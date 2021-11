Die Landesregierung will angesichts der verschärften Corona-Situation Unterstützung vom Bund. Es geht beispielsweise um kostenlose PCR- und Bürgertests sowie eine Bonus-Zahlung für Krankenhäuser.

Die Corona-Zahlen in Sachsen steigen und steigen. Die Landesregierung will deswegen einen Quasi-Lockdown für Ungeimpfte verhängen. Sie fordert aber auch konkrete Maßnahmen vom Bund. Es geht beispielsweise um Bonuszahlungen für versorgte Corona-Patienten in den Kliniken. Quelle: Robert Michael/dpa