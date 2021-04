Impftermine sind in Sachsen bis zum 16. Mai restlos ausgebucht

Dresden

Wer in Sachsen auf einen Termin für die Impfungen gegen Corona-Viren wartet, wird sich noch weiter gedulden müssen. Wie Kai Kranich vom Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Freitag gegenüber der LVZ erklärte, sind inzwischen in den Impfzentren alle Termine bis zum 16. Mai komplett ausgebucht. Wann es über die Terminvergabe neue Optionen geben wird, ist bisher noch unklar.

Noch am Donnerstag gab es laut DRK etwa 75.000 freie Impfmöglichkeiten für den Zeitraum 1. bis 16. März. Aufgrund des großen Ansturms nach Öffnung der Prioritätsgruppe 3 in dieser Woche, mussten Interessierte auf dem Online-Portal des Sozialverbandes aber oft lange in sogenannten Warteräumen ausharren, damit die Server nicht komplett überlastet wurden.

Bis einschließlich Donnerstag wurden in Sachsen laut Robert-Koch-Institut (RKI) insgesamt knapp 1,2 Millionen Dosen mit Corona-Impfstoff verbraucht. Etwas mehr als 880.000 Menschen hatten dabei ihre Erstimpfung erhalten, mehr als 312.000 weitere sind bereits vollständig geimpft worden.

Zuletzt hatte die Menge der zur Verfügung stehenden Termine und die der tatsächlich verimpften Dosen spürbar angezogen Etwas mehr als eine Million Menschen haben im Freistaat ihr Vakzin bisher in einem der 13 Impfzentren erhalten, gut 160.000 Impfdosen wurden aber auch bereits in den Praxen von Hausärzten verteilt.

Von Matthias Puppe