel und Leuchten (je vier Prozent) verteuerten sich. Zudem kosteten Neuwagen (6,3 Prozent), Motorräder (6,6 Prozent) und Fahrräder (8,1 Prozent) mehr als noch vor zwölf Monaten. Der größte Preistreiber von allen ist die Energie mit einer Steigerungsrate von 14,3 Prozent. Der Liter Flüssiggas ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent teurer geworden.

„Die Leute kaufen. Es gibt eben vieles nachzuholen.“

Wirtschaftsprofessor Ragnitz macht weitere Gründe für die hohen Teuerungsraten aus, etwa Sondereffekte im Zuge der Corona-Krise. Nach dem Absenken der Mehrwertsteuersätze im Juli 2020 befinden sich diese für fast alle Waren und Dienstleistungen seit Jahresbeginn wieder auf dem vorherigen Niveau. Zudem wurde zum Januar die neue CO2-Abgabe eingeführt, mit der sich die Energiepreise besonders stark verteuern. Blieben während des Lockdowns Preise auf gleichem Niveau oder sanken sogar, hat sich das jetzt ins Gegenteil verkehrt, so Ragnitz, „weil die Nachfrage in vielen Bereichen sprunghaft angestiegen ist. Die Leute kaufen. Es gibt eben einfach vieles nachzuholen.“

Doch der Wirtschaftsprofessor und ifo-Vize aus Dresden gibt Entwarnung. Der Anstieg sei endlich. Wie andere Experten erwarte er, dass die Inflationsrate im kommenden Jahr unter zwei Prozent fallen werde. „Ein gewisses Risiko bleibt aber.“ Insbesondere, wenn die Gewerkschaften versuchten, die Löhne an die gestiegenen Preise anzupassen. Er persönlich glaube aber nicht an eine Lohnkosten getriebene Inflation 2022.

Von Andreas Dunte