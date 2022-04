Halle

„Es war alternativlos.“ Katja Müller (42, Linke), Stadtratsvorsitzende in der Saalestadt Halle, steht nach wie vor zur vor einem Jahr am 7. April vom Stadtrat ausgesprochenen Suspendierung des halleschen Oberbürgermeistes Bernd Wiegand (65, parteilos), die auf die sogenannten Impfaffäre folgte. Ob er wieder auf seinen Stuhl zurückkehrt, steht derzeit in den Sternen. Sekt zum Jahrestag seiner Suspendierung habe sie noch nicht kalt gestellt. Da gebe es „tatsächlich auch keinen Anlass dazu“. „Dass es hier in Halle so weit kommen musste, ist eigentlich schlimm genug“, sagt sie im Gespräch mit der LVZ. Ein Grund zum Feiern sei es damals nicht gewesen und heute auch nicht.

Die Anklage: Halles OB rückt im Februar 2021 in den Fokus der Öffentlichkeit und der Justiz, nachdem seine vorzeitige Impfung sowie jene einer zweistelligen Anzahl von Bürgermeistern, Stadträten und Mitgliedern des Katastrophenschutzstabs bekannt geworden ist. Vor gut fünf Wochen hat die Staatsanwaltschaft Halle beim Landgericht Anklage gegen Wiegand und seine Büroleiterin Sabine Ernst erhoben. Beiden wird vorgeworfen, „gemeinschaftlich handelnd Corona-Impfstoffe veruntreut“ zu haben, indem sie die Impfreihenfolge aufhoben. Zudem ist in der Anklageschrift von einem „besonders schweren Fall der Fälschung beweiserheblicher Daten“ und Missbrauch der „Befugnisse als Amtsträger“ die Rede. Die vorzeitige Impfung Wiegands selbst spielt in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft indes keinerlei Rolle.

Die Justiz: Nachdem Halles Staatsanwaltschaft vor Jahren ein anderes Verfahren gegen Wiegand verlor, hat sie im aktuellen Fall sehr akribisch ermittelt, Durchsuchungen veranlasst, mehrere Zehntausend E-Mails gesichtet und eine 30-seitige Anklageschrift verfasst. Nach Einschätzung von Juristen enthält sie vielleicht fünf Prozent mehr Fakten als jener Zwischenbericht, der kurz vor der Suspendierung des OB bekannt wird. Warum nicht schon vor einem Jahr Anklage erhoben wird, ist unklar.

Juristische Insider rechnen damit, dass allein das Strafverfahren inklusive aller Berufungs- und Revisionsschleifen zwei Jahre in Anspruch nimmt. Für das Disziplinarverfahren, das in Teilen bis nach dem Prozess auf Eis liegt, könnten es noch einmal anderthalb Jahre werden. Ginge diese Rechnung auf, könnte der Stuhl von Halles OB bis zum Ende seiner Legislatur im Dezember 2026 verwaist bleiben. Für das Landgericht als Taktgeber gibt es keine Frist, bis wann es über die Eröffnung eines Hauptverfahrens oder eine Einstellung entscheiden muss, erklärt Pressesprecher und Richter am Landgericht Sebastian Müller gegenüber der LVZ.

Vom Landgericht wird der Ball dann zu Wiegands Aufsichtsbehörde gespielt. „Die übrigen Disziplinarvorwürfe werden zunächst weiter ermittelt“, bestätigte das Landesverwaltungsamt der LVZ. Mittlerweile sollen gut 15 Vorwürfe zusammengekommen sein. Erst mit dem Abschluss des strafrechtlichen Prozesses sei dann ein Abschluss des Disziplinarverfahrens zu erwarten. „Eine Abtrennung und Verfügung einzelner Disziplinarmaßnahmen ist dem Disziplinarrecht fremd“, heißt es aus dem Landesverwaltungsamt.

Der Suspendierte: Bernd Wiegand sieht all dies naturgemäß anders. Aus seinem Dunstkreis ist zu hören, dass eine Rückkehr ins Amt noch in diesem Jahr für möglich gehalten wird. „Ich bin überzeugt davon, wieder ins Amt zurückzukehren“, sagt er im Gespräch mit der LVZ. Er hoffe auf eine schnelle gerichtliche Entscheidung. Kommt ein Rücktritt für ihn infrage? „Nein. Es ist eine Intrige, die hier gegen einen parteilosen Oberbürgermeister geführt wird“, sagt er. Was ist mit einer Entschuldigung? „Für die schlechte Kommunikation haben sich der Katastrophenschutzstab und ich bereits vor über einem Jahr entschuldigt“, so Wiegand.

Der OB Wiegand: Wiegand inszeniert sich von Beginn seiner ersten Amtszeit an im Jahr 2012 als Macher. Er schafft den traditionellen Neujahrsempfang als Treffpunkt von Politik und Wirtschaft ab, legt anders als seine Vorgänger pünktlich einen genehmigten Haushalt vor und füllt das Gewerbegebiet Star-Park (unter anderem Porsche). Andererseits holt er sich mit Alleingängen wie der Abholzung an einem wichtigen Hochwasserdamm bei Land und Landesverwaltungsamt eine blutige Nase und wird scharf zurückgepfiffen.

Freunde hat er in Rathaus und Stadtrat sowie in Land und Landesverwaltungsamt wenige bis keine. Nicht nur, weil er Amtsleiter, die auf Parteibuch und ohne nötige Qualifikation auf ihren Posten gelangt sind, versetzt. Seine rechthaberische Art (rund 50 Widersprüche gegen Ratsbeschlüsse) stößt auf wenig Gegenliebe. Gemeinsam mit seiner mitangeklagten Büroleiterin Sabine Ernst, die seit Wiegands Suspendierung im Wechsel krank oder im Urlaub ist, hat er ein System etabliert, das von Angst vor Kontrollverlust gekennzeichnet ist. Dass beide seit knapp zehn Jahren keinen Urlaub gemacht haben, ist beredtes Beispiel dafür. Hört man sich im halleschen Rathaus um, ist nicht nur einmal vom „Provinz-Trump von Halle“ und „Frau Oberbürgermeisterin“ die Rede.

Die Unterstützer: Bernd Wiegands Hausmacht im Stadtrat ist überschaubar, die Fraktion Hauptsache Halle/Freie Wähler (6 Sitze) hat bei einem möglichen Abwahlverfahren allerdings gute Karten, dieses gemeinsam mit der AfD verhindern zu können. „In Halle läuft es derzeit suboptimal, weshalb wir mit der aktuellen Situation äußerst unzufrieden sind“, sagt Hauptsache-Halle-Fraktionschef Andreas Wels (47), einst ein erfolgreicher Wasserspringer, gegenüber der LVZ. Seine Fraktion habe stets deutlich gemacht, „dass wir die Suspendierung als nicht gerechtfertigt erachten“. Sie stelle vielmehr eine Vorverurteilung dar, wo gleichwohl die Unschuldsvermutung zu gelten hätte. „Im Vergleich zu den großen Problemen unserer Kommune sind die wenigen Spritzen, um die es in der sogenannten Impfaffäre geht, nicht mehr als eine Randerscheinung“, so Wels. Der derzeitige Schwebezustand sei unhaltbar und schade „dem Ansehen unserer Kommune“.

Die Stadtratschefin: „Man muss ganz nüchtern konstatieren, dass der Stadtrat aktuell nicht mehr Herr des Verfahrens ist“, sagt die Stadtratsvorsitzende Müller. Ein Abwahlverfahren wäre zudem nicht „ehrlich gegenüber dem Wahlvolk, weil am Ende die Entscheidung des Disziplinarverfahrens abzuwarten“ ist. Eine politische Retourkutsche sieht sie nicht. „Ich bereue nichts. Halle geht in den nächsten fünf Jahren nicht unter“, ist sich Katja Müller sicher.

