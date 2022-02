Impfpflicht für Pflegekräfte: Sachsen stoppt Vorbereitungen

Dresden

Sachsen wird erst einmal keine Vorkehrungen mehr treffen, um die Impfpflicht für Pflegekräfte im Freistaat zu starten. Man werde den geplanten Erlass, der die Umsetzung der Impfpflicht regeln solle, nicht wie geplant am Freitag veröffentlichen, sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber: „Wir sehen in Sachsen das Gesetz sehr kritisch – gerade im Hinblick auf Versorgungssicherheit, aber auch auf den enormen Verwaltungsaufwand.“ Stattdessen will die Landesregierung darauf setzen, dass bei der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Wochen noch einmal über das entsprechende Bundesgesetz beraten wird. Man müsse klären, ob das Vorhaben „noch zeitgemäß ist“, sagte Schreiber.

Ein Drittel der Pflegekräfte ungeimpft

Seit Wochen gibt es wegen der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die ab 16. März beispielsweise in Pflege- und Altenheimen gelten soll, Diskussionen im Freistaat. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte bereits vergangene Woche angekündigt, dass das Gesetz nicht flächendeckend umgesetzt werden könnte, weil ansonsten die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet sei. Ähnlich hatten sich die Landräte geäußert.

Laut neuesten Angaben der Regierung sind sachsenweit rund ein Drittel aller Pflegekräfte nicht geimpft. Die Zahlen unterscheiden sich in den einzelnen Regionen und einzelnen Heimen aber stark. Die Landesregierung ist aber auch wegen des aktuellen Pandemieverlaufs skeptisch. Für die derzeitige Omikron-Welle komme die Impfpflicht für Pflegekräfte „zu spät“, sagte Regierungssprecher Schreiber. Der Scheitelpunkt dieser Welle sei bereits erreicht.

Regierungssprecher: „Zu viele Fragen offen“

Aus Sachsen kommt zudem deutlich vernehmbare Kritik am Management der Bundesregierung. Wiederholt hat Sozialministerin Köpping darauf hingewiesen, dass wichtige Details vom Bund nicht geklärt seien. Beispielsweise, ob die Impfpflicht für das gesamte Personal in den Pflegeheimen gelten soll oder nur für die Pflegerinnen und Pfleger. Auch Regierungssprecher Schreiber sagte am Dienstag, dass nach wie vor „zu viele Frage offen“ seien. Man brauche ein Klärung für ganz Deutschland im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz.

Von Kai Kollenberg