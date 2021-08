Dresden/Leipzig

In Sachsen haben sich bislang 0,04 Prozent der Geimpften nach einer vollständigen Immunisierung mit dem Coronavirus infiziert. 824 sogenannten „Impfdurchbrüche“ seien bis Freitag registriert worden, teilte das sächsische Gesundheitsministerium jetzt mit. Keinerlei Krankheitssymptome zeigten den Angaben zufolge 433 der Betroffenen – also mehr als jeder Zweite. In Sachsen wurden bisher knapp zwei Millionen Menschen (1.972.322) vollständig gegen das Coronavirus geimpft, das sind etwa 48,5 Prozent der Bevölkerung – damit ist Sachsen bundesweit Schlusslicht.

Wo gab es die meisten Impfdurchbrüche in Sachsen?

Das Ministerium legte nun auf Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Rolf Weigand auch detaillierte Zahlen vor, in welchen Altersgruppen, Städten und Landkreisen es bis Ende Juni wie viele Impfdurchbrüche gab. Der Erzgebirgskreis lag demnach mit 131 Fällen an der Spitze, gefolgt von Dresden (83) und dem Kreis Mittelsachsen (80). Die wenigsten Impfdurchbrüche gab es in den Kreisen Bautzen (30) und Nordsachsen (32). Leipzig liegt mit 61 Fällen im Mittelfeld.

Hier gab es die meisten Impfdurchbrüche 1. Erzgebirgskreis 131 (0 Todesfälle) 2. Dresden 83 (3) 3. Mittelsachsen 80 (0) 4. Vogtlandkreis 78 (0) 5. Chemnitz 68 (0) 6. Leipzig 61 (3) 7. Görlitz 58 (6) 8. Meißen 49 (1) 9. Landkreis Leipzig 49 (0) 10. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 39 (1) 11. Zwickau 35 (1) 12. Nordsachsen 32 (0) 13. Bautzen 30 (0) Quelle: SMS, Stand 30.06.2021

20 vollständig Geimpfte starben in Sachsen seit Beginn der Impfungen im Dezember bis Anfang August. Zum Vergleich: Insgesamt gab es in Sachsen seit Beginn der Pandemie mehr als 10.100 Todesfälle in Folge einer Corona-Infektion.

Alle Verstorbene waren über 70 Jahre alt

Aus den Zahlen wird auch deutlich: Nach einer Impfung gab es zumindest bis Ende Juni keine Todesfälle bei Unter-70-Jährigen. Die meisten Verstorbenen (7) waren zwischen 80 und 90 Jahren. Hier gab es auch die meisten Impfdurchbrüche unter allen Altersgruppen (98). Vier verstorbene waren älter als 90 Jahre alt. Die meisten Todesfälle nach Kreisen gab es in Görlitz (6) und Leipzig (3).

Nach Ministeriumsangaben liegen die sogenannten Impfdurchbrüche im erwarteten Bereich. Kein Impfstoff könne zu hundert Prozent vor dem Virus schützen, in den meisten Fällen wohl aber vor schweren Verläufen, hieß es. Von den Geimpften, die trotzdem erkrankten, musste etwa jeder Neunte ins Krankenhaus: 91 Betroffene wurden in Kliniken behandelt.

Von nöß/dpa