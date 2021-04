Impfaffäre in Halle: Wiegand-Anwalt fordert Verfahrenseinstellung

Halle

Seit Montag ist das stets gut aufgeräumte Büro des halleschen Oberbürgermeisters Bernd Wiegand (64, parteilos) auf unbestimmte Zeit verwaist. Zudem ist es ihm untersagt, sämtliche Gebäude der Stadtverwaltung zu betreten und er muss Schlüssel, das dienstliche Mobiltelefon sowie den Dienst-PC abgeben. Grund: Der erste Mann in Sachsen-Anhalts größter Stadt wurde vorige Woche vom Stadtrat mit großer Mehrheit suspendiert. Hintergrund dieser Entscheidung ist die vorzeitige Impfung Wiegands gegen das Coronavirus und das dadurch aus Sicht des Stadtrats gestörte Vertrauensverhältnis. Der OB hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, ebenso Rücktrittsforderungen.

Wiegand erhält Suspendierung zu Hause

Die Verfügung des Ratsbeschlusses wurde ihm am Montag von der Stadtratsvorsitzenden Katja Müller (Linke) – in deren Partei es auch mindestens einen vorzeitig Geimpften gibt – persönlich an dessen Wohnsitz im Norden der Saalestadt übergeben, teilte diese mit. Der Beschluss tritt damit sofort in Kraft. Wiegand hatte im Vorfeld rechtliche Schritte dagegen angekündigt. Diese hätten allerdings keine aufschiebende Wirkung.

Für Wirbel sorgte zuletzt der vertrauliche und sehr umfangreiche Zwischenbericht der halleschen Staatsanwaltschaft zum Stand des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens, der der LVZ vorliegt. Diesem sind neben zahlreichen anderen Details um mögliche Verfehlungen zwei bemerkenswerte Fakten zu entnehmen. So heißt es darin, dass die Impfung von OB Wiegand selbst „rechtlich nicht zu beanstanden sein“ dürfte.

Fraktionsvorsitzende waren informiert

Und: In der Versammlung aller Fraktionsvorsitzenden sechs Tage vor seiner Impfung eröffnete Wiegand „den Anwesenden die aus seiner Sicht gegebene Möglichkeit, dass sich die Mitglieder des Stadtrats impfen lassen könnten. Hierzu bat er die Fraktionsvorsitzenden, dieses Angebot in den Fraktionen bekannt zu machen und impfwillige Stadträte in das OB-Büro zu melden.“ Drei Tage nach seiner Impfung „wiederholte der Beschuldigte das Angebot zur Impfung von Stadträten im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung des Hauptausschusses“. Die Ermittlungen könnten nach Meinung von Rechtsexperten in vier bis acht Wochen abgeschlossen sein, ob es dann auch zu einer Anklage kommt, ist derzeit noch fraglich.

Wiegand engagiert Promi-Anwalt

Wiegands Anwalt Professor Michael Nagel aus Hannover, der ihn auf der strafrechtlichen Schiene vertritt und der sich unter anderem bereits in Verfahren gegen den Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff sowie die Hells-Angels-Größe Frank Hanebuth einen Namen machte, forderte gegenüber der LVZ ein Ende der Ermittlungen. „Das ist ein Verfahren, dass nicht nur meiner Ansicht nach unverzüglich einzustellen ist“, erklärte Nagel. Der Schwerpunkt liege hier „unserer Auffassung nach nicht im Strafrecht – auch wenn dieses erkennbar wieder zu politischen ,Machtspielchen‘ missbraucht worden zu sein scheint“.

Und dann gibt es noch das Disziplinarverfahren, das parallel im Landesverwaltungsamt läuft. Wie dieses ausgeht und wann es beendet sein könnte, ist nicht abzusehen. Insider berichten allerdings, dass es weder in der Behörde noch in der Landesregierung gesteigertes Interesse gibt, die „Causa Wiegand“ im Vorfeld der Landtagswahlen Anfang Juni über Monate am Köcheln zu halten.

Geier übernimmt für Wiegand

Unabhängig vom Ausgang von Straf- und Disziplinarverfahren drohen der Saalestadt durch die zeitlich nicht begrenzte Suspendierung im extremen Fall bis zum Ende der Wahlperiode fünf Jahre ohne ein gewähltes Stadtoberhaupt, das genauso lange volle Bezüge erhält. Bis zu einer Klärung aller Vorwürfe übernimmt Bürgermeister und Finanzdezernent Egbert Geier (SPD) – ebenfalls vorzeitig geimpft – die Amtsgeschäfte.

Von Martin Pelzl