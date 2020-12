Im Corona-Dauereinsatz: Sachsens Ärzte und Pfleger an der Belastungsgrenze

Leipzig

Sachsens Ärzte und Pflegekräfte stoßen angesichts rapide gestiegener Covid-19-Fallzahlen im Freistaat zunehmend an körperliche Grenzen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Ärzteverbands Marburger Bund (MB) hervor. Zwei Drittel der Befragten gaben zu Protokoll, dass die Mitarbeiter in ihren Einrichtungen inzwischen gar keine oder nur noch unzureichende Pausen zum Regenerieren machen können. Etwa die Hälfte warnte, dass die aktuell enormen Belastungen keinesfalls weitere vier Wochen durchzuhalten seien.

„Wir wissen, was es derzeit bedeutet, in den Krankenhäusern rund um die Uhr im Einsatz zu sein“, so MB-Vorstand Peter Schreiter. Wer einmal gesehen hat, wie Ärzte und Pflegepersonal in Schutzanzügen über mehrere Stunden Covid-19-Patienten behandeln, „der weiß auch, dass das Schwerstarbeit ist“, so der Chemnitzer Anästhesist weiter. Wenn Kapazitäten in Kliniken erschöpft sind, müsse das medizinische Personal auch unter Zeitdruck entscheiden, wer eine lebensrettende Behandlung erhalten kann und wer nicht, so die Landesvorsitzende des Ärzteverbands Sabine Ermer. „Ein solche Situation muss dringend verhindert werden. Das können und wollen wir nicht zulassen.“

Anzeige

Wie dynamisch die Lage aktuell ist, zeigt sich an der Eile, mit der die Ergebnisse der Studie am Montag veröffentlicht wurden. Der Ärzteverband hatte dafür in der letzten Novemberwoche insgesamt 513 Berufskollegen in Sachsen befragen lassen. Schon damals waren die Kapazitäten für Covid-19-Patienten vielfach offensichtlich ausgeschöpft. 70 Prozent der befragten Ärzte gaben an, dass die Behandlung anderer Krankheitsfälle eingeschränkt werden musste, um den Covid-19-Stationen mehr Ressourcen zur Verfügung stellen zu können. In größeren Kliniken war das bei 80 Prozent der Fall. Inzwischen haben sich die Zahlen im Freistaat allerdings noch einmal gesteigert – haben einige Krankenhäuser bereits einen Aufnahmestopp vermeldet. Am Montag waren es laut Sozialminiserium 2.307 schwer an Covid-19-Erkrankte in Sachsens Krankenhäusern, 430 davon lagen auf einer Intensivstation.

Psychische Belastung durch viele Todesfälle

Aus dem Leipziger Uniklinikum (UKL) hieß es am Montag, den schwersten Job hätten aktuell die Pflegekräfte im Krankenhaus, die mit ihrer Schutzausrüstung ganze Schichten hindurch an den Patienten arbeiteten. Neben der körperlichen Bürde seien „für alle, Ärzte und Pflegende in den Covid-19-Stationen, auch die psychische Belastung durch die vielen Todesfälle nicht von der Hand zu weisen“, so UKL-Sprecherin Helena Reinhardt. Psychologen versuchten die Kollegen dabei zu unterstützen.

Alle Mitarbeiter arbeiteten trotz der großen Belastungen aber weiter mit großer Motivation, um zu helfen. „Am UKL haben sich aktuell viele Pflegekräfte aus Bereichen außerhalb der Intensivmedizin freiwillig zur Arbeit in den COVID-19-Bereichen gemeldet“, so Reinhardt.

Überdurchschnittliches Engagement notwendig

Ähnliches war am Montag auch aus dem Klinikum St. Georg in der Messestadt zu hören: „Nur mit überdurchschnittlichem Engagement, nicht nur der ärztlichen Kollegen, kann momentan das Arbeitsaufkommen kompensiert werden“, so Sprecherin Monika Powollik. Aktuell müssten in der Spezialklinik für besonders schwere Virus-Fälle zumindest noch keine Doppelschichten „gefahren“ werden.

Laut Register der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) waren zum Wochenbeginn 83 Prozent aller Intensivbetten im Freistaat bereits belegt. Im besonders schwer betroffenen Landkreis Erzgebirge gab es nur noch drei freie. Laut Umfrage des Marburger Bundes sind allerdings nur in jedem dritten sächsischen Krankenhaus tatsächlich alle gemeldeten Intensiv-Betten auch nutzbar – weil es am entsprechenden Personal fehle. Der Ärzteverband appellierte an die Politik, „klare politische Signale“ zu senden, dass planbare operative Eingriffe zurückzustellen seien, um die personellen Kapazitäten zu verschieben. Dabei sei auch sicherzustellen, „dass den Kliniken aus diesem notwendigen Vorgehen kein wirtschaftlicher Schaden erwächst“, so der Marburger Bund weiter.

Positives vermeldet die Umfrage dagegen aus dem Bereich Schutzausrüstung für Ärzte und Pflegekräfte. 79 Prozent beurteilten die Verfügbarkeit von Masken und Spezialkleidung als ausreichend. Diejenigen, die immer noch ohne arbeiteten müssten, seien aber trotzdem noch zu viele. „Als Marburger Bund hören wir auch von Engpässen, vor allem bei der Beschaffung von FFP2-Masken.“ Die Krankenhäuser riefen ihre Personal teilweise mit Verweis auf Kosten und Beschaffungsprobleme zum sparsamen Verbrauch auf. „Das ist absolut untragbar“, so Anästhesist Peter Schreiter.

Zudem kritisierte der Ärzteverband auch Debatten darüber, ob infizierte Ärzte ohne wesentliche Symptome weiterarbeiten können. „Jeder Mensch dieses Landes hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und medizinische Betreuung. Das gilt in gleichem Maße für jede Ärztin, jeden Pfleger, jeden Arzt und Schwester“, so der Ärzteverband.

Von Matthias Puppe