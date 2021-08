Leipzig

„Ein Erfolg ist für mich, wenn Schüler ihren Abschluss schaffen“, sagt die Inklusionsassistentin Susanne Hase. „Wenn man zu ihnen danach sagt: Ich werde Euch vermissen. Und sie dann antworten: Wir Sie auch.“ Wenn man sehe, welche Entwicklung Kinder mit großen Verhaltensproblemen gemacht haben, sagt die 41-Jährige. „Man verlässt sie dann mit dem guten Gefühl: Sie werden schon ihren Weg gehen.“

Zahl der Schüler mit Förderbedarf steigt

Hase ist quasi seit der ersten Stunde dabei, seit das Projekt in Sachsen 2016 mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gestartet wurde. Erreicht werden sollte die gleichberechtigte, gemeinsame und aktive Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung an einer hochwertigen Primar- und Sekundarbildung. Denn die Zahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf hatte sich zwischen den Schuljahren 2002/03 bis 2013/14 mehr als verdoppelt. Dort sollte der Inklusionsassistent ansetzen und im Rahmen schulischer Arbeit Lernschwächeren einen Schulabschluss ermöglichen.

Angestellt ist die studierte Diplom-Soziologin nun bei der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) in Leipzig, einem Bildungsträger. Dieser betreut mittlerweile 15 Schulen im Raum Leipzig und rund 70 in ganz Sachsen über solche Inklusionsassistenten. Das reicht von Grundschulen über Oberschulen bis hin zu Gymnasien und Förderzentren.

„Das musste erst wachsen“

Hase arbeitet an der Heinrich-Pestalozzi-Oberschule im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg. Der Start dort sei nicht ganz leicht gewesen, erinnert sie sich, einige Lehrer mussten sich zunächst daran gewöhnen, dass sie nun am Unterricht der Klassen 5 bis 10 teilnahm. „Das musste erst wachsen. Mittlerweile fühle ich mich aber voll akzeptiert“, sagt die Inklusionsassistentin. Sie habe eben Glück gehabt, bei nicht allen ihrer Kollegen sei es so schnell gegangen.

Nunmehr habe sie einen festen Stamm an Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf oder auch Kindern, bei denen ein solcher Bedarf absehbar ist. Manche von ihnen würden nur einen kurzen Zeitraum betreut, andere länger. Jetzt beispielsweise verließen zwei Kinder mit Hauptschulabschluss die Schule, die sie von Beginn an unter ihren Fittichen hatte.

Mathe für viele Schüler ein rotes Tuch

In der Regel hospitiere sie bereits in den 5. Klassen und mache sich ein Bild, das dann mit dem der Lehrer abgeglichen werde. Dadurch könnten verhaltensauffällige Mädchen und Jungen oder solche mit zusätzlichen Lehrbedarf rasch erkannt werden. „So findet man nach und nach seine Kinder“, sagt sie.

Es gebe beispielsweise ganz ruhige Kinder, solche die ständig störten, welche mit Aufmerksamkeitsdefiziten, Hyperaktivität, Rechen-, Lese- oder auch Rechtschreibschwächen. „Da greife ich dann ein“, sagt Hase. Das gehe quer durch alle Fächer. Den größten Nachholbedarf allerdings gebe es im Fach Mathematik. „Für viele Schüler ist Mathe ein rotes Tuch.“

„Einmaleins nicht selbstverständlich“

Mitunter würden mit solchen Schülern dann weniger Aufgaben gemacht, um ein Verstehen zu fördern. Oder Aufgaben nach dem Unterricht noch einmal durchgenommen. „Dass Schüler das Einmaleins beherrschen, wenn sie von der Grundschule kommen, ist nicht selbstverständlich“, hat sie erfahren müssen. Auch, dass manche noch nicht einmal die Schreibschrift beherrschten. Das liege mitunter auch daran, weil zuvor wochenlang der Unterricht ausfiel.

Sie sei im Prinzip überall dort, wo auch die Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern zusammen sind – in der Schule, in Workshops oder auch auf Konzerten. In Abstimmung mit den Lehrern baue sie ihren eigenen Stundenplan zusammen. Die studierte Diplom-Soziologin sagt, sie habe schon immer ein Faible für die soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gehabt. „Es macht mir Spaß und ist auch enorm wichtig.“ Mittlerweile sei der Bedarf dafür viel höher geworden.

Inklusionsassistent fest etabliert

Dass Schüler die Zusammenarbeit komplett verweigerten, sei eher die Ausnahme und dann oft pupertätsbedingt. Traurig sei sie, wenn ein Schüler nach vielen Jahren doch noch die Schule verlassen muss. „Das gehört aber dazu. Man kann nicht jeden erreichen.“ Wichtig sei, dass die jeweiligen Schülerinnen und Schüler dann mit dem Gefühl gingen, es woanders noch schaffen zu können. „Dass die Kinder wissen, ich bin ein wichtiger Mensch, ich bin wertvoll.“

Mittlerweile ist der Inklusionsassistent im sächsischen Bildungssystem fest etabliert. Schulleitungen, Lehrkräfte, aber auch die Öffentlichkeit wurden für das Thema sensibilisiert. Darüber hinaus hat die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Projektträgern dazu geführt, dass Inklusionsassistenten ein fester Bestandteil ihrer Kollegien und ein unverzichtbarer Teil des multiprofessionellen Teams an Schule geworden sind. Sie selbst arbeite sehr gern in ihrem Job, sagt Hase.

Joggen zum Abschalten

Ihre Freizeit verbringe sie mit ihren drei Jungs. Ansonsten schmökere sie gern Romane und gehe laufen. Mindestens dreimal die Woche und dann sechs, sieben Kilometer. Das helfe, den Kopf freizubekommen. Das über den ESF geförderte Projekt läuft Ende Juli aus.

Ab dem Schuljahr 2021/2022 erfolgt die Förderung aber über Landesmittel. Für das und das darauf folgende Schuljahr stehen dann immerhin über 26 Millionen Euro für 235 geplante Anträge zur Verfügung. Hase sagt: „Ich freue mich vor allem für die Kinder. Die haben es verdient.“ Und sie selbst hofft, dass es nach den beiden Jahren noch weitergeht.

Von Roland Herold