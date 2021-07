Es sind Bilder, die erneut Erinnerungen an die Fluten 2002 und 2013 wecken: In Sachsen wurden Städte und Orte am Samstagabend von heftigen Unwettern überflutet. Betroffen war unter anderem die bekannte Kurstadt Bad Schandau. Aufnahmen von vor Ort zeigen die Auswirkungen des Hochwassers.