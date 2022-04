Immer weniger Pfarrer – retten Freiwillige Sachsens Kirchen?

Dresden

Die Evangelische Kirche in Sachsen ist immer mehr auf Ehrenamtliche und Laien angewiesen. Grund dafür ist die seit Jahren sinkende Zahl hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Waren etwa in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 2012 noch 665 Pfarrerinnen und Pfarrer in Voll- und Teilzeit beschäftigt, sank die Zahl bis 2020 auf 595.

Tobias Bilz, dem Landesbischof der Landeskirche Sachsen in Dresden zufolge, muss deswegen die Rolle von Predigerinnen und Predigern überdacht werden. Zu deren Kernaufgaben zählten der Gottesdienst, Seelsorge, Taufe, Hochzeiten und Beerdigungen. „Aber“, fragt Bilz, „muss jede Gemeindegruppe vom Pfarrer geleitet werden und muss er den Rasen auf dem Friedhof mähen?“ Moderne Pfarrerinnen und Pfarrer müssten Ehrenamtliche fördern und in die Lage versetzen, solche Dinge selbst zu machen.

Weniger Mitglieder, weniger Kirchensteuer

Auch die Forschung sieht darin die Zukunft. „Die Kirche wird immer mehr eine Freiwilligen-Kirche werden, die darauf angewiesen ist, dass Laien sie tragen“, sagt Gert Pickel, Professor für Religionssoziologie an der Universität Leipzig.

Grund für den Rückgang der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter in den Kirchen ist der Mitgliederschwund und die deshalb rückläufigen Einnahmen aus der Kirchensteuer. Die Landeskirche Sachsens zählte 2012 mehr als 754.000 Mitglieder. 2021 sank die Zahl auf deutlich unter 630 000.

Das ist ein landesweiter Trend: In der Woche vor Ostern veröffentlichte die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland eine Hochrechnung, wonach nicht einmal mehr die Hälfte der deutschen Bevölkerung einer der beiden großen christlichen Kirchen angehört.

Darauf, dass die Kirche Menschen zurückgewinnen könne, die aus der Kirche ausgetreten seien, könne man nicht setzen, so Religionssoziologe Pickel. „Man muss sich darauf konzentrieren, die zu halten, die da sind.“

Rückbesinnung auf die Wurzeln der Kirche

Jochen Kinder ist Superintendent der Landeskirche Sachsens im Leipziger Land und widerspricht. „Wir fragen uns schon: Wer fehlt eigentlich in unserer Gemeinschaft?“, sagt er. Man suche nach Wegen, diese Menschen zu erreichen. Auch Kinder bestätigt, wie wertvoll Freiwillige für Kirchen sind - und wie gut es gelinge, diese einzubinden. „Die Kurse für Prädikanten etwa sind voll, obwohl das eine herausfordernde und zeitintensive Ausbildung ist“, sagt Kinder. Prädikantinnen und Prädikanten dürfen als Laien auch Gottesdienste gestalten.

Mathias Imbusch ist Superintendent der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch und für ihn muss es kein Schreckensszenario sein, dass die Kirche immer kleiner wird. Wenn nun verstärkt Ehrenamtliche und Laien eingebunden würden, besinne sich die Kirche im Grunde auf ihre Wurzeln. „Das Evangelium passiert auch, wenn der Pfarrer nicht dabei ist“, sagt Imbusch.

Auf dem Land arbeiten Pfarrerinnen und Pfarrer in immer größeren Pfarrbereichen. „Das ist keine Lösung für den Mitgliederschwund oder die Erosion des Glaubens, sondern der Versuch, die Strukturen zu erhalten“, sagt Superintendent Imbusch. Der Punkt, an dem die Kraft von Pfarrern, Kirchenmusikern oder Gemeindepädagogen dabei überdehnt werde, sei längst erreicht. Was das in der Praxis bedeutet, weiß Robert Neuwirt. Er ist Pfarrer im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch und predigt schon jetzt in sieben Kirchen. In zwei Jahren sollen es mehr als doppelt so viele sein.

