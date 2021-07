Bautzen/Görlitz

Immense Regenfälle haben am Samstag in Teilen Sachsens heftige Überschwemmungen verursacht. In der Sächsischen Schweiz waren mehrere Ortslagen von Städten und Gemeinden nicht mehr erreichbar. Besonders betroffen seien Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schöna und Gohrisch, informierte das Landratsamt am Abend. Die Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und dem tschechischen Dečin wurde gesperrt. „Die Situation ist angespannt, aber beherrschbar“, erklärte das Lagezentrum des Innenministeriums in Dresden.

In Bad Schandau hat sich am Sonntagmittag Sachsens Innenminister Roland Wöller(CDU) angekündigt. Er will sich vor Ort ein Bild von der Lage machen. Die Kurstadt kurz vor der tschechischen Grenze war am Samstag teilweise überflutet worden. Auch ein Zug der historischen Kirnitzschtalbahn blieb in den Wassermassen stecken.

Leipziger Klima-Experte: „Das hat es so in Deutschland bisher noch nicht gegeben“

Nach Auskunft des Landeshochwasserzentrums hatte es im Einzugsgebiet der Kirnitzsch und der Sebnitz innerhalb von 24 Stunden teils mehr als 100 Liter pro Quadratmeter geregnet. In Lichtenhain-Mittelndorf seien es 110 Liter, in Weifa 104 Liter gewesen. Daraufhin waren die Wasserstände zahlreicher Flüsse rapide angeschwollen. So wurde an der Polenz die Alarmstufe 4 überschritten, in den Unterläufen der Kirnitzsch, der Sebnitz und des Lachsbaches habe es einen „extremen Wasserstandsanstieg“ gegeben. „Es sind starke Überschwemmungen zu erwarten“, hatten die Experten am Abend gewarnt.

Straßen und Keller überflutet

Die regionale Leitstelle in Dresden sprach von mehr als 250 Einsätzen seit dem Nachmittag. In der Sächsischen Schweiz seien Straßen und Keller überflutet worden sowie Hänge abgerutscht. Neben kleineren Flüssen, die extrem angeschwollen seien, habe sich das viele Wasser an Hängen hinab den Weg gebahnt, hieß es. Von Verletzten oder größeren Evakuierungen war vorerst nichts bekannt.

Die Polizei empfiehlt wegen zahlreicher gesperrter und blockierter Straßen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Nach Angaben vom Sonntagvormittag sind aktuell die Bundesstraße 172 zwischen Königstein und Schmilka und die Straße zwischen Bad Schandau und Sebnitz betroffen.

Für weite Teile Sachsens hatte der Deutsche Wetterdienst am Samstag bis in die Nacht hinein vor Unwettern bis zur Stufe 3 von 4 gewarnt. Auch in anderen Regionen hatte es deswegen zahlreiche Einsätze von Rettungskräften gegeben - etwa in Ostsachsen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Auch dort hatte starker Regen Straßen und Keller unter Wasser gesetzt. Zudem stiegen die Wasserstände im Gebiet der Lausitzer Neiße erheblich an. So wurde am Pegel in Zittau die Alarmstufe 4 überschritten.

Auch aus Westsachsen wurde örtlich von Problemen mit überfluteten und Kellern berichtet, etwa in Hohenstein-Ernstthal, Oberlungwitz und Wüstenbrand. Teils errichteten Anwohner Blockaden, um ihre Häuser zu schützen.

Getroffen hat das Unwetter indes auch die an die Sächsische Schweiz und Oberlausitz angrenzenden Gebiete in Tschechien. Berichten tschechischer Medien und Behörden zufolge war unter anderem das Gebiet um Mikulášovice östlich von Sebnitz betroffen. Dort brach der Damm eines Teiches.

Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und Dečin gesperrt

Die Störung der Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und Dečin werde voraussichtlich bis Sonntagnachmittag dauern, informierte die Deutsche Bahn. „Züge des Fernverkehrs enden und beginnen in Dresden Hauptbahnhof.“ Im Fernverkehr betrifft es die Verbindung Hamburg-Berlin-Dresden-Prag. Auch im Nahverkehr kam es zu Ausfällen, Ersatzverkehr durch Busse habe wegen schwieriger Straßenverhältnisse nicht eingerichtet werden können, hieß es.

Das Landeshochwasserzentrum gab am Sonntag Entwarnung für die Nebenflüsse der Oberen Elbe. „Mit dem Nachlassen der Niederschläge ab den Nachtstunden beruhigte sich die Lage, und die Wasserführung in den Fließgewässern fiel deutlich“, teilten die Experten mit. Nur noch am Pegel der Wesenitz in Bischofswerda wurde demnach in der Region Alarmstufe 1 erreicht. In den Unterläufen von Kirnitzsch, Lachsbach und Wesenitz fielen die Wasserstände deutlich.

Aktuell keine Unwetter-Warnungen mehr für Sachsen

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Samstag vor schweren Gewittern der Stufe 3 von 4 in der Region gewarnt. Die Menschen waren aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen und sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Derzeit besteht in vielen Teilen Sachsens keine Unwetter-Warnung mehr.

Tote und Verletzte im Westen Deutschlands

In Atem gehalten wurde die gesamte Bundesrepublik über die letzten Tage von Bildern aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern sind dort nicht nur Häuser eingestürzt und ganze Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten worden, mittlerweile gibt es sogar weit über 100 Tote und noch viele Vermisste. Unweigerlich kommen Erinnerungen an die sächsischen Überschwemmungen von 2002 und 2013 hoch.

Von RND/dpa/isa/nöß