Kai Lichte sitzt im Leipziger BMW-Werk in seinem Büro und beantwortet Presseanfragen. Wobei „Büro“ nicht ganz zutreffend ist. Statt Einzelbüros gibt es im Werk nur eine große Fläche mit Schreibtischen, Trennwänden und mit viel Platz nach oben. Außer dem Unternehmenssprecher ist noch eine Hand voll Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da, alle anderen Beschäftigten arbeiten von zu Hause aus. „Kein Problem“, sagt Sprecher Lichte. „Mobilarbeit ist bei der BMW Group schon seit Jahren gelebte Praxis, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen.“ Möglich sei das in gegenseitiger Abstimmung zwischen Mitarbeitern und Führungskräften, „wenn die Arbeitsaufgabe hierfür geeignet ist“.

Auch Praktikanten und Azubis arbeiten bei BMW mobil

„In der Pandemie haben wir die Mobilarbeit nochmals ausgeweitet und diese zum Beispiel auch für Auszubildende und Praktikanten ermöglicht.“ Wo immer es sinnvoll sei und die jeweiligen Prozesse dies zuließen, fordere der Autobauer die Belegschaft dazu auf, auf mobiles Arbeiten und digitale Meetings zurückzugreifen. „Die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen zeigt sich darin, dass es im Werk so gut wie keine Infektionsketten im unmittelbaren Arbeitsbereich gibt. Auch in den letzten Wochen konnten wir durch Aufklärung, konsequente Umsetzung der Schutzmaßnahmen und unsere Teststrategie verhindern, dass der Anstieg der Infektionszahlen in der Umgebung auch im Werk zu sehen war.“ Die Zahlen seien weiter auf niedrigem Niveau.

Nicht anders ist es bei Porsche im Norden von Leipzig. „Bereits vor der Corona-Zeit hatten unsere Mitarbeiter die Möglichkeit mobil und flexibel zu arbeiten. Insofern hat Corona diese Entwicklung zwar zusätzlich beschleunigt, aber es war nichts grundlegend Neues für uns“, sagt Sprecherin Kristin Bergemann. „Alle Mitarbeiter, die mobil arbeiten können und deren Anwesenheit nicht zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderlich ist, arbeiten von Zuhause.“ Nennenswerte Infektions-Fälle im Werk sind nicht bekannt.

Nach dem Corona-Ausbruch auf der Baustelle für das neue Karosserie-Werk im Februar verschärfte Porsche dort die Sicherheitsvorkehrungen. Zutritt zur Baustelle ist nur noch mit negativem PCR-Test möglich. Zusätzlich wurde ein eigenes Testzentrum für die Baustelle errichtet.

Beim IT-Dienstleister Gisa sind 95 Prozent der Beschäftigten zu Hause

Der IT Dienstleister Gisa in Halle hat seine größte Außenstelle mit 114 Mitarbeitern in Leipzig. Seit Beginn der ersten Infektionswelle setzt das Unternehmen auf Homeoffice. „95 Prozent aller Kollegen und Kolleginnen arbeiten heute von zu Hause aus. Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird bei uns groß geschrieben, nicht erst seit Corona“, sagt Firmenchef Michael Krüger der LVZ.

Das Unternehmen arbeite aktuell an einem Modell für seine insgesamt 838 Beschäftigten. Die Mitarbeiter schätzten die Vorzüge flexiblen Arbeitens, zugleich würden vielen von ihnen der persönliche Kontakt zu den Teams fehlen, so Krüger. Dem werde man Rechnung tragen. Künftig könne man wählen: Zwischen einem festen Arbeitsplatz im Unternehmen und bei Bedarf Homeoffice. Wer lieber vorwiegend von zu Hause aus arbeiten will, kann sich einen flexiblen Arbeitsplatz bei der Gisa buchen, sofern Präsenz gewünscht oder erforderlich ist. Einer Pflicht auf Homeoffice sieht der 57-jährige Geschäftsführer deshalb gelassen entgegen.

Viele würden lieber Arbeit und Privatleben voneinander trennen

Nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung arbeiten in Deutschland 24 Prozent der Beschäftigten mobil. Das Ifo-Institut kommt in einer aktuellen Untersuchung auf eine Quote von 32 Prozent.

„Es gibt noch viel Luft nach oben“, sagt Joachim Ragnitz vom ifo-Institut in Dresden. „Wir schätzen das Potenzial für Homeoffice auf 56 Prozent der Beschäftigten.“ Aus seiner Sicht gibt es mehrere Gründe dafür, warum dieses Potenzial in Sachsen nicht ausgeschöpft ist. Viele Beschäftigte würden lieber Arbeit und Privatleben voneinander trennen. „Andere haben daheim keine Möglichkeit, konzentriert arbeiten zu können. Initiativen, die allein die Unternehmen zu mehr Homeoffice verpflichten wollen, sind daher wohl nicht zielführend.“

Ragnitz macht zugleich auf die unterschiedliche Quote in den einzelnen Branchen aufmerksam. Während sie bei den Dienstleistern im März bei 42,6 Prozent lag, erreichte sie im Verarbeitenden Gewerbe 23,4 Prozent und im Handel 19 Prozent.

„Homeoffice stößt an natürliche Grenzen“

„Die geltenden Regeln zum mobilen Arbeiten greifen bereits jetzt weit in das Weisungsrecht des Arbeitgebers nach der Gewerbeordnung ein, werden dennoch verantwortlich von den Unternehmen umgesetzt“, meint Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig. Eine noch weitergehende Pflicht zum Homeoffice würde in vielen Fällen an der betrieblichen Realität schlicht vorbeigehen. „Nicht nur im industriellen Bereich und im produzierenden Gewerbe stößt Homeoffice an natürliche Grenzen. Auch für Bürotätigkeiten ist andauernde Heimarbeit kein Selbstzweck.“

Viele Unternehmen hätten seit Beginn der Pandemie in Eigenverantwortung entsprechende Vorkehrungen für mobiles Arbeiten getroffen, Wechselmodelle eingerichtet oder technische Anlagen zur Luftumwälzung installiert. „Diese Anstrengungen und Investitionen müssen anerkannt werden.“

Pauschale Verbote seien aus Sicht des IHK-Präsidenten wirtschaftsfern und verfehlten ihre Wirkung, wie die Schließungsanordnungen für ganze Branchen zeigen. „Trotz funktionierender Hygienekonzepte wird der Gastronomie, dem Beherbergungsgewerbe und der Freizeitwirtschaft seit Monaten jede Geschäftsgrundlage entzogen. Der wirtschaftliche Schaden ist groß, eine Wirkung auf das Infektionsgeschehen aber nicht belegbar.“

Homeoffice-Pflicht stößt auf Gegenwehr

Auch bei der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft (VSW) regt sich entschiedener Widerstand: „Die neuerliche Debatte um eine Homeoffice-Pflicht ist ein weiteres Beispiel für bürokratischen und realitätsfernen Aktionismus“, so ein Sprecher. Dort wo mobiles Arbeiten möglich sei, würden das bereits viele Unternehmen engagiert umsetzen. „Fakt ist aber auch: Viele Beschäftigte können nicht einfach ins Homeoffice gehen, denn auch in Zeiten einer Pandemie muss der Betrieb weitergehen, sonst kommt das Gemeinwesen zum Erliegen.“

Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach sieht das anders. „Grundsätzlich muss organisatorisch und technisch in den Verwaltungen, aber auch in einigen Betrieben, mehr passieren, damit Homeoffice und mobiles Arbeiten ermöglicht wird.“ Eine bessere Computerausstattung, Zugänge zu Daten, Datensicherheit und organisatorische Ausstattung für Arbeitsplätze zu Hause seien nötig.

Der Gewerkschafter fordert ein Recht auf Homeoffice für Beschäftigte – „also dass der Arbeitgeber begründen muss, warum Homeoffice nicht möglich sein soll. „Es braucht insgesamt eine klare gesetzliche Rahmenbedingung, damit diese Arbeitsform nicht bloß eine Pandemie-Erscheinung ist, sondern auch in Zukunft sicher und verlässlich genutzt werden kann.“

