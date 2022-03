Halle

Gut ein Jahr nach der Impfaffäre und knapp ein Jahr nach seiner Suspendierung durch den Stadtrat ist von der Staatsanwaltschaft Halle vor dem Landgericht der Saalestadt Anklage gegen den halleschen Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) erhoben worden (905 Js 4537/21). Auch seine Büroleiterin Sabine Ernst soll sich vor der Großen Strafkammer verantworten. Wiegand und Ernst wird vorgeworfen, gemeinschaftlich handelnd Corona-Impfstoffe veruntreut zu haben, indem sie für bestimmte Personen (Stadtrat und Katastrophenschutzstab) die Impfreihenfolge aufhoben.

„Fälschung“ und „Missbrauch“

Zudem ist in der Anklageschrift von einem „besonders schweren Fall der Fälschung beweiserheblicher Daten“ und Missbrauch der „Befugnisse als Amtsträger“ die Rede. Die vorzeitige Impfung Wiegands selbst Mitte Januar 2021, die damals durch zahlreiche Medien ging, spielt in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft indes keinerlei Rolle. Bereits in einem Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft kurz vor dem Votum des Stadtrats im April 2021 hatte es geheißen, dass dies „rechtlich nicht zu beanstanden sein“ dürfte. Parallel läuft seit dem vergangenen Jahr noch ein Disziplinarverfahren im sachsen-anhaltischen Landesverwaltungsamt.

Halles suspendierter OB hat nun vier Wochen Zeit, Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens vorzubringen. Seit Wiegands Suspendierung, für die auch ein Teil der vorzeitig geimpften Stadträte votierte, führt in der Saalestadt Bürgermeister und Finanzdezernent Egbert Geier (SPD) – ebenfalls vorzeitig geimpft – die Amtsgeschäfte.

Von Martin Pelzl