Chemnitz/Dresden

Drei Jahre nach den rechtsextremen Ausschreitungen und Hetzjagden infolge eines Tötungsdelikts in Chemnitz ist ein Teil der Ermittlungen noch immer nicht abgeschlossen. Darüber hinaus konnten viele der Beschuldigten, darunter auch Gewalttäter, gar nicht identifiziert werden. Die Verfahren wurden ergebnislos eingestellt. Das geht aus Informationen des Sächsischen Justizministeriums hervor, welche die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) im Parlament erfragt hat.

Demnach wurden infolge der Ereignisse im August und September 2018 insgesamt 282 Strafverfahren eingeleitet. Darunter waren mehr als 60 registrierte Körperverletzungen, ein gutes Dutzend Verstöße gegen Waffen- und Sprengstoffgesetze, mehr als 60 Fälle mit verfassungsfeindlichen Äußerungen oder Volksverhetzungen, zehn Landfriedensbrüche, einzelne tätliche Angriffe auf Polizisten sowie mehr als 20 registrierte Beleidigungen und Bedrohungen.

Gefängnis und Geldstrafen – aber viele Täter bleiben unbehelligt

In zwei Dutzend der Fälle erhielten die überführten Täterinnen und Täter eine Gefängnisstrafe, die häufig zur Bewährung ausgesetzt wurde. Dazu kamen mehr als 40 Geldstrafen für weniger schwere Straftaten. Bei fast der Hälfte der 282 registrierten Übergriffe, Beleidigungen, Sachbeschädigungen und anderer Vergehen konnten die Behörden allerdings keine Verantwortlichen identifizieren oder ihnen die Straftaten nicht ausreichend nachweisen.

In 21 Verfahren laufen die Ermittlungen auch drei Jahre nach den Ausschreitungen noch. Dazu gehört unter anderem der Angriff auf das jüdische Restaurant „Schalom“ in Chemnitz. Der Prozess gegen einen von mutmaßlich zehn verdächtigen Täter beginnt am Mittwoch.

Nagel: Rechte Straftäter haben kaum etwas zu befürchten

„Die Bilanz der juristischen Aufarbeitung der rechtsmotivierten Ausschreitungen in Chemnitz ist ernüchternd“, sagt die Linkenabgeordnete Juliane Nagel. Aus ihrer Sicht zeige sich einmal mehr, dass rechtsradikale Straftäter in Sachsen von Polizei und Justiz kaum etwas zu befürchten haben. „Immer wieder kommt es zu rassistischen Mobilsierungen und Angriffen, die von den rechten Strukturen bundesweit als Initialzündung für rechte Gewalt und Morde verstanden werden“, so Nagel. Sie erinnert auch daran, dass auch der spätere Mörder des hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke seine Tat im Eindruck der Ereignisse in Chemnitz plante.

Auslöser der Ausschreitungen vor drei Jahren in Sachsens drittgrößter Stadt war der gewaltsame Tod des Chemnitzer Daniel H. am Morgen des 26. August. Der 35-Jährige war mit mehreren Asylbewerbern in Streit geraten und wurde niedergestochen. Noch am selben Tag versammelten sich Hunderte Hooligans und Rechtsextreme in der Chemnitzer Innenstadt und machten gezielt Jagd auf Menschen mit vermeintlichem oder tatsächlichem Migrationshintergrund. Die Bilder und Videos dieser Angriff sorgten weltweit für Aufsehen.

Für den Folgetag mobilisieren rechte Netzwerke dann bundesweit Gleichgesinnte über soziale Netzwerke. Mehrere Tausend vielfach gewaltbereite Extremisten kamen am Nachmittag und Abend in Chemnitz zusammen. Die personell unterlegenen Polizeikräfte versuchte den aggressiven Mob von einer linken Gegendemonstration abzuschirmen. Es kam erneut zu Übergriffen – an diesem Tag unter anderem auch auf das jüdische Restaurant.

Die Situation beruhigte danach noch nicht. So rief beispielsweise die AfD am 1. September zu einem sogenannten „Schweigemarsch“ auf, an dem sich bis zu 10.000 Menschen beteiligten und am Rande dessen es erneut zu Gewalt kam. Im Rahmen einer ähnlichen Demonstration am 16. September griff eine bewaffnete Gruppe mehrere Migranten und Studenten in Chemnitz an. Die Aktion sollte ein erster Testlauf für einen geplanten Umsturz in Deutschland sein. Die Mitglieder der selbst ernannten „Revolution Chemnitz“ wurden 2020 als terroristischen Vereinigung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Von Matthias Puppe