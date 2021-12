Höhepunkt der Delta-Welle scheint in Sachsen überwunden – Sorge vor Omikron

Leipzig

Der Höhepunkt der vierten Corona-Welle scheint in Sachsen überschritten. Seit etwa zwei Wochen steigen die extremen Infektionszahlen im Freistaat nicht mehr an: Zuletzt ließen sich in fast allen Landkreisen sinkende 7-Tages-Inzidenzen beobachten. In der Folge zeigen sich auch in den Kliniken leicht rückläufige Tendenzen. Entspannt ist die Lage auf den Stationen aber keineswegs, ganz im Gegenteil. Dazu kommen besorgniserregende Nachrichten aus anderen europäischen Ländern. Dort stellt die neue Omikron-Variante alle Vorgängerinnen in den Schatten.

In den vergangenen sieben Tagen wurden aus Sachsen 40.000 neue Infektionen nach Berlin gemeldet – das ist ein Drittel weniger, als in der Spitze vor zwei Wochen. Seit Anfang Oktober haben sich nun 300.000 Menschen im Freistaat mit der Delta-Variante infiziert. In den weiter über Belastungsgrenze arbeitenden Krankenhäusern zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz werden derzeit 2500 Patientinnen und Patienten mit schweren Covid-19-Symptomen behandelt. Das sind 250 weniger, als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen bleibt es weitgehend konstant bei etwa 600 Betroffenen. Derweil nehmen die Todesfälle zu. In den vergangenen sieben Tagen starben im Freistaat 578 Menschen infolge ihrer Covid-19-Erkrankungen, in der vierten Welle sind es bisher insgesamt etwa 1700 sächsische Corona-Opfer.

Aktuelle Infektionen können lückenloser gemeldet werden

Wie sicher sind die Zahlen? Laut Sozialministerium ist die Datenlage nach Wochen mit ausgesetzter Kontaktverfolgung jetzt wieder belastbarer. „Trotz der extremen Fallzahlen sind die sächsischen Gesundheitsämter durch die Unterstützung auswärtigen Personals mittlerweile in der Lage, die positiv getesteten Fälle tagesaktuell in die Meldesoftware einzugeben“, so eine Sprecherin am Mittwoch. Beim Erfassen der Corona-Extreme aus den Wochen zuvor gebe es aber noch einen erheblichen Bearbeitungstau und deshalb keine gesicherten Angaben. Gleiches treffe auf Hospitalisierung und Impfstatus der Infizierten zu.

Insgesamt zeigt der Trend aber nach unten, zum Teil auch rasant: Vor einer Woche war der Landkreis Meißen mit einer bis dato kaum vorstellbaren Inzidenz von 2800 noch bundesweit Spitzenreiter – aktuell liegt diese bei 1000 Fällen je 100.000 Menschen. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Herbst/Winter-Welle 2020 waren es dort wöchentlich etwa halb so viele Fälle. Einzige Ausnahme bei der positiven Entwicklung bildet aktuell der Vogtlandkreis. Dort zeigt sich sogar ein umgekehrtes Bild: Die Corona-Infektionen nehmen seit Tagen zu.

Mehrere Omikron-Verdachtsfälle im Vogtlandkreis

Zuletzt hatten Meldungen über acht Omikron-Verdachtsfälle in der Region für Aufsehen gesorgt. Könnte die neue Mutation bereits für die Trendumkehr verantwortlich sein? Davon sei bisher nicht auszugehen, heißt es aus dem Dresdner Sozialministerium. Auch im Landkreis selbst sehen die Verantwortlichen bisher keinen Zusammenhang. „Der genaue Grund, weshalb die Inzidenz weiterhin sehr hoch ist, lässt sich nicht ausmachen. Jedoch sind die Infektionszahlen im Vogtlandkreis allgemein, auch gegen den Sachsentrend deutlich später angestiegen“, so ein Sprecher auf LVZ-Nachfrage. Entsprechend fielen die Zahlen dann auch erst später ab, so die Prognose. „Bislang zumeist ungeimpfte Kinder und Jugendliche beeinflussen, wie in anderen Landkreisen auch, das Infektionsgeschehen in einem hohen Maße“, hieß es aus Plauen.

Omikron bereitet den meisten Experten dennoch große Sorgen. Gegenüber früheren Varianten weise diese Mutation 30 Änderungen auf – mit noch nicht gänzlich erforschten Folgen. Tatsache ist aber schon, dass sich diese Mutation so schnell vermehrt wie keine andere – und das gerade auch unter doppelt Geimpften. Der Epidemiologe Professor Richard Neher (Universität Basel) war einer der ersten, der vom neuen Typ wusste: „Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird Omikron in etwa zwei bis vier Wochen in Europa vorherrschend sein. Im Moment sagen uns die Daten aus Dänemark und Großbritannien, dass sich die Anzahl der Ansteckungen mit Omikron etwa alle drei bis vier Tage verdoppelt.“

Rasende Omikron-Ausbreitung in Dänemark und Großbritannien

Die Übertragungsrate ist dreimal höher als bei Delta. In den genannten beiden Ländern sind mehr Menschen als in Deutschland geimpft, trotzdem ähnelt die Infektionskurve dort jetzt einer Wand, die steil aufsteigt. Anzeichen von verstärkt schwereren Covid-19-Verläufen unter den Betroffenen gibt es bisher nicht, allerdings sind etwas häufiger auch Kinder von Erkrankungen betroffen. In den Niederlanden und in Dänemark wurden deshalb jetzt vorsorglich Schulen geschlossen.

„Omikron breitet sich mit einer Geschwindigkeit aus, die wir bei keiner vorherigen Variante gesehen haben. Impfstoffe allein werden kein Land aus dieser Krise herausholen“, sagt auch die Virologin Sandra Ciesek vom Infektionsforschungszentrum in Frankfurt und warnt davor, sich nach dem Boostern in Sicherheit zu wiegen. In Sachsen haben gut 850.000 Menschen bisher eine Auffrischung erhalten (20 Prozent). Die generelle Impfquote liegt bei etwa 62 Prozent.

Von Matthias Puppe