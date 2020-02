IG Metall entschlossen: Oberstes Ziel ist die 35-Stunden-Woche im Osten

Leipzig

Die Worte ließen nichts an Deutlichkeit und Entschlossenheit vermissen: „Die Angleichung der Arbeitszeit mit dem Ziel der 35-Stunden-Woche hat in unserem Bezirk höchste Priorität.“ Das sagte gestern in Leipzig Stefan Schaumburg, IG-Metall-Chef Berlin-Brandenburg-Sachsen. Zuvor hatten die drei Tarifkommissionen getagt und die Senkung um drei von derzeit 38 Stunden ganz oben auf ihren Forderungskatalog für die bevorstehende Tarifrunde gestellt.

Es könne nicht sein, „dass die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie im Osten pro Jahr einen Monat länger arbeiten als ihre Kollegen im Westen“, beklagte auch Carmen Bahlo. Die Betriebsratsvorsitzende in der Firma ZF Getriebe Brandenburg sieht das drei Jahrzehnte nach der Wende als unzumutbar an. „Unsere Beschäftigen haben 30 Jahre Vorkasse geleistet.“ Nun müssten die Arbeitgeber den Schritt Richtung Angleichung in den neuen Ländern gehen. „Die Erwartungshaltung bei den Beschäftigten ist sehr groß, dass es nun endlich dazu kommt.“

BMW-Betriebsrat: Die Arbeitszeitangleichung ist Thema Nummer 1 der Metaller

Damit spielte sie auch auf die vergangenen 18 Monate an, in denen intensive Beratungen mit den Arbeitgebern in Sachen Arbeitszeitvereinheitlichung im Sande verliefen. In den alten Bundesländern ist die 35-Stunden-Woche in der Metall- und Elektroindustrie nach einem Streik 1984 in mehreren Schritten bis 1995 eingeführt worden. Dass der Osten nunmehr auch auf diesen Stand kommt – dem sieht Bernd Kruppa, Erster Bevollmächtigter der IG Metall von Leipzig, „optimistisch“ entgegen. „Ich bin ebenfalls sehr zuversichtlich“, pflichtete Bahlo ihm bei. Und klar ist auch für Jens Köhler: „Die Arbeitszeitangleichung ist das Thema Nummer 1. Die Metaller werden mit Pauken und Trompeten zeigen, dass sie bereit sind, dafür auf die Straße zu gehen“, legte der Betriebsratsvorsitzende des Leipziger BMW-Werks nach.

„Die Belegschaften sind bereit, im Notfall in den Arbeitskampf zu ziehen“

Auf die Frage, ob sich bei der Gewerkschaft Siegesgewissheit nicht zuletzt auf jetzt vorhandene Streikmöglichkeit gründet, antwortete Schaumburg: „Wenn Sie das so sagen wollen – ja.“ Die Belegschaften seien bereit, im Notfall in den Arbeitskampf zu ziehen, betonte Bahlo. In den vergangenen anderthalb Jahren bestand „nur eine Gesprächsverpflichtung unter Friedensbedingungen, kein Einigungszwang“, so Schaumburg. Die Tarifverträge waren seinerzeit schon unter Dach und Fach, aber zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband vereinbart worden, über Möglichkeiten und Modalitäten der Einführung der 35-Stunden-Woche im Osten zu beraten. Gestern haben die Tarifkommissionen im Osten die Kündigung der Entgelt-Tarifverträge beschlossen. Die Friedenspflicht läuft am 28. April aus. „Wir streben konstruktive Lösungen an“, so Schaumburg. Und Kruppa hofft, dass die Tarifrunde „nicht konfliktgeladen abläuft“.

Zum Tarifauftakt große Demo am 14. März in Leipzig mit mehr als 1000 Teilnehmern

Wenn es nach der Gewerkschaft geht, sollte am 1. Juli der gemeinsame Start mit den Arbeitgebern sein, an dem die Verkürzung der betrieblichen Wochenstunden eingeleitet werde, so der IG-Metallchef von Berlin, Brandenburg und Sachsen. Dieses politische Signal sei ganz wichtig für die ostdeutschen Metaller. Ein stufenweiser Abbau der Mehrarbeitszeit innerhalb der nächsten zehn Jahre könnte dann folgen. Zugleich plädiert die Gewerkschaft für die nötige Anpassungsfähigkeit. „Natürlich bevorzugen wir eine Flächenlösung“, erklärte Schaumburg. „Dennoch“, so Kruppa, „setzen wir auf eine hohe Flexibilität.“ Er meint damit, betriebliche Gestaltungsspielräume zu nutzen, die die Tarifvereinbarung durchaus zulassen. „Passgenaue Lösungen für die Firmen je nach deren Möglichkeiten sind kein Problem für uns – vorausgesetzt, dass bei den Arbeitgebern echter Wille zu einer Lösung vorhanden ist.“ Um ihrer Entschlossenheit Ausdruck zu verleihen, wird am 14. März mit einer Demonstration von mehr als 1000 Teilnehmern in Leipzig der Tarifauftakt erfolgen.

Von den 186 000 Beschäftigten in Sachsens Metall- und Elektroindustrie sind rund 46 Prozent direkt oder über individuelle Betriebsvereinbarungen tarifgebunden.

Von Ulrich Langer