Nach der Ankündigung zur Öffnung der Corona-Schutzimpfungen für Angehörige der Gruppe drei in Sachsen bekommen auch die Hausärzte grünes Licht. Zwar liege die schriftliche Bestätigung noch nicht vor, sagte Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen, am Freitag. Aber mündlich sei der Start für die kommende Woche zugesichert worden. „Wir haben unsere Mitglieder heute darüber informiert“, so Heckemann.

Das bedeutet, dass sich Menschen der Gruppe drei demnächst auch in ihrer Hausarztpraxis impfen lassen können – vorausgesetzt diese beteiligt sich an der Kampagne. Nach Angaben von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) wurde zu Wochenbeginn in 1300 von gut 5000 Praxen in Sachsen geimpft.

Viele Anfragen von Patientinnen und Patienten

Noch unklar ist, ob die zur Verfügung gestellten Impfdosen der Nachfrage aller Patientinnen und Patienten gerecht werden können. Schon jetzt bekämen die Hausärzte Anrufe ohne Ende, sagte Heckemann. „Viele wollen wissen, in welcher Gruppe sie sind und wann sie endlich geimpft werden können.“ Die Telefone stehen kaum still, berichtet der Mediziner.

Während zum Start der Impfkampagne nur Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer ausgeliefert worden waren, bekommen die Hausärzte jetzt auch das Vakzin von Astrazeneca. „Es ist aber nicht so, dass der Impfstoff an irgendjemanden verabreicht werden muss“, erklärte Heckemann. „Der Vorteil von Astrazeneca ist, dass er sich länger hält und dementsprechend nicht so schnell unter die Patienten gebracht werden muss.“ In seiner Praxis gebe es bereits eine Warteliste von Menschen, die Astrazeneca bekommen wollen.

Etwa 18 Dosen pro Woche

Insgesamt werden jeder Praxis kommende Woche etwa 18 bis 20 Dosen geliefert, aufgeteilt auf beide Impfstoffe. „Die Menge reicht nicht“, sagte Heckemann. Die Hausärzte und die Impfzentren zusammen hätten die Kapazitäten, bis Ende Juni alle Sachsen zu impfen, die das möchten – und zwar inklusive Zweitdosis, sagte Heckemann. Allerdings genügen die momentan gelieferten Dosen dafür nicht. Sollte es im aktuellen Tempo weitergehen, könne es eher bis zum Winter dauern, glaubt der KV-Vorsitzende.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte am Mittwochabend angekündigt, die Impfpriorisierung in der kommenden Woche um die Gruppe 3 zu erweitern. Nach LVZ-Informationen soll am Dienstag das Vorgehen abschließend in einer Kabinettssitzung beschlossen werden.

