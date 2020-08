Halle/Leipzig

Die Anzahl der Firmenpleiten ist im Juli gegenüber den Vormonat gesunken. Dafür gingen aber mehr große Unternehmen pleite. Und das hat Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: „Im Juli waren in Deutschland mehr als dreimal so viele Jobs von Unternehmensinsolvenzen betroffen wie im Durchschnitt der ersten Monate dieses Jahres. Auch gegenüber dem Vormonat ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen“, teilt das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) mit.

Laut IWH wurden im vorigen Monat 895 Personen- und Kapitalgesellschaften bundesweit als insolvent gemeldet. Das waren etwa drei Prozent weniger als im Vormonat Juni und elf Prozent weniger als im Juli 2019. Die Zahlen für Mitteldeutschland: In Sachsen gingen 30 Firmen (Juni: 19) pleite, in Sachsen-Anhalt 18 (19) und in Thüringen sieben (elf).

IWH: Müssen die Anzahl der betroffenen Jobs sehen

Wie bereits im Vormonat ist jedoch nach IWH-Auswertung die Anzahl der betroffenen Arbeitskräfte deutlich gestiegen, was auf eine zunehmende Zahl von Großinsolvenzen zurückzuführen ist. Die Analyse des IWH zeigt, dass die zehn Prozent der Unternehmen mit den meisten Beschäftigten, deren Insolvenz im Juli gemeldet wurde, insgesamt 23 600 Personen beschäftigen. Das sei eine Verdreifachung gegenüber den ersten Monaten des Jahres.

Der Trend hin zu mehr Großinsolvenzen und damit zu mehr betroffenen Beschäftigten bei einer gleichzeitig leicht rückläufigen Anzahl von Firmenpleiten habe sich bereits in den letzten Monaten angedeutet. „Deshalb ist die reine Anzahl der Insolvenzen zurzeit als ökonomischer Indikator zur Abbildung der Folgen der Corona-Krise nicht gut geeignet“, sagt Steffen Müller. Der Professor ist beim IWH für die Insolvenzforschungsstelle zuständig. Vielmehr müsse man die Anzahl der betroffenen Jobs im Auge behalten. Er rechnet fest mit einem Anstieg der Insolvenzen nach Ende September. Bis dahin hat die Regierung die Insolvenzantragspflicht teilweise ausgesetzt.

Gropp zur LVZ: „Dickes Ende der Rezession kommt noch“

IWH-Präsident Reint Gropp hatte vor Kurzem in der LVZ davor gewarnt, die Krise als überwunden anzusehen. Auch wenn sich die Stimmung in einigen Unternehmen verbessert habe, „das dicke Ende der Rezession kommt noch in Form eines rasanten Anstiegs der Pleiten im Herbst und Schwierigkeiten im Finanzsektor“, zeigte sich der Wissenschaftler besorgt. „Ich bin zur Zeit pessimistisch, was eine rasche Erholung angeht.“ Aus Sicht von Groop ist vor dem Hintergrund steigender Ansteckungszahlen in Deutschland und Europa wahrscheinlich, „dass neue Maßnahmen kommen werden, die die Wirtschaft belasten.“ Abgesehen davon stecke „ Amerika tief im Corona-Sumpf und wird auch nicht so schnell dort herauskommen können“. Das treffe größere exportorientierte Unternehmen und ihre Zulieferer besonders.

Der vom IWH errechnete Insolvenztrend liefere jeden Monat einen belastbaren Befund zum bundesweiten Insolvenzgeschehen für Personen- und Kapitalgesellschaften, so Müller. Die Ergebnisse würden nur geringfügige Abweichungen von den amtlichen Zahlen aufweisen, die mit etwa zwei Monaten Zeitverzug eine umfassende Einschätzung der Lage erlauben. Der IWH-Insolvenztrend sei deshalb ein verlässlicher Frühindikator.

Von Andreas Dunte