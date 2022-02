Herrnhut: Ein Refugium für Glaubensflüchtlinge mit strengen Regeln

Dresden

In einer Szene des durchaus auch bei frommen Christen beliebten Films „Das Leben des Brian“ der legendären britischen Komikertruppe Monty Python, der zur Zeit Jesu in Jerusalem spielt, will besagter Brian auf dem Markt einen Bart kaufen, um so römischen Soldaten zu entkommen. Er braucht diesen Bart so dringend, dass er keine Zeit und Muße hat, um endlos mit dem Händler, der falsche Bärte verkauft (die sich nicht zuletzt Frauen zulegen, um straffrei zur Steinigung gehen zu können, was dem „Weibsvolk“ an sich nicht gestattet ist), um einen angemessenen Preis zu feilschen.

Das wiederum bringt den Händler in Rage. Er fordert, dass Brian gefälligst die Spielregeln des Marktes einhält und mit ihm feilscht. Es entspinnt sich ein abstruser Dialog, in dem das Prozedere des vor allem im Orient unabdingbaren Feilschens auf die Schippe genommen wird.

Feste Preise und Löhne über dem Existenzminimum

Früher war Feilschen auch in Europa gängige Praxis. Aber dann änderte sich das schleichend, und auch der Herrnhuter Handel arbeitete früh nach dem Prinzip der festen Preise. Grundlegend war ein Beschluss des Herrnhuter Gemeinrats von 1734, „daß man nicht handeln solle beim Kauf und Verkauf, noch jemand etwas abzudringen“. Die Herrnhuter Firma Abraham Dürninger & Co war gar „das erste Handelshaus auf dem europäischen Kontinent, das nur zu festen Preisen verkaufte“, wie Peter Zimmerling in Heft 1/2022 der Sächsischen Heimatblätter festhält, das ein Jubiläum aufgreifend explizit unter dem Motto „300 Jahre Herrnhut“ steht.

Neben den Grundsatz der festen Preise trat die Preiskontrolle, die von den Gemeinbehörden, insbesondere von der Handwerkerkonferenz, geübt wurde. Auch sonst war Dürninger ein Unternehmer der etwas anderen Art. So wollte er, dass der Lohn seiner Arbeiter nicht allein deren Existenzminimum sicherte, sondern einen angemessenen Lebensstandard ermöglichte.

Auch die Herrnhuter Willkommenskultur hatte Grenzen

Man schrieb das Jahr 1722, als in dieser Ecke der Oberlausitz dank des pietistisch geprägten Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf Exulanten aus Böhmen und Mähren Zuflucht fanden. Die Nachfahren der Böhmischen Brüder wurden wegen ihres lutherischen Glaubens während der habsburgischen Gegenreformation in der Heimat verfolgt. Zinzendorf stellte ihnen auf seinem Gut Berthelsdorf Land zur Verfügung und forcierte 1727 die Gründung der „Erneuerten Brüder-Unität“, der Herrnhuter Brüdergemeine.

Die „Willkommenskultur“ hatte in dem „Asyl für die Geradheit und Wahrheit“ allerdings ihre Grenzen: Die in Schlesien verfolgten „Schwenckfelder“ mussten weiterziehen, nachdem der Kaiser in Wien sich 1732 beim sächsischen Kurfürsten beschwert hatte. 1734 machten sich 180 Schwenckfelder auf den Weg nach Pennsylvania.

Als offizieller Gründungstag Herrnhuts gilt der 17. Juni 1722, an dem der aus Mähren geflüchtete Zimmermann Christian David den ersten Baum für den Bau der neuen Siedlung fällte. Als Graf Zinzendorf 1760 starb, zählte die Gemein(d)e etwa 1200 Einwohner. Stadtrecht erhielt Herrnhut erst 1929, obwohl die Siedlung rasch städtischen Charakter hatte.

Zunächst steht das Zinzendorf-Schloss Berthelsdorf mit seiner wechselvollen Geschichte im Fokus. Der Aufsatz von Andreas Taesler wartet mit vielen aparten Details auf. So erfährt man etwa, wie es kam, dass Johann Georg Heitz, ein Schweizer reformierten Glaubens, zumindest für kurze Hofmeister von Zinzendorf wurde, was insofern Auswirkungen hatte, weil Heitz sich beim barockisierenden Umbau des Berthelsdorfer Schlosses in Dresden erkundigte, was in Dresden modern sei, um dies vor Ort umsetzen zu können – was bis hin zu Größe und Gestaltung der Türen ging. Von 1791 bis 1913 hatte die Unitäts-Aeltesten-Conferenz, die Kirchenleitung der Herrnhuter Brüdergemeine, ihren Sitz im Schloss.

Die beiden folgenden Beiträge tragen die Überschrift „Herrnhut – ,Republik Gottes“ in der Oberlausitz“ bzw. „Herrnhut – die erste christliche Gemeinschaftssiedlung der Brüdergemeine“. Man erfährt etwas zur diakonischen Orientierung Herrnhuts, zu den Vorstellungen einer „Erziehung ohne Schlag“ oder auch zu den Bemühungen, (nicht prinzipiell abgeschaffte) Standesschranken zumindest im Alltag weitgehend bedeutungslos zu machen.

Keine Haustiere auf den Straßen

Deutlich wird auch, dass in der Gemeine früh alles und jedes geregelt wurde, ob man sich nun nach urchristlichen Vorbild gegenseitig mit „Bruder“ bzw. „Schwester“ anredete oder es nun um Reinlichkeit und Ordnung ging. Wie man erfährt, mussten die Hauswirte in Herrnhut die Straßen – besonders die Pflaster der Fußsteige – reinlich halten und bei Glatteis streuen, aber nicht mit Asche, sondern mit Sand. Die Brennholzvorräte mussten hinter die Häuser gesetzt werden. Die Aborte durften nicht vor 23 Uhr ausgefahren werden. Auch durften weder Hunde noch Katzen gehalten werden, ebenso wenig Hühner und Gänse, naja, wenigstens sollten sie nicht zum Vorschein kommen.

Was das Stadtbild sonst angeht, wird Herrnhut bescheinigt, vom Barock geprägt zu sein, wobei dieser Stil die religiösen Ideale der Gemeine widerspiegele. Das „schlichte, aber elegante Berthelsdorfer Herrenhaus war laut Andreas Taesler das „Urbild des Herrnhuter Barock“, der sich laut einer alten Quelle wie folgt auszeichnete: „Kostbarkeit und überflüssige Nettigkeiten (sind) zu vermeiden und die Simplizität nicht zu überschreiten.“ Das zeigt sich nicht zuletzt beim Gemeinsaal, dem Zentrum der Gemeinde. Dieser ist bar jeglichen Bildschmucks – bis auf das Antependium am Liturgietisch mit dem Symbol des Lammes mit Siegesfahne in einer Dornenkrone.

Außenansicht des Kirchensaals, der bei dem bewusst auf verschnörkelten Barock verzichtet wurde, um 1840. Quelle: Repro

Andere Aufsätze der Heimatblätter-Ausgabe ranken sich um den Herrnhuter Gemeinsaal (der zerstört wurde, als die Russen am 8. Mai 1945 im Siegesrausch das Zentrum Herrnhuts niederbrannten, aber rasch wie Phoenix aus der Asche wieder auferstand), die berühmten Herrnhuter Sterne oder auch die Herrnhuter Siedlungen und Missionsstationen außerhalb Europas.

Interessant auch der Beitrag von Boris Böhm, der die Geschichte des als Armen- und Waisenhaus konzipierten Katharinenhofs in Großhennersdorf erhellt, der Sachsens „älteste aktive, dem diakonischen Auftrag verpflichtete Einrichtung ist. Vorbild war die berühmte Stiftung von August Hermann Francke in Halle. Zu DDR-Zeiten war laut Böhm der Katharinenhof „Anziehungspunkt für viele non-konforme Jugendliche, die hier als Praktikanten und Hilfskräfte unter dem Dach der Kirche tätig waren“.

Abgerundet wird der Themenreigen durch Aufsätze zur Stadtkirche in Zöblitz und ihre Ausstattung, zur ehemaligen Torfgräberei im nordsächsischen Moorgebiet bei Wildenhain sowie zu einem Schülerstammbuch aus Großenhain, das vor zwei Jahren für das Großenhainer Museum Alte Lateinschule im Kunsthandel erworben werden konnte. Dieses Freundschaftsalbum umfasst 63 Einträge aus den Jahren 1826 bis 1835, größte Überraschung war, dass das Freundschaftsalbum eine alte aquarellierte Stadtansicht von Großenhain aufweist.

PS 1: Höhepunkt des Jubeljahres ist die Festwoche vom 11. bis 19. Juni

PS 2: vom 9. April bis 27. November ist im Herrnhuter Völkerkundemuseum die Ausstellung „Aufbruch. Netz. Erinnerung — 300 Jahre Herrnhut“ zu sehen.

Lars-Arne Dannenberg und Matthias Donath (Hrsg.): Sächsische Heimatblätter Heft 1/2022, 300 Jahre Herrnhut, 80 Seiten, zahlreiche Abb., 12 Euro, ISSN: 0486-8234

Von Christian Ruf