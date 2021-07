Bautzen/Görlitz

Unwetter haben am Samstagnachmittag in Ostsachsen Straßen und Keller unter Wasser gesetzt. Verletzt wurde vorerst niemand, wie die Regionalleitstelle auf Anfrage mitteilte. Bisher habe es 40 Einsätze im Landkreis Görlitz und 76 im Landkreis Bautzen gegeben, sagte ein Sprecher am späten Nachmittag. Allerdings dauere der Regen in einigen Regionen an und es sei mit weiteren Notrufen zu rechnen.

Besonders betroffen von dem Starkregen war auch die Sächsische Schweiz. In Bad Schandau haben sich Straßen teils zu reißenden Flüssen verwandelt. Auch das Landesamt für Umwelt warnt vor akuter Überschwemmungsgefahr durch Starkregen in dem Gebiet rund um Bad Schandau und dem Bereich der Nebenflüsse der Oberen Elbe. Erste Anwohner berichten bei Twitter, dass der Regen nachgelassen habe. Auch erste Pegelstände nehmen wieder ab. Das Lagezentrum im Innenministerium in Dresden äußerte sich ebenfalls zur Lage in der Sächsischen Schweiz: „Die Situation ist angespannt, aber beherrschbar.“

Auch Bahnreisende sind durch das Hochwasser in Ostsachsen betroffen. Derzeit fährt kein Zug zwischen Bad Schandau und Prag, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Gestrandete Reisende können mit dem Zug nach Dresden fahren, hieß es von dem Unternehmen.

Warnungen vor Unwettern bis in die Nacht

Für Ostsachsen besteht zudem eine Hochwasserfrühwarnung. Örtlich sind heute in den Abend- und Nachtstunden nach wie vor Gewitter mit Starkregen bis in den Unwetterbereich möglich. Dabei liegt der Fokus mittlerweile östlich der Zwickauer Mulde, heißt es auf der Seite des Landesamtes für Umwelt. Es wird mit sehr starken Überschwemmungen im Unterlauf der Kirnitzsch gerechnet.

Auch der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge warnt vor einer erheblichen Gefahrensituation in Städten und Gemeinden der Region. Besonders betroffen sind demnach die Regionen Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schöna und Gohrisch. Laut Mittelung des Landkreises sind einzelne Ortslagen derzeit nicht erreichbar. Keller und Grundstücke sind bereits überflutet. Die Wasserstandsanstiege seien vergleichbar und teils noch stärker als im August 2010.

Hier wird noch gewarnt

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor schweren Gewittern der Stufe 3 von 4 in der Region gewarnt. Die Menschen waren aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen und sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Derzeit besteht in vielen Teilen Sachsens keine Unwetter-Warnung mehr.

Tote und Verletzte im Westen Deutschlands

In Atem gehalten wurde die gesamte Bundesrepublik über die letzten Tage von Bildern aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern sind dort nicht nur Häuser eingestürzt und ganze Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten worden, mittlerweile gibt es sogar weit über 100 Tote und noch viele Vermisste. Unweigerlich kommen Erinnerungen an die sächsischen Überschwemmungen von 2002 und 2013 hoch.

Von RND/dpa/isa