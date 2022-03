Hannover

Unternehmer und Investor Carsten Maschmeyer (AWD, Swiss Life), der seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile in München hat, mietet im sächsischen Hoyerswerda in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze ein City-Hotel. Dort sollen von Mitte März an für mindestens drei Monate Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden; es besteht eine Option auf Verlängerung. Zur Verfügung sehen dann 80 Zimmer mit 160 Betten sowie Küche und Tagungsräume, die als Aufenthaltsräume für Kinder genutzt werden können.

Zusammenarbeit mit der Kommune

Seit dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine fliehen immer mehr Menschen aus dem Land und wählen zumeist den Weg über Polen Richtung Westen. Die Stadtverwaltung in Hoyerswerda ist über die Aktion informiert, wie eine Sprecherin bestätigte. Über die Details der Solidaritätsaktion werde man sich schnellstmöglich abstimmen.

Maschmeyer, der als Freund von Altkanzler Gerhard Schröder gilt, hatte bereits 2015 zusammen mit seiner Frau, der Filmschauspielerin Veronica Ferres, zwei vor dem Syrienkrieg geflüchtete Familien aufgenommen. Kürzlich hatte er angekündigt, mit seinen Fonds nicht mehr in Startups einzusteigen, an denen russische Investoren beteiligt sind.

Von Bernd Haase