Vielfache Versuche und langes Ausharren im digitalen Warteraum: Die Freigabe der Priorität 3 für die Corona-Schutzimpfung in Sachsen hat am Mittwochabend einen Ansturm auf das Impfportal des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ausgelöst. Auch in der Nacht und am Morgen danach bemühten sich Angehörige der kritischen Infrastruktur, Menschen mit gesundheitlichen Problemen und andere Berechtigte der Gruppe mit erhöhtem Risiko um eine Anmeldung. „Bis Donnerstagmorgen 10 Uhr gab es 22.000 neue Registrierungen und 19.000 gebuchte Impftermine“, sagte Kai Kranich, Sprecher des DRK Sachsen.

Auch bei der bis 20 Uhr erreichbaren telefonischen Impfhotline herrschte jede Menge Betrieb. Zwischen 18 und 20 Uhr seien etwa 52.000 Anrufe notiert worden, so Kranich – in den Stunden davor waren es weniger als ein Zehntel davon. Nur wenige der Menschen kamen tatsächlich durch. „Bei der Hotline können zwischen 8000 und 10.000 Anrufe pro Tag entgegengenommen werden“, ordnete Kranich ein.

Warteraum soll verhindern, dass die Seite zusammenbricht

Dass viele Menschen auf der Internetseite in einer Warteschlange ausharren mussten, liegt an der Kapazität des Portals. Etwa 4000 bis 5000 Nutzerinnen und Nutzer können sich zeitgleich einloggen, registrieren oder einen Termin buchen oder ändern. Bei voller Auslastung kommen laut Kranich weitere Menschen in die Warteschlange, damit das System nicht zusammenbricht.

„Dass die Wartezeit am Mittwoch länger war, hatte mehrere Gründe“, erklärte der DRK-Sprecher. Zum einen gab es ein System-Update, damit die Priorität 3 als Berechtigung zur Anmeldung ausgewählt werden konnte. „Außerdem haben sich nicht nur besonders viele Menschen registriert, sondern auch gleich einen Termin gesucht und gebucht.“ Dadurch hielten sich viele Nutzerinnen und Nutzer länger auf dem Portal auf als sonst.

Noch freie Termine bis zum 16. Mai

Wann die Termine freigegeben werden, hänge auch mit der Verfügbarkeit der Impfstoffe zusammen. „Wir wollten den Menschen der Priorität 3 natürlich auch Termine anbieten, wenn wir ihnen die Registrierung ermöglichen“, sagte Kranich. 75.000 neue Termine seien im Zeitraum vom 1. bis 16. Mai angeboten worden – und viele davon sind laut DRK auch noch verfügbar.

Die Übersicht Countee.ch, auf der alle freien Slots pro Impfzentrum aufgelistet sind, helfe in diesem Fall nur bedingt. Die App blicke nämlich nicht so weit in die Zukunft. Aktuell werden nur Termine bis zum 5. Mai angezeigt – knapp 1000 sind es Stand Donnerstagabend, 18.30 Uhr. „Es gibt aber noch Kapazitäten, die Countee nicht anzeigt“, versichert DRK-Sprecher Kranich. „Möglichkeiten für die Prio 3 bestehen weiterhin.“

Rund 210.000 Dosen für die kommenden zwei Wochen

Wie viel und welcher Impfstoff pro Woche geliefert wird, bestimmen laut Sozialministerium Bund beziehungsweise die Ärzte selbst mit ihrer Bestellung. Unter Vorbehalt kurzfristiger Änderungen sind nach einer Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums in der bevorstehenden Woche 70.200 Dosen des Serums von Biontech und 24.000 Dosen von Moderna für Sachsens Impfzentren vorgesehen. In der Kalenderwoche 18 sollen der Planung nach noch einmal 87.750 Dosen Biontech, 26.4000 Moderna und 2400 von Astrazeneca folgen.

Von Josephine Heinze