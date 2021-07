„Inakzeptabel“: Sächsische Politiker verurteilen Protest-Aktion am Flughafen

Leipzig

Nachdem gut 50 Umweltaktivisten in der Nacht zu Sonnabend eine Zufahrt am Flughafen Leipzig/Halle zum Logistikzentrum blockierten, kommen nun heftige Reaktionen von allen politischen Seiten – und Kritik am Vorgehen der Polizei.

„Es geht bei solchen Aktionen nicht um einen breiten Konsens in der Gesellschaft zum zweifelsohne wichtigen Umwelt- und Klimaschutz, sondern um Fundamentalismus. Um das rigorose Durchdrücken der eigenen Forderungen“, sagte der FDP-Bundestagskandidat René Hobusch. „Die ,Aktivisten’ stellen sich damit außerhalb der Demokratie und versuchen, die Gesellschaft zu spalten.“

Sachsens SPD-Chef und Wirtschaftsminister Martin Dulig schrieb auf Twitter: „Der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Die Demo nachts am DHL-Drehkreuz ist inakzeptabel.“

Hermann Winkler, der Regionalbeauftragte für die Flughafenentwicklung, sagte zur Blockade der Flughafengegner und Umweltschützer: „Diese nächtliche Aktion am Flughafen ist wirklich schade und nützt niemandem. Und es passt auch nicht in die aktuelle Entwicklung. Denn eigentlich haben wir in den Gesprächen mit den Bürgern und Kommunalvertretern der Umlandgemeinden und der Flughafen-Geschäftsführung zuletzt gute Fortschritte gemacht. Es ist bei allen kontroversen Standpunkten zum Ausbau zumindest gelungen, dass Klima zwischen allen Beteiligten zu verbessern. Solche Blockade-Aktionen können dagegen zu einem Rückschlag führen, weil so etwas immer polarisiert. Das bedaure ich sehr.“

Auch für den CDU-Innenpolitiker Rico Anton schoss die Aktion übers Ziel hinaus: „Solche Blockaden sind nicht vom Versammlungsrecht gedeckt. Hier handelt es sich um eine strafbare Nötigung. Statt den Diskussionsprozess im Parlament konstruktiv zu begleiten, stellt sich der Linken-Abgeordnete Böhme außerhalb des Rechts.“ Die Polizei sprach am Sonnabend von einem Millionen-Schaden, der durch die Blockade entstanden sei. „Als verantwortlicher Versammlungsleiter sollte Marco Böhme die Konsequenzen tragen und dafür aufkommen“, fordert Anton.

Flughafenausbau war Thema von Landtagsanhörung

Erst am Dienstag hatte es im Landtag auf Antrag der Linksfraktion eine öffentliche Anhörung zum geplanten Flughafenausbau Leipzig/Halle gegeben. Marco Böhme, Sprecher für Klimaschutz und Mobilität der Linken-Landtagsfraktion, hatte dazu im Nachgang erklärt: „Die Anhörung hat gezeigt: Der Flughafen Leipzig/Halle war und ist ein Jobmotor für die Region.“ Allerdings würden sich mit seinem Ausbau die Probleme – Lärmbelästigung, Umwelt- und Klimaschäden – weiter verschärfen. „Wir müssen weniger fliegen. Die beste Maßnahme dafür ist die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene. Ein Güterbahnhof ist mit Steuermitteln am Flughafen gebaut worden – er wird aber nicht von DHL und Co. genutzt.“

Der Schkeuditzer Airport will zukünftig massiv in den Ausbau investieren. So plant DHL sein Logistikdrehkreuz von 60 auf 100 Stellplätze zu erweitern – gegen den Willen vieler Klimaschützer und auch Anwohner. „Kein Wunder, dass sich der Protest gegen den Flughafen auf die Straße verlagert“, findet Bert Sander, flughafenpolitischer Sprecher der Leipziger Grünen-Stadtratsfraktion. „Diese aktuelle Eskalation hat ignorante Politik provoziert und also mit zu verantworten.“

Die Aktivisten der Initiative „CancelLEJ“ hatten am späten Freitagabend am Airport gegen einen Ausbaustopp des Frachtflughafens und ein Nachtflugverbot demonstriert. Da durch die Sperrung der Zufahrt einige Maschinen erst mit Verspätung starteten, erstatte DHL Anzeige. „Zur Wahrung zivilrechtlicher Ansprüche“ seien auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft daraufhin 52 involvierte Aktivisten zur Wache gebracht worden, teilte die Leipziger Polizei mit. Da etwa 30 Protestierende Angaben zu ihrer Identität verweigerten wurden diese vorläufig festgenommen. Eine Ermittlungsrichterin entschied über das weitere Vorgehen. Am Sonntagnachmittag wurden nach und nach die Festgenommen wieder auf freien Fuß gesetzt. „Dieses Schauspiel muss ein juristisches und politisches Nachspiel haben“, postete die Linken-Abgeordnete Juliane Nagel auf ihrer Twitter-Seite. „Ziemlich starker Tobak in Leipzig. Wegen versammlungsrechtlich geschützter Blockade in den Knast? Da dürfte der Druck eines Wirtschaftsunternehmens die Unabhängigkeit der Justiz aber gehörig beeinflussen“, mutmaßt sie.

Demonstranten protestierten vor Polizeiwache

Gegenüber dem Polizeirevier in der Dimitroffstraße hatten sich am Wochenende dutzende Menschen versammelt, die lautstark die Freilassung der in Gewahrsam genommenen Personen forderten. „Die Klimakrise eskaliert. Statt Klimaschutz hochzufahren, wird Klimaaktivismus zunehmend kriminalisiert“, twitterte Luisa Neubauer von der Bewegung „Fridays for Future“.

Das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ solidarisierte sich ebenfalls mit den Demonstranten. „Was zum Ende der Versammlung folgte, war eine nicht nachvollziehbare Welle der Repressionen“, sagte Irena Rudolph-Kokot, Sprecherin der Initiative und SPD-Mitglied. Die festgenommenen Menschen seien auch nach Stunden noch nicht freigelassen und mit allen möglichen Schikanen überzogen wurden. Matthias Zimmermann, Pressesprecher der Bürgerinitiative „Gegen die neue Flugroute“ ergänzte: „Friedliche Proteste, Dialoge, Stadtratsbeschlüsse, aktive Unterstützung seitens der Basis eines Großteils der Parteien – alles hat bisher nichts genutzt. Wer jetzt Krokodilstränen vergießt, muss sich sagen lassen, er hat die Situation selbst herbeigeführt.“

Post-Autos in Flammen – gibt es einen Zusammenhang?

Derweil ermittelt die Polizei noch nach einem Brandanschlag, der sich am Sonntagmorgen ereignete. Zwei Postautos wurden auf dem Hof der Filiale an der Lilienstraße in Neustadt-Neuschönefeld von Unbekannten angezündet, ein weiteres beschädigt. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher. Auch, ob es einen Zusammenhang zu den Festgenommen der Flughafen-Proteste gebe.

