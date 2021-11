Dresden

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) schließt eine Wiedereröffnung der Impfzentren aus. „Wir haben die Impfzentren geschlossen, weil es keinen Bedarf mehr gab“, sagte sie am Montag der Leipziger Volkszeitung. Sie wandte sich damit gegen Forderungen aus der Bundespolitik. Unter anderem SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte am Wochenende eine Wiedereröffnung der Impfzentren ins Spiel gebracht, um die Booster-Impfungen voranzubringen.

Köpping betonte, dass es in Sachsen weiterhin zahlreiche Möglichkeiten gebe, sich impfen zu lassen: in Arztpraxen, bei Betriebsärzten, in mittlerweile rund 20 Krankenhäusern und Medizinischen Versorgungszentren und natürlich durch 30 mobile Teams. „Unsere Impf-Angebote sind derzeit aber nicht ausgelastet“, sagte die Ministerin. „Wir prüfen intensiv, ob es trotzdem Versorgungslücken gibt. Wenn dies der Fall ist, werden wir zusätzliche feste Impfmöglichkeiten einrichten, insbesondere dort, wo die Impfquoten niedrig sind.“

Die sächsischen Impfzentren hatten ihre Arbeit Ende September eingestellt. Zuvor hatte es koalitionsintern Diskussionen gegeben, wie lange die Zentren offen gehalten werden sollten. Besonders die CDU hatte dies von der Kostenfrage abhängig gemacht. Theoretisch könnten die Zentren kurzfristig wieder aufgebaut werden. Material und Inventar wurde für mehrere Monate eingeliefert, um für den Notfall vorbereitet zu sein.

