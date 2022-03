Böhlen/Grimma

Wenn mal wieder nichts geht, kriecht Andreas Keller unter den Schreibtisch. Auf seinen Knien schiebt sich der selbstständige Dachdeckermeister in Richtung Internet-Router und tastet mit ausgestreckten Armen nach den Anschlüssen. Es ist die immer gleiche Abfolge: Kabel raus, warten, Kabel rein. Manchmal hilft es – doch weitaus häufiger verfliegen die leisen Hoffnungen auf eine stabile Datenleitung in Sekundenschnelle. Angebote seiner Firma können nicht versendet, Unterlagen von Architekten oder Maßgaben für Baustellen nicht geladen werden. „Ohne Internet ist man heutzutage aufgeschmissen“, sagt der 43-Jährige und fügt einen alarmierenden Satz hinzu: „Das alles ist für meinen Betrieb nicht gerade förderlich.“

In 400.000 sächsischen Haushalten ist das Netz zu langsam

In Sachsen sind Andreas Keller und seine Familie längst kein Einzelfall. Rund 400.000 Haushalte müssen mit Übertragungsraten von unterhalb 200 Megabit pro Sekunde leben, und immerhin jeder Dritte dieser Anschlüsse erreicht nicht einmal 100 Megabit – obwohl in der Landespolitik immer wieder die Chancen der Digitalisierung gepriesen und Besserungen versprochen werden. Die Realität sieht anders aus: Bei den Kellers zeigt die Skala knapp über 40 Megabit pro Sekunde. „Irgendwo hakt es immer“, ärgert sich der Familienvater und Firmenchef.

Dachdeckermeister Andreas Keller (43) kauert häufig unter dem Schreibtisch und nimmt sich den Internet-Router vor – immer mit der gleichen Abfolge: Kabel raus, warten, Kabel rein. Quelle: Wolfgang Sens

Dabei leben und arbeiten die Kellers keineswegs im sächsischen Niemandsland, sondern in Böhlen, einem 400-Einwohner-Ortsteil von Grimma (Landkreis Leipzig), nur gut eine halbe Autostunde von Leipzig entfernt. In die Region kommen viele Zuzügler, auch etliche Betriebe haben sich neu angesiedelt. Gemeinhin gilt dieser Teil des Muldentals und sächsischen Obstlandes als prosperierend.

Lahme Datenleitungen beeinträchtigen Unternehmen

Doch was die Kellers erzählen, könnte für viele Städter wie ein Bericht aus einer vergangenen Zeit klingen. Nicht nur die Kommunikation zwischen dem Dachdeckermeister, dessen fünf Angestellten und etlichen Zulieferern wird auf harte Proben gestellt – auch die Familie muss sich jeden Tag neu auf die lahmen Datenleitungen einstellen. Dazu gehören genaue Absprachen schon lange im Voraus, wer wann ins Internet darf. „Wenn überhaupt, dann kann maximal einer von uns rein“, erzählt der Familienvater. Dabei stellt das mangelhafte Netz die Kellers nicht selten vor knifflige Fragen: Beispielsweise wenn sich die RB-Leipzig-Fans zwischen Fußball oder Recherchen für die Hausaufgaben entscheiden sollen.

Zur Galerie Es gibt Internet in Böhlen aber ganz, ganz langsam. Die Bewohner haben sich so gut wie möglich eingerichtet und ihren Alltag angepasst. Dennoch ist vieles, was andere jeden Tag problemlos tun, in dem sächsischen Dorf nicht möglich.

Vieles, was andernorts – und gerade in Großstädten – längst zur Normalität gehört, wächst sich zu Herausforderungen heraus, die jeden Tag aufs Neue bewältigt werden müssen. „Während des Lockdowns ging fast gar nichts. Die Lehrer hatten zwar Aufgaben verteilt, doch ich konnte häufig nicht auf der Lernplattform mitmachen“, sagt die 13-jährige Alexa Keller. Auch in der Freizeit muss die Siebtklässlerin buchstäblich in die Röhre schauen: Bei Online-Serien oder -Spielen, wie sie unter ihren Freundinnen und Freunden vom Grimmaer Gymnasium gängig sind, bleibt sie nicht selten außen vor.

Schlechtes Internet: Teure Handy-Verträge als Alternative

Die Alternative lautet: teure Handy-Verträge, um an ein entsprechend hohes Datenvolumen zu gelangen. „Das viele Geld muss man in Kauf nehmen. Anders geht es nicht, um wenigstens einigermaßen mithalten zu können“, umschreibt Andreas Keller den tiefen Griff ins Portemonnaie. Auch Vincent Thiele, der Sohn einer befreundeten Nachbarsfamilie, bestätigt: „Meine Eltern haben für mich auf 10 Gigabyte pro Monat aufgestockt. Doch auch die sind schneller weg als man denkt.“ Dabei hatte der 14-Jährige in den vergangenen Monaten noch eine zusätzliche Herausforderung zu bestehen: Während seiner Moped-Fahrschule lief der Unterricht häufig über Videos – doch die konnte der Achtklässler über den heimischen Internet-Anschluss gar nicht schauen.

Grimmaer OBM fordert zügige Entscheidungen

Um den Familien zu helfen, hatte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) große Hoffnungen auf das sogenannte Graue-Flecke-Programm gesetzt: Gemeinden und Landkreise in ganz Deutschland können seit April 2021 erstmals eine Bundesförderung für den Glasfaserausbau in Gebieten beantragen, deren Internetversorgung weniger als 100 Megabit pro Sekunde beträgt. Bis dato waren nur Regionen unter 30 Megabit pro Sekunde förderfähig („Weiße Flecke“).

„Um die Bundesmittel zu erhalten, muss auch der Freistaat seinen Beitrag leisten. Dieser ist aber nicht bereit dazu“, klagt Berger und sieht einen gewaltigen Standortnachteil. Für die insgesamt knapp 30.000 Einwohner wären immerhin 7500 deutlich schnellere Haushaltsanschlüsse möglich. Auch der zuständige Landrat Henry Graichen (CDU) hadert: Aufgrund der fehlenden Fördermittel des Freistaates würden die Aktivitäten der Breitband GmbH des Landkreises ausgebremst – damit bleiben vorerst 13.500 Haushalte abgehangen, hat ein aktuelles Markterkundungsverfahren ergeben.

Familienvater Andreas Keller mit seinen Kindern Alexa (13) und Mika (16), dazu Vincent Thiele (14, l.), der Sohn einer befreundeten Nachbarsfamilie: Das nur gut einen Kilometer entfernte Seidewitz, ebenfalls zu Grimma gehörend, wird demnächst ans Glasfasernetz angeschlossen werden, genauso die neue Oberschule in Böhlen selbst. Quelle: Wolfgang Sens

Mit anderen Worten: Sachsen droht, den Anschluss zu verlieren – weil sich die Landesregierung in Dresden nicht auf die notwendige Ko-Finanzierung einigen kann. In den vergangenen zehn Monaten lagen zwar schon mehrfach Vorschläge auf dem Tisch. Die Verhandlungen scheiterten aber immer wieder. Angesichts der fortgeschrittenen Antragsfristen hätten sich nun zumindest das CDU-geführte Finanzministerium und das Wirtschaftsressort von Martin Dulig (SPD) auf eine mögliche, gemeinsame Linie verständigt, heißt es in Regierungskreisen, beschlossen sei in der schwarz-grün-roten Koalition allerdings noch nichts. Möglicherweise werde das Budget erst ab dem kommenden Jahr eingeplant. Familien und Firmen wie die Kellers sind die Opfer dieser politischen Auseinandersetzungen.

Nachbarort und Schule werden mit Glasfaserkabel ausgestattet

In diesem Zusammenhang mutet es wie ein Schildbürgerstreich an, dass die Böhlener das schnelle Internet am Ortsrand quasi schon sehen können: Das nur gut einen Kilometer entfernte Seidewitz, ebenfalls zu Grimma gehörend, wird demnächst ans Glasfasernetz angeschlossen werden, genauso die neue Oberschule in Böhlen selbst. „Die Leitungen werden fast in Sichtweite vorbeigelegt – nur, dass wir nichts davon haben“, sagt Andreas Keller und zeigt kopfschüttelnd den geplanten Trassenverlauf entlang der Verbindungsstraße. Tatsächlich sei Seidewitz aber noch weitaus schlimmer als Böhlen dran, meint der Dachdeckermeister und Ortschaftsrat: Die Nachbarn müssten bislang Richtantennen einsetzen, um überhaupt irgendwie und mit einigem Glück ins Netz zu kommen – „in der heutigen Zeit ist das unvorstellbar, einfach unglaublich“.

Sachsen braucht 330 Millionen Euro für Ko-Finanzierung

Deshalb scheint es, als müssten sich die Kellers mit den lahmen Datenleitungen noch eine lange Zeit arrangieren. Es sei gut möglich, dass Tochter Alexa und der 16-jährige Sohn Mika schon aus dem Haus sind, bis die Eltern und die Dachdeckerfirma endlich angeschlossen werden, schätzt Andreas Keller. Immerhin hat der Freistaat Sachsen schon mal die Summe für die Graue-Flecke-Anschlüsse überschlagen: Rund 330 Millionen Euro wären landesweit als Ko-Finanzierung notwendig, avisiert sind 35 bis 40 Millionen Euro pro Jahr.

Der Ablauf im Betrieb leidet unter den Verbindungsschwierigkeiten: Vater Andreas Keller nutzt in der Regel im Büro für frühen Morgenstunden, um die kleine Chance zu nutzen, zumindest ein oder zwei Fotos in E-Mails oder Firmenbestellungen auf die Reise zu schicken. Quelle: Wolfgang Sens

Allerdings gibt es einen entscheidenden Haken: Das Fördergeld wird vom Bund nur noch bis Ende 2022 und ausschließlich nach dem „Windhund-Prinzip“ verteilt. Sprich, wer zuerst kommt, hat die besten Aussichten. Bei späteren Anträgen könnte der Topf möglicherweise schon leer sein – und das ist angesichts des immensen Bedarfes, der bundesweit besteht, nicht unwahrscheinlich. Sollte es im Freistaat zu keiner Einigung kommen, müssten das Land und die Kommunen den Breitbandausbau vollständig selbst bezahlen. Das würde mehr als 800 Millionen Euro kosten, weil dann die Bundeszuschüsse fehlen.

Jahrelanges Warten auf schnellere Anschlüsse

„Bis wir dran sein werden, könnte noch viel Zeit vergehen“, macht sich Andreas Keller keine Illusionen. Deshalb wird der Dachdeckermeister, der den Familienbetrieb in fünfter Generation führt, wohl noch länger auf schwarze Bildschirme schauen und immer wieder unter den Schreibtisch abtauchen müssen, um dem Internet-Anschluss einen schnellen Gefallen abzutrotzen. Seine Kinder werden häufiger bei Freundinnen und Freunden in Bad Lausick oder Grimma bleiben, die über jugendfreundlichere Datenleitungen verfügen.

Und auch die vorausschauenden Absprachen zu den täglichen Internet-Zeiten werden die Kellers weiterhin begleiten. Vater Andreas sitzt dann meist schon im Morgengrauen im Büro, um die kleine Chance zu nutzen, zumindest ein oder zwei Fotos in E-Mails oder Firmenbestellungen auf die Reise zu schicken. Die Familie will dennoch positiv bleiben, sagt der 43-Jährige: „Dann spielen wir eben häufiger analog und unterhalten uns.“ Dagegen könnte seiner Firma die Zeit davonlaufen. Das weiß auch der Dachdeckermeister.

Von Andreas Debski