In 80 Tagen von 500 auf Null: Auch Greiz ist inzwischen ohne Neuinfektionen

Greiz/Leipzig

Der Südosten Thüringens atmet durch. Wochenlang war der Landkreis Greiz bundesweiter Corona-Hotspot. Im März und April steckten sich in der knapp 100.000 Einwohner zählenden Region vis-à-vis zum sächsischen Reichenbach (Vogtland) noch jede Woche mehr als 500 Menschen mit den gefährlichen Virus an. Inzwischen steht in Greiz aber die Corona-Null – gibt es seit mehr als einer Woche keine Neuinfektionen mehr. Knapp 80 Tage hat diese erfreuliche Entwicklung vom Corona-Sorgenkind bis zum Vorzeigekreis gedauert.

„Wir wissen natürlich, dass unsere jetzige Null nur eine Momentaufnahme ist und sich ganz schnell ändern kann“, sagt Landrätin Martina Schweinsburg (CDU). Ein paar wenige neue Fälle reichten immer aus, um die Inzidenz erneut ansteigen zu lassen. „Aber dennoch können wir alle stolz darauf sein, dass wir das Virus bei uns so zurückdrängen könnten. Ein Dank an alle, die darauf hingearbeitet haben“, so Schweinsburg.

Greiz ist in Ostdeutschland derzeit vielleicht die größte Erfolgsgeschichte im Kampf gegen das Virus. Es gibt aber auch noch andere Regionen, in denen momentan keine neuen Infektionen mehr registriert werden: In Thüringen trifft das auch auf Jena, Suhl, Weimar, Eichsfeld und den Ilm-Kreis zu. In Sachsen-Anhalt gehören Magdeburg, Dessau-Roßlau sowie die Kreise Anhalt-Bitterfeld und Mansfeld-Südharz zum Null-Inzidenz-Gebiet. In Brandenburg steht in vier Kreisen inzwischen die Corona-Null, in Mecklenburg-Vorpommern ist diesbezüglich Vorpommern-Greifswald schon am Ziel angekommen.

Lediglich Sachsen fällt im Osten noch etwas aus der allgemeinen Tendenz heraus. Dort gibt es bisher zwar keine Region mit Null-Inzidenz, allerdings liegen auch im Freistaat inzwischen alle Kreise unter dem Grenzwert zehn, kratzt das einstige Variantengebiet Vogtland allmählich auch am bestmöglichen Wert. Bundesweit können sich laut Robert-Koch-Institut inzwischen 40 Regionen über ihre aktuell komplett saubere Corona-Weste freuen.

Greiz: Infektionsgeschehen in Kitas

Gründe für die Erfolge lassen sich überall im fortschreiten Verteilen des Impfstoffes und bei den aktuellen saisonalen Effekten finden. An der frischen Luft verteilen sich Aerosole besser als in Innenräumen. Es gibt aber auch konkrete Maßnahmen, die regional beim Kampf gegen besonders viele Infektionen gefruchtet haben. „Ich erinnere nur an die Pilotstudie unseres Gesundheitsamtes zum Ausbruchsgeschehen in einer Kita im Landkreis, die uns auf die Spur der Kinder als Virusüberträger brachte, obwohl sie selbst nahezu symptomlos waren“, so die Greizer Landrätin Schweinsburg. Auf den in dieser Studie gewonnenen Erkenntnissen sei letztlich die erfolgreiche Impfstrategie in der Region aufgebaut worden.

Laut der Unionspolitikerin habe sich aber auch die „übergroße Mehrheit in der Bevölkerung“ trotz massiver Einschränkungen verantwortungsvoll und solidarisch an die Abstandsregeln gehalten. Zudem dankte die Landrätin all denen, die sich in den vergangenen Wochen bei der Bekämpfung der Pandemie „bis zum Umfallen“ engagiert hätten – in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in Teststationen und Laboren, in Gesundheitsamt und Verwaltung.

Martina Schweinsburg (CDU), Landrätin des Landkrieses Greiz Quelle: Bodo Schackow / dpa

Bund und Länder bei Vorbereitung auf Herbst gefordert

Gleichzeit warnte Schweinsburg ihre Bürgerinnen und Bürger aber auch, dass Erreichte nun nicht durch Unachtsamkeit wieder zu gefährden. „Wir sind immer noch in einer Pandemie, in der Gedankenlosigkeit schnell den erreichten Erfolg zunichtemachen kann.“

Parallel dazu müssten Bund und Länder die kommenden Wochen nun intensiv nutzen, um sich auf eine neue Corona-Welle im Herbst vorzubereiten. „Dazu gehört für mich, dass wir in Deutschland endlich eine verbindliche und für alle vergleichbare Teststrategie festlegen, dass Wissenschaft und Politik eruieren, wie lange der jetzt gegebene Impfschutz eigentlich wirklich vorhält und dass geprüft wird, ob wir möglicherweise im Herbst Grippeschutz- und Corona-Schutz-Impfung sinnvoll und effizient verknüpfen werden können“, forderte die Greizer Landrätin.

Von Matthias Puppe