Leipzig/Collm

Er hatte Waffen und Sprengstoff auf seinem Grundstück versteckt, nun muss er sich vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Dort beginnt am Freitag der Prozess gegen Philipp S., acht Verhandlungstage bis Ende März sind dafür angesetzt. Dem 45-Jährigen werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz vorgeworfen.

Fall mit Brisanz

Besonders brisant: S. war Soldat beim Kommando Spezialkräfte ( KSK), einer Eliteeinheit der Bundeswehr. Sein Fall fachte die Diskussionen um Rechtsextremismus bei den Spezialkräften erneut an, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) schaltete sich ein.

Anzeige

Mit Tarnkleidung im Collmer Wald

Privat lebte Philipp S., der in Leipzig geboren wurde, bis zu seiner Verhaftung zurückgezogen im Örtchen Collm, am Fuße des gleichnamigen Berges, im Landkreis Nordsachsen. Zunächst auch mit Frau und Sohn, nachdem die Beziehung in die Brüche ging, allein. Nachbarn beschreiben ihn als ruhig – „guten Tag und guten Weg, mehr hat man von ihm nicht gehört“, sagt einer – erzählen aber, dass der Soldat auch zuhause oft Tarnkleidung trug, zu „Übungen“ in den Wald ging oder seinen Sohn schon in den frühen Morgenstunden zu Sporteinheiten antreten ließ.

Razzia nach MAD-Ermittlungen

Die Idylle des Bergdorfes wurde im Mai vergangenen Jahres jäh gestört, als mehrere Polizeifahrzeuge anrückten, Straßen sperrten und mit der Durchsuchung des Eigenheim-Grundstückes begannen. Anlass dafür waren Ermittlungen des Militärischen Abschirmdienst ( MAD). Bei der Razzia wurden schließlich zwei Kilogramm Plastiksprengstoff, Munition und ein Maschinengewehr vom Typ AK-47 gefunden. Der Fund soll zumindest teilweise aus Bundeswehrbeständen stammen. Wie Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bestätigte, war Philipp S. bereits 2017 beim MAD wegen seiner rechtsradikalen Gesinnung in den Fokus gerückt.

Rechtsrock auf Kameraden-Party

Im April des gleichen Jahres soll der Oberstabsfeldwebel auf einer Abschiedsparty für einen KSK-Kommandeur gewesen sein. Wie das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtete, sollen dort nach Zeugenaussagen Rechtsrock gespielt und verfassungsfeindliche Symbole, konkret der Hitlergruß, gezeigt worden sein. Außerdem ist von einem Parcours, bei dem die Partygäste sich etwa im Schweinekopf-Weitwurf messen sollten, die Rede.

SS-Liederbuch gefunden

Auf Anfrage der Linken-Landtagsfraktion wurde bekannt, dass bei der Hausdurchsuchung auch Nazi-Devotionalien wie ein SS-Liederbuch, Schriftstücke mit NS-Motiven und einschlägige Broschüren gefunden wurden. Schon früher hatte es Hinweise gegeben, dass sich in der Eliteeinheit der Bundeswehr Rechtsextreme in konspirativen Gruppen organisieren.

Todeslisten bei Nordkreuz-Verbindung

Bei Ermittlungen war bereits die „Nordkreuz“-Verbindung aufgeflogen, deren Mitglieder ebenfalls illegal Waffen und Munition aus Bundeswehrbeständen abgezweigt und sogar Todeslisten über politische Gegner angelegt hatten.

Gegen Kaution Entlassung aus U-Haft

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hatte nach der Razzia in Collm die Ermittlungen gegen Philipp S. aufgenommen, im November wurde Anklage erhoben. Kurz darauf wurde er gegen Zahlung einer Kaution über 15 000 Euro aus der Untersuchungshaft entlassen. Wegen der besonderen Bedeutung der Sache wird der Fall nun vor der Großen Strafkammer am Landgericht Leipzig verhandelt. Mit Spannung wird erwartet, ob sich der einstige KSK-Soldat, der von zwei Verteidigern vertreten wird, im Prozess auch selbst äußert.

Köditz : Anschlag nicht ausgeschlossen

Die innenpolitische Sprecherin der Linken-Landtagsfraktion Kerstin Köditz äußerte am Donnerstag die Befürchtung, dass der Prozess nur wenig Aufklärung zu vielen offenen Fragen bringen könnte. So liege noch völlig im Dunkeln, wie es dem Angeklagten gelingen könnte, Waffen und Munition aus Bundeswehrbeständen zu entwenden. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Anschlag geplant war, dass es Mitwisser und Helfer gab“, meint Köditz und kritisiert, die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Dresden habe sich offenbar festgelegt, in Philipp S. eine Art „Einzeltäter“ zu sehen.

Von Jana Brechlin