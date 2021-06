Leipzig

In Sachsen gilt ab dem 14. Juni eine neue Corona-Schutzverordnung. Vielfach greifen umfangreiche Lockerungen. Trotz immer geringer werdender Inzidenzwerte, greifen nach wie vor an einigen Stellen noch Einschränkungen. Ein Blick ins neue Regelwerk lohnt sich. Was muss bei einer Inzidenz unter 35 noch beachtet werden?

Kontaktbeschränkungen

Familien-, Vereins- und Firmenfeiern sind in Gaststätten, gemieteten Räumen oder auch zu Hause innen und außen wieder gestattet. Es dürfen höchstens 50 Personen teilnehmen, Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte oder Genesene werden nicht mitgezählt.

Maskenpflicht

Ein Maske muss getragen werden, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Generell besteht eine Maskenpflicht in: geschlossenen Räumen von Einrichtungen, Betrieben, Läden, im öffentlichen Personen- und Nahverkehr, für Handwerker und Dienstleister, wenn in den Räumen der Auftraggeber andere Personen anwesend sind, in Gerichten sowie für Beschäftigte der Pflegedienste.

Lesen Sie auch Noch mehr Normalität: Diese Corona-Regeln gelten ab Montag in Sachsen

Schulen

Schüler und Personal müssen sich weiter zweimal pro Woche testen lassen. Schulfahrten ins Ausland bleiben verboten.

Körpernahe Dienstleistungen

Körpernahe Dienstleitungen sind nur mit einer Kontakterfassung erlaubt.

Gastronomie

Für Angebote im Innenbereich der Gastronomie ist weiter eine Kontakterfassung vorgeschrieben.

Übernachtungen

In Hotels und Pensionen ist ebenfalls weiter eine Kontakterfassung notwendig. Auf Campingplätzen gilt das nicht.

Kongresse und Messen

Kongresse, Tagungen und Messen dürfen nur mit Hygienekonzept und Kontakterfassung erfolgen.

Kirchen, Hochzeiten, Beerdigungen

Menschen dürfen zum Zweck der Religionsausübung wieder zusammenkommen. Für Beerdigungen und Hochzeit liegt die Höchstteilnehmerzahl bei 50. Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Versammlungen

Bei Versammlungen besteht Maskenpflicht und ein Mindestabstandsgebot von 1,5 Metern.

Kulturstätten

In Kulturstätten müssen weiter die Kontaktdaten erfasst werden und ein Hygienekonzept vorliegen.

Baden und Saunen

Nur mit Hygienekonzept und Kontakterfassung sowie einem tagesaktuellen Test dürfen auch wieder Bäder und Saunen öffnen.

Clubs und Prostitutionsstätten

In Clubs und Diskotheken ist neben einem Hygienekonzept und einer Kontakterfassung weiter ein tagesaktueller Test notwendig. Er muss von einem Arzt, einem Testzentrum oder direkt vor Ort vor geschultem Personal erfolgen. Das gilt auch für Prostitutionsstätten.

Volkshochschulen und Weiterbildung

In den Bildungseinrichtungen muss weiter eine Kontakterfassung erfolgen.

Kunst-, Musik- und Tanzschulen

Betriebsinhaber und Beschäftigte müssen sich regelmäßig testen lassen. Kontakterfassung und Hygienekonzept sind notwendig.

Alten- und Pflegeheime

Besucher erhalten nur mit einem tagesaktuellen Test einen Zugang.

Von Matthias Roth