„Ich dachte jahrelang, ich bin defekt“: Warum sich ein Priester aus Dresden als schwul outete

Dresden

Was soll einem mit 45 schon noch groß passieren? Viele haben Job, Familie, vielleicht einen großen, heimlichen Traum.

Jan Korditschke fängt mit 45 noch einmal völlig neu an: Er outete sich öffentlich als homosexuell. Was zunächst nicht viel ändert. Denn Korditschke ist katholischer Priester. Zudem gehört er der Gesellschaft Jesu an. Der Jesuit lebt enthaltsam und alleinstehend mit vier Ordensbrüdern in einer Dresdner WG. Er will das für den Rest seines Lebens tun.

Und doch ist es für ihn, Korditschke, eine große Sache. Der Zwei-Meter-Mann mit blondem Drei-Tage-Bart hat seinen Arbeitsplatz am Altar. „In meiner Branche kann man für so etwas gekündigt werden“, sagt er. Korditschke wagte den Schritt – allerdings nicht für sich selbst. Es geht ihm um mehr.

Mit „Out in Church“ machten 125 Personen ihre Sexualität öffentlich

„Padre nuestro, que estás en el cielo“, sagt Korditschke. Er trägt weißes Gewand. Der spanisch-sprachige Gottesdienst in Dresden-Plauen ist gut besucht. Der 45-Jährige arbeitet hier nicht, aber er hat einige Zeit in Madrid gelebt und springt manchmal für einen Kollegen ein. Korditschke segnet die Gemeinde, küsst den Altar und legt dann sein Gewand ab. „Von allein wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mich zu outen“, sagt er.

Korditschke trägt beim spanischen Gottesdienst in der St. Paulus-Gemeinde ein Gewand, das für Maria Lichtmess vorgesehen ist. Quelle: Anja Schneider

Priester Korditschke ist einer von 125 Personen aus der katholischen Kirche, aktive und ehemalige, die sich vor zwei Wochen im Rahmen der Aktion „Out in Church“ gemeinschaftlich outeten – als bi, schwul, lesbisch, trans oder non-binär. Als Männer, die Männer lieben. Als Frauen, die Frauen lieben. Oder als Menschen, die sich als weder klar männlich noch weiblich begreifen. Lebensweisen also, die von vielen in der katholischen Kirche nicht anerkannt werden. Die in den Augen hoher Geistlicher im Vatikan nicht ausgeübt, ja nicht einmal gedacht werden sollten.

Korditschke ging als Jugendlicher ins Schweigekloster

Aber in den vergangenen Jahren schien es, als könnten diese Grundsätze ins Wanken kommen. Bei der Synodalversammlung im vergangenen Jahr stimmten die Delegierten für die Einführung von Segensfeiern für „Paare, die sich lieben“, also nicht nur Männer und Frauen. Korditschke stammt aus Rendsburg, einer kleinen Stadt am Nord-Ostsee-Kanal zwischen Schleswig und Holstein. Gläubig ist bei ihm zu Hause niemand, sein Vater war Offizier, seine Mutter Hausfrau. Mit der Kirche kommt er eher zufällig in Berührung, zum Beispiel durch den Religionsunterricht. „ Weihnachten schickte mich meine Mutter in die Kirche, damit sie in Ruhe den Baum schmücken konnte“, erzählt er.

An sakralen Orten bemerkt Korditschke, dass Spiritualität etwas mit ihm macht. „Ich begriff, dass ich mehr bin als ein ziemlich komplexer Zellhaufen“, sagt er. Er spürt dem Gefühl nach, geht in ein Schweigekloster. Mit 19 beginnt er Theologie zu studieren und besucht das Priesterseminar.

„Ich war nicht, wie Gott es wollte“

Dass er schwul ist, wissen damals nur wenige. Mit dem Studium wird es zu einem Problem. „Die Lehre ist da ganz klar“, sagt er, „das Leben mit gleichgeschlechtlichen Partnern ist eine schwere Sünde, weil sie nicht im Einklang mit der Schöpfungsgeschichte steht, mit dem göttlichen Plan.“

Für andere mag die Studentenzeit eine wilde, auch sexuell ausgelassene Zeit sein. Für Korditschke ist Sexualität ein riesiges Problem. Manchmal steht er wie versteinert vor dem Spiegel und fragt sich, ob ihn seine Kleidung verrät. „Ich dachte darüber nach, ob ein T-Shirt schwul aussehen könnte“, gesteht er.

Und manchmal fürchtet er sich schon vor seinen Gedanken. Wenn er einen Mann sieht, der ihm gefällt, fragt er sich: Habe ich da gerade einem Gefühl nachgegeben? War das schon Sünde? „Das war furchtbar“, sagt er. „Ich dachte jahrelang, ich bin defekt.“

Sein Orden schickte ihn nach Dresden

In der Kirche macht Korditschke Karriere, er wird Diözesanpriester in Hamburg. Am Altar, wo eine klare Rolle für ihn vorgesehen ist, fühlt er sich wohl. Er schließt sich den Jesuiten an, einer weltweiten Gemeinschaft, durch die er die Welt bereisen kann, etwa Madrid. Als ihn der Orden im vergangenen Jahr bittet, eine Stelle als Seelsorger in Dresden zu übernehmen, sagt er zu.

Dass er schwul ist, wissen damals nur wenige. Einer von ihnen ist der Hamburger Religionslehrer Jens Ehebrecht-Zumsande. Er, selbst schwul, erzählt Korditschke von seiner Idee. Mehr als 100 Personen aus der katholischen Kirche, die sich gemeinsam outen, die öffentlich von ihren Erfahrungen erzählen.

Korditschke überlegt. Er fragt Vertraute in seinem Orden. Und er liest in der Bibel. „Fürchtet euch nicht!“, heißt es darin. Was so viel bedeutet wie: Tut alles, was Ihr könnt, um Euch und andere zu schützen. Korditschke sagt zu. „Ich habe es nicht für mich getan, eher für andere“, sagt er. Er habe dabei an Kolleginnen und Kollegen gedacht, die ihre Sexualität nicht offenlegen können, weil sie sonst gekündigt werden. Und an katholische schwule und lesbische Paare, die gern kirchlich heiraten würden, aber nicht dürfen.

„Es gehört zum Leben, zu empfinden“

Und dann bekam er Post. Hunderte Briefe, Mails, SMS. Von anderen, die ihm für seinen Mut dankten. Kein Shitstorm, sondern ein Candystorm, sagt Korditschke.

Und gar keinen Ärger? Naja, sagt er. Manchmal kämen Leute zu ihm und führten bestimmte Bibelstellen an. „Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so ist das ein Greuel“, heißt es im Buch Levitikus, dem 3. Buch Mose. Korditschke schüttelt den Kopf. „In der Bibel steht auch, dass Sklaven ihrem Herren gehorchen sollen.“ Trotzdem sei Sklaverei nicht mit christlichen Werten vereinbar. „Man muss die Bibel im Kontext ihrer Zeit lesen“, betont der Priester. Und Gottes Plan? „Dass Gott, wenn es ihn gibt, einen Plan hat, unterschreibe ich. Aber woher wissen wir, was Gott sich gedacht hat? Darüber müssen wir im Gespräch bleiben, ganz offen.“

Korditschke hat seine sexuelle Neigung öffentlich gemacht, ausleben wird er sie als Ordensmann wohl nie. Dafür hat er etwas aus seinem Leben geschafft; etwas, das ihm früher Angst machte, wenn er andere Männer sah.

Er hat für sich beschlossen: Ein Gedanke, ein Gefühl ist keine Sünde. „Es gehört zum Leben, zu empfinden“, sagt er.

Von Josa Mania-Schlegel