Hohe Strompreise: Erste Firmen in Sachsen und Thüringen fahren Produktion herunter

Leipzig

In Mitteldeutschland fahren die ersten Unternehmen wegen der hohen Energiepreise ihre Produktion zurück. Schuld daran sind die enormen Preissteigerungen auf den Strom- und Erdgasmärkten. Weil einige Stromanbieter bereits das Handtuch geworfen haben und nicht mehr liefern, müssen Unternehmen nun Verträge zu wesentlich ungünstigeren Konditionen abschließen. Dazu kommt, dass sich der CO2-Preis auf Brenn- und Treibstoffe zu Jahresbeginn von 25 auf 30 Euro je Tonne erhöht hat. Bis 2025 soll er sogar auf 55 Euro klettern.

Vor allem Chemie- und Metallindustrie betroffen

„Für mich eigentlich eine Katastrophe“, sagt Jörg Siedler, Geschäftsführer der Gießerei Keßler & Co in Leipzig. Beim Energieverbrauch der Gießerei bedeuten die derzeitigen Preiserhöhungen –trotz gleichzeitiger Senkung der EEG-Umlage – noch immer 140.000 Euro Mehrkosten. Nun muss das Unternehmen selbst mehr von seinen Kunden verlangen.

In Freital will die dortige Glashütte eine Produktionslinie für Weinflaschen und Glas abstellen. Geschäftsführer Hans-Bernhard Führ sagt: „Das Entscheidende ist, dass unser Vorlieferant Kehag in Oldenburg, mit dem wir einen langfristigen Vertrag hatten, pleite gegangen ist.“ Auch die Thüringer Firma Eproplast in Schmalkalden, die den Kunststoff Polyethylenterephtalat (PET) zu Mehrwegflaschen verarbeitet, muss ihre Produktion zurückfahren. Geschäftsführer Modesto Pesavento sagt: „Das heißt: Wir werden weniger Umsatz machen. Wir werden weniger Steuern zahlen.“

Höchste Strompreise an der EEX

Wie viele Unternehmen betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Obwohl gleichzeitig die EEG-Umlage in diesem Jahr von 6,5 Cent auf rund 3,7 Cent pro Kilowattstunde abgesenkt wird, spricht die Wirtschaft und die Opposition in Berlin dennoch von einem klaren Wettbewerbsnachteil auf den internationalen Märkten. Dass das nicht nur ein harter Vorwurf ist, zeigt das Beispiel zahlreicher Unternehmen vor allem in der Chemie- und in der Metallindustrie, die bei ihrer Produktion auf große Mengen an Strom und Gas angewiesen sind.

Die Großhandelsbörse EEX in Leipzig verzeichnet die höchsten Strompreise seit Jahren. Betrug der Preis pro Megawattstunde im November 2020 noch in etwa 39 Euro, so stieg er bis November 2021 auf rund 176 Euro.

Sachsen-SPD fordert mehr Investitionen

Sachsens SPD-Chef Henning Homann sieht bei den hohen Energiepreisen zuerst den neuen Bundeswirtschafts- und Energieminister Robert Habeck (Grüne) in der Pflicht. Zuständig für das Energierecht und den Wettbewerb sei der Bund. „Wir müssen die Situation aber auch in Sachsen aufmerksam beobachten, damit niemand unverschuldet in eine ökonomische Schieflage gerät oder Arbeitsplätze in Sachsen abgebaut werden“, so Homann weiter. Gleichzeitig sollten Wirtschaft und Industrie ihre Energiekonzepte aber überdenken, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Langfristig werde die Energiewende und der Ausbau von Erneuerbaren Energien helfen, die Energie- und Strompreise zu senken und Deutschland und Sachsen unabhängiger von internationalen Energieimporten machen. „Daher müssen wir auch beim Ausbau der Erneuerbaren im Freistaat endlich die finanzpolitische Bremse lösen und wieder deutlich mehr Fahrt aufnehmen, damit der Wirtschaftsstandort Sachsen zukunftsfähig bleibt“, fordert Sachsens SPD-Chef.

Streit über die Ursachen

Laut EU-Kommission ist derzeitige Strompreisanstieg vor allem auf die weltweite Gasnachfrage zurückzuführen, die mit der Belebung der Konjunktur rapide anzieht. Die aktuelle Situation sei ausdrücklich nicht auf die Klimaziele der EU zurückzuführen, heißt es aus Brüssel. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) hingegen sagt, die Gründe seien nicht mit letzter Sicherheit zu erklären.

Für Simon Göß vom Berliner Energy Brainpool ist mit einer Normalisierung der Preise frühestens ab Mitte des Jahres zu rechnen. „In jedem Fall werden Energieversorger durch die Hochpreisphase gezwungen, sich mit ihren Beschaffungs- und Vertriebsstrukturen zu beschäftigen und diese eventuell umzustellen“, ist er sicher.

Von Roland Herold