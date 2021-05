Leipzig

Wer regelmäßig die Website des Zählsystems „Countee“ auf freie Corona-Impftermine in Sachsen prüft, hat es vielleicht schon bemerkt: Am Ende der Infos rund um die Terminvergabe findet sich der Verweis auf ein Partnerprojekt, um „Impfdosen vor dem Wegwerfen“ zu retten, mit dem Namen „Impfee“. Was hat es mit dem Reste-Verwertungsportal auf sich, und lohnt sich die Anmeldung für Sächsinnen und Sachsen, die womöglich verzweifelt einen Impftermin suchen?

„Wir finden es schade, wenn Impfstoff weggeworfen wird“

Ein Blick ins Impressum zeigt: „Countee“ und „Impfee“ haben mehr gemeinsam als nur die Wortendung – für beide Projekte ist der Schweizer Entwickler Roman Lickel verantwortlich. Nachdem er und Kollege Urs Bischof über das Zählsystem „Countee“ mit dem sächsischen DRK zu tun hatten, kam den beiden die Idee zu dem neuen Impfreste-Tool. „Wir finden es schade, wenn wertvoller Impfstoff weggeworfen wird, und wollen die Impfzentren bei der Verteilung der Restdosen unterstützen“, sagt Lickel.

Die Website soll nach einem ähnlichen Prinzip wie die kürzlich gestartete „Impf-Finder“-App für Termine beim Hausarzt funktionieren – nur eben für Impfzentren: Nutzerinnen und Nutzer registrieren sich auf der Website und wählen ein nahegelegenes Impfzentrum aus, das sie innerhalb einer Stunde erreichen können. Bleiben dann irgendwo Dosen übrig, erfolgt eine Benachrichtigung über „Impfee“, Nutzer können sich so für eine der übrigen Impfdosen vormerken lassen und müssen dann in 60 Minuten vor Ort sein.

DRK Sachsen macht bisher nicht mit

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Impfzentren ihre Restdosen auch an die Website melden – und genau an diesem Punkt hakt es aktuell noch. „Wir sind mit mehreren Impfzentren in Kontakt und in den kommenden Wochen starten wir einen Testlauf mit einem Impfzentrum in Niedersachsen“, sagt Lickel. In Sachsen, wo durch die „Countee“-Verlinkung die meisten Nutzer registriert sind, nehme jedoch bisher kein Impfzentrum teil.

Für das DRK Sachsen seien Impfstoff-Reste indes kein so großes Problem, wie oftmals angenommen: „Diese Problematik betrifft nur den Biontech-Impfstoff, da dieser noch am selben Tag verimpft werden muss“, heißt es von der Pressestelle des DRK. „Die anderen Impfstoffe können auch über Nacht gekühlt und am nächsten Tag aufgebraucht werden.“ Laut DRK enthält ein „Vial“, also ein Impfstoffbehältnis, etwa sechs Impfdosen. So können am Tagesende pro Impfzentrum maximal fünf Dosen übrig bleiben, meist seien es aber weit weniger.

Zur Verwertung der übrig gebliebenen Dosen hätten die sächsischen Impfzentren ein eigenes, geschlossenes System. Jedes Zentrum habe eine Kontaktliste relevanter öffentlicher Stellen wie Krankenhäuser, Polizei und Feuerwehr, an die übrige Impfdosen spontan und zügig verteilt werden könnten. Die Gefahr, dass ungebrauchte Impfdosen tatsächlich in der Tonne landen, bestehe nicht: „Jede Impfdosis findet einen Arm, das ist unser wichtigstes Mantra.“ Deshalb brauche es für die Verteilung auch kein externes System und das DRK plane aktuell nicht, Impfdosen an das Portal „Impfee“ zu melden.

Entwickler hofft auf Zusagen der Impfzentren

Für bereits registrierte Sachsen besteht also bei einer Anmeldung aktuell noch keine Chance, einen Impftermin über das Portal vermittelt zu bekommen. Roman Lickel hofft, dass sich das noch ändert – vor allem, da gut drei Viertel der etwa 30.000 registrierten Personen aus Sachsen stammen. „Natürlich kann man auch jemanden anstellen, um eine Liste abzutelefonieren, aber unser System ist nun mal effizienter. Es soll ja eine Erleichterung für die Mitarbeitenden sein.“ Ginge es nach den beiden Entwicklern, würde es sofort mit der Umsetzung losgehen: „Das System ist bereit, und genug Nutzer haben wir auch – jetzt fehlen nur noch die Impfzentren.“

Von Robin Knies