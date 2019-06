Neubiberg/Dresden

Zwei Jahre nach dem Platzen der Übernahme des US-Herstellers Wolfspeed setzt Infineon erneut zum Sprung über den Atlantik an – und wagt den größten Übernahmeversuch seiner Geschichte. Für neun Milliarden Euro will der Chiphersteller mit Werk in Dresden den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen, kündigte Konzernchef Reinhard Ploss am Montag an. Mit dem Management des US-Herstellers sei man sich bereits handelseinig geworden.

„Das ist ein großer und richtungsweisender Schritt bei der strategischen Weiterentwicklung von Infineon“, sagte Ploss am Montagvormittag bei einer kurzfristig angesetzten Telefonkonferenz. Mit der Übernahme stoße Infineon in die Top Ten der weltgrößten Halbleiterkonzerne vor. „Zusammen sind wir die Nummer acht, im Bereich Automotiv sogar die Nummer eins.“ Und gemeinsam könne man künftig noch schneller wachsen. „Wir passen sehr gut zusammen.“

Kein Jobabbau geplant

Jobs soll der Zusammenschluss nicht kosten, auch nicht in Dresden, wo 2200 Mitarbeiter Wafer produzieren. Im Gegenteil. „Wir erwarten zusätzliches Wachstum. Und das bedeutet mehr Jobs statt weniger“, sagte Ploss. „Die Übernahme ist gut für das Unternehmen, für unsere Anteilseigner und für unsere Belegschaft.“

Der Zusammenschluss werde Infineon sogar noch stärken. „Hier schließen sich zwei starke Firmen zusammen. Das sichert die Arbeitsplätze bei uns und sichert die Arbeitsplätze bei Cypress.“ Allenfalls in der Verwaltung in Neubiberg bei München (Infineon) und San José in Kalifornien (Cypress) könnten durch den Zusammenschluss unter Umständen Jobs wegfallen.

Ziel der Vereinigung seien weniger Einsparungen – 180 Millionen Euro werden hier angepeilt – als vielmehr das zusätzliche Geschäft. „Wir rechnen mit einem zusätzliche Umsatz von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr“, sagte Ploss. Große Hoffnungen setzt er dabei auf die „Connectivity“-Komponenten von Cypress, also Bauteile, um Kühlschränke, Waschmaschinen und andere Geräte miteinander zu vernetzen.

Autonomes Fahren als Umsatztreiber

Und auch das angestammte Geschäft mit den Autobauern, wo Infineon bereits einer der führenden Chip-Ausrüster ist, soll profitieren: Wenn Autos künftig autonom fahren sollen, bräuchten sie zusätzliche Datenspeicher, sagte der Chef. Dafür würden sie bisher von Infineon gelieferten Prozessorchips dann nicht mehr ausreichen. Die Bauteile von Cypress solle hier nun helfen, externe Speicher anzubinden. „Gemeinsam können wir dann die gesamte Spannweite abdecken und alles aus einer Hand anbieten“, sagte Ploss. „Das sind gewaltige Wachstumsfelder.“

Mit dem Management des US-Anbieters hatte sich Infineon am Montagmorgen auf eine Übernahmevereinbarung geeinigt. Demnach bietet Infineon den Aktionären von Cypress Semiconductor insgesamt neun Milliarden Euro für deren Aktien. „„Das ist ein stolzer Preis, da ist kein Zweifel“, räumte Ploss ein. „Aber in unseren Augen ist das ein akzeptabler Preis.“

Aktionäre reagieren verschnupft

Finanzieren will Infineon das zu knapp einem Drittel durch die Ausgabe neuer Aktien. Das soll 2,7 Milliarden Euro einbringen. Weitere 500 Millionen will der Konzern in bar beisteuern. Die restlichen zwei Drittel des Kaufpreises sollen über Kredite finanziert werden. Entsprechende Zusagen von Banken gebe es bereits. An der Börse kam die Ankündigung aber nicht gut an: Der Kurs der Infineon-Aktie brach nach am Vormittag um gut sechs Prozent ein.

Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres will Infineon die Übernahme abschließen. Bedenken, der Deal könnte erneut an den US-Behörden scheitern, hat Ploss dieses Mal nicht. „Ich habe da ein gutes bis sehr gutes Gefühl.“ Das dürfte keine großen Probleme geben.“

Wolfspeed-Übernahme scheiterte 2017 an US-Regierung

Vor zwei Jahren war die Übernahme des US-Anbieters Wolfspeed noch am Veto der Regierung in Washington gescheitert. Sie hatte die Übernahme als Gefahr für die nationale Sicherheit eingestuft, weil Wolfsspeed auch ans Militär lieferte. Die Gefahr sieht Ploss dieses Mal nicht. „Das sind völlig andere Produkte.“ Denn anders als Wolfspeed fertige Cypress Semiconductor keine sicherheitsrelevanten Speicher. „Das ist hier alles nicht der Fall.“

Dafür ist das jetzige Übernahmeziel deutlich größer als der damalige Kandidat: Wolfspeed hatte nur rund 500 Mitarbeiter und sollte auch nur 850 Millionen US-Dollar kosten. Cypress Semiconductor kostet mehr als das Zehnfache – und wird 5800 Mitarbeiter in den Konzern einbringen. Bisher hat Infineon weltweit gut 40 000 Mitarbeiter, davon rund ein Viertel in Deutschland. Damit wäre es für Infineon der größte Zukauf, der je getätigt wurde. Bisher war das die Übernahme von International Rectifier ebenfalls aus den USA, die 2015 rund drei Milliarden US-Dollar kostete.

Infineon gezielt als Käufer angesprochen

Die Übernahmevereinbarung habe man innerhalb weniger Wochen ausgehandelt, sagte Ploss, der direkt nach der Telekonferenz per Flugzeug in die USA aufbrach. Erst vor fünf Wochen sei Infineon von einer Bank, die die Kalifornier mit der Käufersuche beauftragt hatte, angesprochen worden, berichtetet Vertriebschef Helmut Gassel. „Aber wir arbeiten schön länger mit Cypress zusammen und kannten die Firma schon gut.“

In dem Dresden stellt der Konzern Wafer her, wie die kreisrunden Rohlinge mit Silizium-Schaltkreisen heißen, aus denen dann die einzelnen Computerchips entstehen. Das Werk war 1994 noch von Siemens gegründet worden. 1999 spaltete der Konzern die Halbleitersparte dann samt des Dresdner Werks ab und brachte sie als eigenständiges Unternehmen an die Börse.

Von Frank Johannsen