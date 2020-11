Dresden

Es ist eine dieser Entgleisungen, die mit Ansage erfolgen: Schon in ihrem Antrag zur Sondersitzung des sächsischen Landtags spricht die AfD von einem „geplanten Ermächtigungsgesetz“ – und stellt damit eine Analogie zu 1933 her, als die Nazis die Macht übernahmen und Adolf Hitler faktisch alle Gewalt erhielt. Im aktuellen Fall ist allerdings das Bevölkerungsschutzgesetz gemeint, das am Mittwoch von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden war, durch das sich die AfD auf dem Weg in die Diktatur wähnt. Nach Meinung von AfD-Fraktionschef Jörg Urban würden „fast alle unsere Grundrechte außer Kraft gesetzt“, was einer Entmündigung der Bürger gleichkomme. Deshalb, so Urban, sei es ein Gesetz von „historischer Tragweite“ und gehöre gestoppt. Der AfD-Abgeordnete Joachim Keiler assistiert: Das Gesetz sei „durchgeprügelt“ worden und stellt eine Verbindung zum genannten Ermächtigungsgesetz her.

CDU erteilt juristischen Einführungskurs

Was danach folgt, ist eine zweistündige Vorführung in Parlamentarismus, für die sich die Extra-Anreise von 108 Abgeordneten durchaus gelohnt hat. Den Auftakt macht der CDU-Rechtspolitiker Martin Modschiedler: Er gibt der AfD einen juristischen Einführungskurs, verweist auf föderale Zuständigkeiten und spricht von einer kalkulierten Scheindebatte. „Wir sind hier kein Karnickelzüchterverein. Halten Sie sich einfach mal an Recht und Gesetz“, hält Modschiedler der AfD entgegen, stattdessen werde immer nur „braune Suppe über uns gegossen“. Jeder könne gegen das Gesetz klagen, auch die AfD – das würde in einer Diktatur nicht gehen. Und schließlich bittet er die AfD-Abgeordneten eindringlich: „Schalten Sie erstmal Ihr Gehirn ein, bevor Sie reden.“

Linke hat „selten etwas Hilfloseres“ gesehen

Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt nimmt den Antrag ebenfalls auseinander, erklärt der AfD die Funktionsweise der demokratischen Mitbestimmung und nennt die Vorlage einen „peinlichen, völlig untauglichen Versuch“, ein Bundesgesetz rückgängig machen zu wollen. Er habe „selten etwas Hilfloseres“ gelesen, meint Gebhardt. Auch Valentin Lippmann, der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, wirft der AfD vor, mit ihrem Vergleich zum Ermächtigungsgesetz die NS-Diktatur zu verharmlosen und fordert von der Partei, „als gewählte Vertreter des Volkes endlich mal Verantwortung zu übernehmen“. Statt um Infektionsschutz gehe es ihr nur um Agitation, und dafür werde jede noch so absurde und „wahrheitswidrige Polemik“ verwendet.

SPD : Schreihälse nicht in Tradition der Geschwister Scholl

Die SPD-Fraktionsvize Hanka Kliese wird in ihrer Rede, in der auch sie die AfD-Abgeordneten direkt anspricht, ungewöhnlich emotional. „Das Absurdeste, was ich in den letzten Monaten gehört habe, war, dass die Politik daran interessiert ist, mit Hilfe der Corona-Pandemie ihre Machtbefugnisse auszubauen. Als würde es uns Spaß machen, dass wir Betriebe gerade den Bach runtergehen sehen. Als würde es uns ein Vergnügen bereiten, dass die Krankenhäuser kurz vor dem Kollaps sind“, macht sie sich Luft. Außerdem gibt Hanka Kliese der AfD mit auf den Heimweg: Es dürfe nicht sein, dass „irgendwelche Schreihälse sich anmaßen, in der Tradition der Geschwister Scholl zu stehen“.

Ministerinnen verweisen auf Infektionszahlen

Es ist letztlich an Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) und Justizministerin Katja Meier eine Debatte abzuschließen, die nicht nur wegen des „Die Mauer hat uns in der DDR auch geschützt“-Zwischenrufes des AfD-Abgeordneten Norbert Mayer ihresgleichen sucht. Katja Meier wirft der AfD vor, die Demokratie zu verhöhnen, da „bewusst der Eindruck erweckt wird, dass das Gesetz in eine Diktatur führt“. Petra Köpping zählt die neuesten Infektions- und Todeszahlen aus Sachsen auf und macht eindrucksvoll klar: Es geht um Menschenleben – und das zählt.

