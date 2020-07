Individualisierung der rechten Szene: Magdeburger Verfassungsschutz stockt auf

Magdeburg

In Sachsen-Anhalt lebten zuletzt 1230 Rechtsextreme, die Mitglied in verfassungsfeindlichen Strukturen sind. Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) hat sie deshalb mehr oder minder im Blick. Innenminister Holger Stahlknecht ( CDU) sprach gestern bei der Vorstellung des LfV-Jahresberichts von einem hohen Gefährdungspotential der Szene. Zwar sei der Personenkreis seit Jahren etwa gleich groß, allerdings habe sich die Gewaltbereitschaft deutlich erhöht.

Stephan B., der rechtsextreme Attentäter vom 9. Oktober 2019 in Halle, gehörte nicht zu diesen bekannten Strukturen und war den Behörden wohl deshalb auch nicht bekannt. „Mit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle hat sich leider eine Gefahr verwirklicht, die dem Verfassungsschutz schon länger Sorge bereitet“, so Sachsens-Anhalts LfV-Präsident Jochen Hollmann am Dienstag.

Anzeige

Stephan B. war nicht in die örtliche rechte Szene eingebunden und trat erst mit den Morden in Erscheinung. „Diese Individualisierung, das Zurückziehen in den privaten Raum und das Internet sowie die dort stattfindende Radikalisierung ist eine Herausforderung für alle Sicherheitsbehörden“, so Hollmann. Darauf müsse sich personell und materiell eingestellt werden.

Weitere DNN+ Artikel

Neue Stellen im Landesamt für „netzaffine Leute“

Beim Landesamt für Verfassungsschutz seien deshalb zuletzt zehn neue Stellen geschaffen worden, alle im Bereich Rechtsextremismus. Nun werden diese neben wissenschaftlichen Mitarbeitern auch mit – wie Hollmann sagte – „jungen netzaffinen Leuten“ besetzt. „Es geht darum, Menschen wie Stephan B. zu erkennen, bevor es zu Aktivitäten kommt“, so der LfV-Chef.

Neben den bekannten Parteien NPD, Die Rechte und III. Weg beobachte das Landesamt auch diverse neurechte Strukturen – wie die bisher vor allem in Halle tätige Identitäre Bewegung (IBD), die „Artgemeinschaft“, die Junge Alternative der AfD und deren Flügel sowie das Institut für Staatspolitik in Schnellroda. Laut Hollmann versuchten diese Neuen Rechten sich ein bürgerliches Image zu geben, treten dabei aber als ideologische Brandstifter auf. Bei der Rekrutierung von Nachwuchs spielten weiterhin rechtsextreme Konzerte eine große Rolle. Im vergangenen Jahr sei die Zahl im Bundesland von 22 auf 33 angestiegen.

„Clandestine Kleingruppen“ bei den Linksextremen

Ebenfalls angestiegen sei 2019 die Zahl der Linksextremisten im Land – 550 Personen werden zur Szene gerechnet. Antifaschismus, Antirassimus und Antinationalismus seien verbindende Elemente im „Sammelbecken“, die laut Hollmann nicht nur bei Kampf gegen den Rechtsextremismus, sondern auch gegen den demokratischen Staat als Argument benutzt würden. Wie Stahlknecht sagte, gebe es dabei Versuche, andere linke Strukturen zu unterwandern – wie die Klimabewegungen „ Fridays for Future“ und „Ende Gelände“.

Wie der Verfassungsschutzchef sagte, nehme auch beim Linksextremismus die Radikalisierung zu, gebe es hinsichtlich der verübten Taten Veränderungen in der Szene. Die Aktiven agierten zunehmend in „clandestinen Kleingruppen“, deren Gewalt von Szene legitimiert werde. Als Beispiel nannte er eine Attacke im Nachgang zu einer rechtsextremen Demo im Januar in Dessau-Roßlau. Unbekannte hatte Demo-Teilnehmern damals mit Hammer und Schlagringen angegriffen und schwer verletzt. Die Zahl der linksextremen Gewalttaten sei 2019 von 22 auf 60 angestiegen.

Spionage-Abwehr und islamischer Legalismus

Abseits des politischen Extremismus beobachtet der Magdeburger Inlandsgeheimdienst unter anderem auch Islamisten. Etwa 400 Personen werden im Bundesland zu dieser Szene gezählt. Neben Dschihadisten, die für ausländische Terrororganisationen tätig waren, sei der islamische Legalismus ein wachsenden Problem. Dieser gebe nach Außen vor, sich an Gesetze zu halten, verfolge aber in der Agitation antidemokratische Wertvorstellungen.

In einem eigenen Kapitel widmet sich Verfassungsschutzbericht zudem verschiedensten Arten von Wirtschaftkriminalität und Spionage-Angriffen – insbesondere von russischen, chinesischen und iranischen Geheimdiensten. Von den Attacken betroffene seien vor allem kleine und mittelständische Unternehmen sowie Hochschulen in Sachsen-Anhalt.

Der LfV-Bericht im Netz: mi.sachsen-anhalt.de

Von Matthias Puppe