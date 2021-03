Dresden

Der Freistaat verstärkt seine Impfkapazitäten im von Corona geplagten Vogtlandkreis. Künftig sollen dort täglich rund 2500 Menschen geimpft werden können. Das teilte das Sächsische Gesundheitsministerium auf LVZ-Anfrage mit. Bisher wurden knapp 20 000 der etwa 220 000 Vogtländer geimpft, reichlich 6000 bereits zum zweiten Mal. Jeder Vogtländer ab 18 soll in absehbarer Zeit – unabhängig von der Prioritätenliste – gegen das Coronavirus geimpft werden.

Das bereits vorhandene Impfzentrum im Treuener Ortsteil Eich werde auf 1500 Impfungen täglich aufgestockt. Das zweite – temporäre – Impfzentrum in Plauen, das am Mittwoch ans Netz gegangen ist, soll bis zu 500 Impfungen am Tag ermöglichen. Mit den geplanten zehn Impfbussen kommen noch einmal bis zu 450 Impfungen täglich hinzu. „Daraus ergibt sich eine Summe von 2450 Impfungen täglich plus perspektivisch die Impfungen über Hausärzte“, sagte eine Sprecherin. Rein theoretisch könnte die gesamte Zielgruppe dann im August komplett durchgeimpft sein

Auch in anderen Regionen wird geimpft

All dies sei selbstredend abhängig von Impfstofflieferungen, so die Sprecherin. Es gebe jedoch gewisse Reserven an Astrazeneca, die nun vorrangig ins Vogtland gingen. Grund zur Sorge bestehe nicht. „In anderen Regionen muss deswegen kein Termin abgesagt werden. Wir werden auch dort weiterimpfen.“

Das Impfen ohne Priorisierung im Vogtland soll in Kürze beginnen. Die Vorbereitungen für die technische Umsetzung im Buchungsportal liefen bereits. Am heutigen Donnerstag soll dafür nach Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz noch die rechtliche Grundlage geschaffen werden. Die neue Impfverordnung des Bundes würde dann in Hotspots ermöglichen, von der bestehenden Priorisierung abzuweichen.

Grimma startet am Freitag

Am Freitag soll auch Grimma (Kreis Leipzig) für sechs Wochen ein temporäres Impfzentrum erhalten. Dort werden dann Coronaschutzimpfungen für die Bevölkerung der Region Leipzig angeboten. Das Zentrum wird als zusätzliche Impfstelle des für den Landkreis bereits betriebenen Impfzentrums Borna eingerichtet. Impftermine können allerdings vorerst nur für Angehörige der höchsten Priorisierungsstufe gebucht werden, so das Ministerium.

Von Roland Herold