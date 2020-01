Holocaust-Gedenken: Sächsische AfD-Abgeordnete sorgt mit Outfit für Unmut

Dresden

Die nordsächsische Landtagsabgeordnete Gudrun Petzold ( AfD) hat bei der Holocaust-Gedenkveranstaltung am Montag im Dresdner Parlament durch die Wahl ihrer Kleidung für Unmut gesorgt. Petzold erschien zur Sitzung im Plenum, die an den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentationslagers Auschwitz erinnern sollte, mit einem offenbar echten Fuchspelz um den Hals. Das empfanden andere Abgeordnete als unpassend.

„Bei so einem Anlass wie der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus im Landtag geht man mit dunkel gedeckter Kleidung. So eine auffällige Kleidung wie bei Frau Petzold, mit der sie die Blicke auf sich zieht, ist völlig unpassend“, schrieb der Oschatzer CDU-Politiker Albert Pfeilsticker anschließend und forderte, dass das Gedenken im Mittelpunkt stehen sollte. In Bezug auf den gezeigten Fuchspelz von Gudrun Petzold erklärte Pfeilsticker: „Ein Jäger geht ja auch nicht mit seinem Gewehr in den Landtag.“

Andere Abgeordnete empfanden das Outfit der AfD-Abgeordneten unpassend. Quelle: dpa-Zentralbild

Die 68-jährige AfD-Abgeordnete, die sich bei den Landtagswahlen im vergangenen Herbst in ihrem Wahlkreis überraschend gegen den ehemaligen Leipziger Polizeipräsidenten Bernd Merbitz (CDU) durchsetzen konnte, war am Montag zu einer Stellungnahme nicht zu erreichen.

Kretschmer : Dunkelster Teil der Geschichte

Landtag und sächsische Landesregierung wollten am Montag gemeinsam an die Opfer des Holocaust erinnern. Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) sprach in seiner Rede vor dem Parlament von dem „dunkelsten Teil“ deutscher Geschichte. Millionen von Menschen seien von Nationalsozialisten schikaniert, vertrieben, misshandelt und ermordet worden. Auch wenn eine Minderheit von einem „Schuldkult“ spreche, sei eine Erinnerungskultur 75 Jahre danach wichtig.

„Zu unserer Art in Deutschland zu leben, gehört eine klare Haltung zu unserer Vergangenheit, eine eindeutige Ablehnung jeder Form von Antisemitismus und eine Unterstützung für das Existenzrecht von Israel“, betonte Kretschmer.

