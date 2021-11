Dresden

Die Schließung der Impfzentren ist längst zum Symbol der Coronapolitik im Freistaat Sachsen geworden: Kurzsichtig, aktionistisch, kopflos. Was um Himmelswillen hat die Staatsregierung bewogen, die Impfkampagne so auszubremsen? Mag sein, dass es im Freistaat besonders viele Impfskeptiker gibt. Aber dass Sachsen Schlusslicht bei der Impfquote in ganz Deutschland ist, hat vor allem mit den strategischen Fehlern dieser Staatsregierung zu tun.

Der Freistaat hat es vermasselt

Dass es Auffrischungsimpfungen geben muss, ist keine plötzliche Erkenntnis, sondern stand schon im Sommer fest. Warum hat niemand im Regierungsviertel daran gedacht, eine zweite Impfkampagne mit einem niedrigschwelligen Zugang zu den Impfangeboten zu organisieren? Warum müssen Tausende Menschen stundenlang in der Kälte ausharren, bis sie die Spritze endlich erhalten?

Welchen Eindruck machen die Bilder von den langen Schlangen auf Menschen, die noch zaudern, die unsicher sind? Wer bitte soll den Impf-Aufrufen und -Appellen der Politik folgen, wenn er dafür viel Lebenszeit opfern muss? Statt aus den Fehlern der ersten Impfkampagne zu lernen, hat diese Staatsregierung das Chaos noch vergrößert. Wenn sich Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor die Öffentlichkeit stellt und die Notwendigkeit eines Lockdowns mit der niedrigen Impfquote begründet, dann ist das auch ein Schuldeingeständnis. Der Freistaat hat es vermasselt.

Dass jetzt in Dresden das Impfzentrum wieder ans Netz geht, ist eine Chance, den entstandenen Schaden etwas zu reparieren. „Wir bauen auf, wir reißen nieder, so gibt es Arbeit immer wieder“, heißt es in einem Handwerkerspruch aus DDR-Zeiten. Für eine Krisensituation wie die Corona-Pandemie ein denkbar schlechtes Motto.

Von Thomas Baumann-Hartwig