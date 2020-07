Dresden

Schon vor der Coronakrise hat die Wirtschaft in und um Dresden leichte Schwächen gezeigt, doch mit dem Lockdown ging es dann richtig bergab. Das sagte am Donnerstag Andreas Sperl, Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Dresden, als er die aktuelle Lage der hiesigen Unternehmen einschätzte.

Bis Ende April, so Sperl in Dresden, seien die Umsätze sachsenweit um 14,4 Prozent eingebrochen, im IHK-Bezirk habe das Minus bei 8,2 Prozent gelegen. Folge: „Viele Unternehmen schätzen ihre Geschäftslage derzeit so schlecht ein, wie seit Beginn der 90er Jahre nicht mehr. Ähnlich verhält es sich mit den Geschäftserwartungen für die kommenden Monate“, sagte der IHK-Präsident.

Anzeige

Exporte ins Ausland sinken dramatisch

Abgezeichnet hatten sich die Verwerfungen bereits zu Jahresbeginn. Grund: Die Firmen im Kammerbezirk hatten deutlich weniger Aufträge aus dem Ausland. „Die Exporte im ersten Quartal gingen in Summe um fünf Prozent zurück, in die EU-Länder betrug der Rückgang sogar 21 Prozent“. Lediglich die Lieferungen nach China legten um vier Prozent zu – womit Sperl zufolge „18 Prozent des gesamten sächsischen Exportvolumens auf dieses Land entfallen“.

Weitere DNN+ Artikel

Baugewerbe blüht auf

Als einzige Branche zeigt sich das Baugewerbe bislang unbehelligt von der Coronakrise: Hier lag das Umsatzplus im ersten Quartal 2020 bei 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Firmen verbuchten allein in den ersten drei Monaten Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 640 Millionen Euro.

Geschäftserwartungen im Keller

Ansonsten aber stecken mit Blick auf die Corona-Krise die Geschäftserwartungen im Keller fest. „Für optimistische Prognosen, die bereits ab Herbst eine Konjunkturerholung voraussagen, gibt es meiner Meinung nach keine seriösen Indikatoren“, erklärte Andreas Sperl. Vor Mitte bis Ende 2021 rechne hier niemand mit einer Erholung. Vor allem bei kleineren Firmen – insbesondere bei Hotels, Gastronomiebetrieben, Reisebüros und – veranstaltern, aber auch bei Einzelhändlern – sei das Pleiterisiko groß.

Ziel: Kurzarbeit bis 2021 verlängern

Um die Arbeitslosenzahlen nicht dramatisch ansteigen zu lassen, fordern die Wirtschaftsvertreter schon jetzt, die Kurzarbeit über das Jahresende hinaus zu verlängern. „Das muss klare Option sein“, so Sperl.

Ausbildungsverträge rückläufig

Parallel zur Entwicklung am Arbeitsmarkt reißt die Krise auch Lücken bei der Ausbildung. Weil oft nicht klar ist, ob das Stammpersonal zu halten sei, denken viele Unternehmen natürlich nicht über einen Stellenaufbau nach. Im Ergebnis sinkt die Zahl neuer Lehrstellenverträge. 2005 davon gab es bis Ende Juni im IHK Bezirk Dresden – 491 weniger als im Juni vergangenen Jahres. Vor allem in den Metallberufen, im Handel, der Hotellerie und Gastronomie sowie in den Kaufmännischen Berufen werden nun deutlich weniger junge Leute ausgebildet.

Konjunkturprogramme mit Schwachstellen

Die IHK Dresden habe sich seit April in die Erarbeitung des sächsischen Konjunkturprogramms intensiv auf unterschiedlichen Ebenen eingebracht, resümiert Andreas Sperl die Anstrengungen, die Krisenfolgen für die Unternehmen abzufedern. Herausgekommen seien ganz ordentliche Programme – allerdings mit Schwachstellen. Gelungen sei der 400 Millionen Euro schwere Beteiligungsfonds, der Unternehmen mit Eigenkapital stabilisieren soll. Mit 30 Millionen zu knapp bemessen sei das wieder aufgelegte Förderprogramm „Regionales Wachstum“. Vermisst werden von den Wirtschaftsverbänden „alle Ansätze rund um Vereinfachungen von Planungs-, Verfahrens- und Vergabeverfahren“, um Hilfsgelder rasch in Projekte umzusetzen.

IHK Dresden berät zu Krisenfolgen

Damit hiesige Betriebe wieder zu ihren normalen Geschäften zurückfinden, hat die Kammer die Beratungsinitiative „Impuls“ gestartet, berichtete IHK-Hauptgeschäftsführer Detlef Hamann. Expertenteams beantworten hier Fragen zu den Allgemeinverfügungen betroffener Branchen, „speziell zur Finanzierung, zur Anpassung von Geschäftsmodellen, zur Optimierung von Lieferketten, zur Kundensuche und dazu, wie Firmen eine Insolvenz abwenden können“, erklärte Hamann.

Ausblick: Standort wird sich verändern

Zwar nehmen Bund und Länder enorme Summen in die Hand, um die Krisenfolgen abzumildern. Ob aber parallel die ebenso notwendigen strategischen Neuausrichtungen starten können, sei fraglich, so der IHK-Chef vor allem mit Blick auf die Veränderungen in der Lausitz durch den Kohleausstieg. Ohnehin sei der Anpassungsdruck auf die Geschäftsmodelle vieler Unternehmen hoch, da die Coronafolgen den Außenhandel nachhaltig schwächten. Klar sei, so Hamanns Fazit, dass das, „was in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist und politisch entschieden wurde, unser Land und unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig verändern wird“.

Von Barbara Stock